Hé lộ bộ kit biến AMPV thành ‘át chủ bài’ tác chiến đa nhiệm

Một chiếc xe bọc thép đa năng. Ảnh: BAE Systems

BAE Systems đang đặt Xe Bọc thép Đa Nhiệm (AMPV) làm trọng tâm trong một chiến dịch mới nhằm mở rộng khả năng nhiệm vụ cho binh sĩ Mỹ.

Sử dụng nguồn vốn nội bộ và khung gầm mô-đun của AMPV, tập đoàn quốc phòng có trụ sở tại Vương quốc Anh đang chế tạo loạt nguyên mẫu tiên tiến được trang bị các bộ kit chuyên dụng.

Nỗ lực này kết hợp BAE Systems với các nhà phát triển công nghệ quốc phòng khác thông qua các thỏa thuận chiến lược, nhằm thúc đẩy đổi mới đối với các phương tiện chiến đấu có bánh xích.

Một chiếc xe quân sự bọc thép chạy qua một con đường mòn lầy lội trong rừng, làm bắn tung tóe nước và bùn khi di chuyển về phía trước. Ảnh: BAE Systems

Các bộ kit dự kiến bao gồm hệ thống phát hiện và chỉ tiêu chống UAV, khả năng tự hành mặt đất và tháp pháo không người lái, tất cả được tích hợp trên thân xe được cho là “có độ sống sót cao”.

“AMPV là bệ thử cho tương lai của tác chiến mặt đất có bánh xích,” ông Bill Sheehy, Giám đốc Dòng sản phẩm Cơ động Mặt đất của BAE Systems, phát biểu.

“Chúng tôi cam kết làm việc cùng các nhà đổi mới công nghệ khác với tốc độ nhằm tăng các lựa chọn khả năng cho AMPV ngay bây giờ, để nó sẵn sàng cho binh sĩ trong tích tắc.”- ông nói thêm.

Một chiếc xe bọc thép đa năng của BAE Systems được trang bị nguyên mẫu Hệ thống chống máy bay không người lái (CUAS) đang đỗ trên một mặt đường lát đá, với những hàng cây có thể nhìn thấy ở phía sau. Ảnh: BAE Systems

Thành tích và bước tiếp theo

Trong 2 năm qua, BAE đã trình diễn 5 nguyên mẫu AMPV có tháp pháo, từ hệ thống Cối Tháp Phổ Biến (Modular Turreted Mortar) tới hệ thống vũ khí không người lái cỡ 30 mm.

Tất cả đều được xây dựng theo phương pháp Kiến trúc Hệ thống Mở mô-đun, giữ cho nền tảng thích ứng với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Công ty cho biết sẽ công bố tên các đối tác trong ngành và tiết lộ thêm chi tiết về các bộ kit khả năng trong mùa hè này.

Ông Sheehy cũng nhấn mạnh rằng chiến lược tập trung vào hợp tác này đánh dấu một sự chuyển hướng so với phương thức phát triển quốc phòng truyền thống, nhưng phù hợp với tính đa dụng của AMPV.