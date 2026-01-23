Hé lộ bên trong lễ hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng: Rước dâu bằng xe mui trần, cặp đôi tình tứ không rời

Những hình ảnh lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng lần đầu được công khai.
Sau 1 năm kể từ lễ ăn hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, ngày 22/1, Phương Nhi và Minh Hoàng chính thức tổ chức lễ cưới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình về chung một nhà. Trong buổi sáng, cặp đôi lựa chọn thực hiện lễ hằng thuận như một cách gìn giữ nét đẹp truyền thống và gửi gắm mong ước về cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Trong ngày trọng đại, Á hậu Phương Nhi gây ấn tượng mạnh với visual dịu dàng, nền nã. Người đẹp lựa chọn áo dài màu vàng tươi, chất liệu mềm mại, phom dáng truyền thống nhưng được xử lý tinh tế ở phần tà và họa tiết thêu nổi bật. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi cùng bó hoa nhỏ trên tay khiến nàng hậu trông vừa thanh thoát vừa tràn đầy hạnh phúc. Sánh bước bên cô dâu, Minh Hoàng ghi điểm với áo dài vàng đồng ton-sur-ton, họa tiết thêu mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm, chững chạc.
Trong ngày trọng đại, Minh Hoàng gây chú ý khi tự tay lái xe mui trần rước Phương Nhi. Visual dâu rể được nhận xét là xứng đôi vừa lứa, đứng cạnh nhau toát lên sự hài hòa từ thần thái đến trang phục.
Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng với sự hiện diện đầy đủ của gia đình hai bên. Những cử chỉ ngọt ngào mà cặp đôi dành cho nhau cũng khiến nhiều người không khỏi "tan chảy". Từ khoảnh khắc nắm tay cùng bước đi, ánh nhìn trao nhau đầy trìu mến cho đến nụ cười rạng rỡ trong từng khung hình, tất cả đều toát lên sự gắn kết và hạnh phúc.
Lễ cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng đang diễn ra tại một resort ven biển. Những bạn bè thân thiết với cặp đôi đã có mặt để tham dự và chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu chú rể. Không nằm ngoài dự đoán của cư dân mạng, Phương Nhi và Minh Hoàng vẫn im hơi lặng tiếng, không có động thái mới sau khi đồng loạt đổi ảnh đại diện đôi trên mạng xã hội.
Theo nhiều nguồn tin, dàn khách mời góp mặt trong hôn lễ này là Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương, SOOBIN, Touliver...
Tính đến thời điểm hiện tại, dù lễ cưới đã đi qua ngày đầu tiên nhưng Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng vẫn chưa chính thức lộ diện trước truyền thông. Cặp đôi tiếp tục giữ sự kín tiếng tuyệt đối, đúng với tinh thần riêng tư được duy trì suốt quá trình chuẩn bị hôn lễ.