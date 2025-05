Hé lộ bằng sáng chế túi khí trên Honda PCX: Xe tay ga có thể sớm được trang bị công nghệ từng chỉ có trên ô tô

Khi so sánh với ô tô, xe máy là loại phương tiện di chuyển được trang bị các tính năng an toàn cao cấp vẫn còn khá hạn chế. Thế nhưng điều này có lẽ sẽ dần thay đổi bởi Honda đang tạo nên bước tiến đột phá khi hé lộ bằng sáng chế hệ thống túi khí dành cho mẫu xe tay ga PCX.

Túi khí trên xe tay ga: điều tưởng chừng viển vông, nay có thể sớm trở thành hiện thực.

Túi khí vốn được biết đến là công nghệ an toàn tiêu chuẩn trên xe hơi, giúp giảm tới 25% tỷ lệ chấn thương vùng đầu và tới 80% chấn thương mặt trong các vụ va chạm.

Dù vậy, với xe máy, cấu trúc nhỏ gọn và sự thiếu hụt các yếu tố như dây đai an toàn hay cabin bảo vệ khiến việc tích hợp túi khí trở thành một bài toán khó.

Hiện tại, chỉ có một số mẫu mô tô cỡ lớn như Honda Gold Wing (vốn là biểu tượng của sự cao cấp) mới được trang bị túi khí từ nhiều năm trước. Nhưng với những dòng xe phổ thông, đặc biệt là xe tay ga cỡ nhỏ như PCX, túi khí vẫn là một điều xa xỉ… cho đến thời điểm hiện tại.

Theo thông tin rò rỉ từ các tài liệu sáng chế, Honda đã chính thức đăng ký bằng sáng chế cho hệ thống túi khí dành riêng cho mẫu xe PCX.

Trên thực tế, khái niệm túi khí trên PCX không hẳn là mới, khi công nghệ này từng được đề cập một cách mơ hồ vài năm trước. Tuy nhiên, khi đó thiết kế kỹ thuật còn khá sơ khai và chưa đủ độ tin cậy để đưa vào sản xuất.

Và ở thời điểm hiện tại, sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm va chạm thực tế, hãng xe Nhật Bản dường như đã tối ưu hóa cấu trúc hệ thống này, mở đường cho khả năng đưa túi khí trở thành trang bị an toàn thực sự cho người dùng xe tay ga.

Honda một lần nữa chứng minh rằng không gì là không thể nhất là khi sự an toàn của người dùng được đặt lên hàng đầu.

Cấu trúc của hệ thống túi khí trên PCX được mô tả như sau: Túi khí được gấp gọn và đặt ở phía trước ngực của người lái, nằm bên trong phần yếm đầu xe, ngay sau bảng điều khiển.

Khi xảy ra va chạm có lực tác động đủ lớn từ phía trước, hệ thống sẽ lập tức kích hoạt, làm túi khí bung ra theo hướng lên và hướng về phía người lái.

Mục tiêu là tạo ra một tấm đệm ngăn cản cơ thể người lái bị đập mạnh vào đầu xe hay lao thẳng về phía trước – nguyên nhân chính gây chấn thương nặng trong các vụ va chạm xe máy.

Dù việc trang bị túi khí cho xe máy từng bị coi là "không khả thi" do giới hạn về không gian và khung sườn, nhưng Honda đang chứng minh điều ngược lại.

Việc bố trí hợp lý các linh kiện như cảm biến va chạm, bộ điều khiển điện tử và bộ sinh khí (inflator) trong một thân xe nhỏ như PCX là một thành tựu kỹ thuật đáng kể.

Đặc biệt, cách sắp xếp này không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn không ảnh hưởng đến khả năng vận hành linh hoạt – yếu tố sống còn của xe tay ga đô thị.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tranh luận xoay quanh tính hiệu quả thực tế của túi khí trên xe máy.

Khác với ô tô, nơi người lái và hành khách được giữ cố định bằng dây an toàn thì người đi xe máy có thể dễ dàng văng ra khỏi xe khi xảy ra tai nạn.

Điều này khiến cho việc túi khí phát huy hết công năng trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, các thử nghiệm của Honda cho thấy trong nhiều tình huống va chạm, đặc biệt là va chạm trực diện hoặc từ phía sau, người lái vẫn có khả năng giữ tư thế sát xe trong tích tắc.

Và đó chính là thời điểm túi khí phát huy tác dụng: chặn lực đập vào đầu xe và giảm chấn thương nghiêm trọng vùng đầu, ngực.

Đồng thời, hệ thống túi khí cũng được kỳ vọng sẽ giúp người lái không bị văng ra xa một cách quá nguy hiểm, từ đó làm giảm tình trạng "người và xe bị tách rời", vốn là nguyên nhân khiến nhiều vụ tai nạn xe máy trở nên nghiêm trọng hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên một nhà sản xuất xe hai bánh lớn như Honda tiến tới ứng dụng đại trà công nghệ an toàn vốn dành riêng cho xe bốn bánh vào phân khúc phổ thông.

Nếu công nghệ này được thương mại hóa thành công, Honda PCX có thể trở thành mẫu xe tay ga cỡ nhỏ đầu tiên tại Việt Nam và có thể là trên toàn thế giới được trang bị túi khí tiêu chuẩn.

Điều này không chỉ nâng cao đáng kể tính an toàn cho người dùng mà còn mở ra một kỷ nguyên mới trong thiết kế xe máy hiện đại, nơi mà yếu tố an toàn không còn bị xem nhẹ so với yếu tố thiết kế hay hiệu suất vận hành.

Tất nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra: Chi phí sản xuất sẽ tăng bao nhiêu? Giá bán lẻ có bị đội lên quá cao? Ai sẽ là khách hàng đầu tiên sẵn sàng chi thêm để sở hữu một chiếc xe tay ga có túi khí?

Nhưng rõ ràng, đây là một bước đi tiên phong và đáng khích lệ, không chỉ cho Honda mà cho toàn ngành công nghiệp xe hai bánh.

Trong bối cảnh xe máy vẫn là phương tiện chủ lực tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, nơi tỉ lệ tai nạn xe máy chiếm phần lớn thì việc các hãng xe bắt đầu nghiêm túc hơn với an toàn người lái là một tín hiệu tích cực.

Nếu thành công, không chỉ PCX mà nhiều mẫu xe khác cũng có thể được kế thừa công nghệ này, từ đó từng bước nâng chuẩn an toàn cho toàn ngành xe máy.