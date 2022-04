Được mệnh danh là người phụ nữ một tay gây nên sự sụp đổ của nhà Mãn Thanh, vị Thái hậu nắm giữ quyền lực tối cao trong 48 năm này luôn khiến người đời căm phẫn. Trong khi nhà Thanh ngày càng suy yếu thì cuộc sống của bà ngày càng xa xỉ hơn.

Suốt khoảng thời gian trị vì, bà đã thu thập vô số kho báu trên khắp thế gian, trong đó đa phần là ngọc quý. Bà điên cuồng sưu tầm những báu vật quý giá, tiêu xài hoang phí để thoả mãn sở thích của bản thân nhưng lại không quan tâm đến tính mạng của thần dân. Chính vì vậy, bảo vật của bà vô cùng nhiều, trong đó có 3 thứ được cho là được Từ Hi Thái hậu vô cùng trân trọng.

Móng tay giả



Móng tay giả được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, đa phần là từ gấm, ngọc và vàng

Móng tay giả hay còn được gọi là "hộ giáp" là đồ trang sức được ưa chuộng nhất vào thời kỳ nhà Thanh Trung Quốc. Trong số những nữ nhân Hoàng tộc triều Thanh, Từ Hi Thái hậu được cho là người chăm sóc móng tay cầu kỳ nhất và cũng là người sở hữu nhiều chiếc móng giả độc đáo và quý giá nhất.

Được biết, bà sẽ ngâm móng tay với ngâm nước ấm, làm sạch và tỉa tót mỗi ngày. Từ Hi có thói quen nuôi móng tay dài ở ngón cái, ngón út và áp út. Mỗi chiếc móng tay của bà đều có một cung nữ phụ trách chăm sóc.

Gậy ngọc đuổi tà ma



Chiếc gậy bằng ngọc lục bảo do viên quan Trương Chi Động dâng tặng Từ Hi. Cũng giống như móng tay giả của bà, đồ vật này cũng đang được cất trong viện bảo tàng. Biết Từ Hi Thái hậu rất thích đồ Phật giáo, tâm linh nên Trương Chi Động đã tặng chiếc gậy có tác dụng xua đuổi ma quỷ. Bà rất thích đồ vật này nên thường mang theo bên mình, thậm chí cầm theo cả ngày lẫn đêm không rời tay.

Bồn cầu vệ sinh



Cuối cùng, vật phẩm này cũng là một trong những thứ mà Từ Hi Thái hậu rất hay sử dụng. Vào thời đó, vật này có hình dạng giống xí xổm và thường được Thái hậu gọi là “phòng chính”.

Chiếc bồn cầu của Từ Hi Thái hậu.

Chiếc bồn cầu mà Từ Hi sử dụng rất đặc biệt. Người ta thậm chí không thể ngửi thấy mùi hôi khi họ đi vào phòng vệ sinh. Hai bên bệ ngồi thậm chí còn được khảm hai viên đá quý. Bên cạnh đó, ngay cả giấy vệ sinh mà Thái hậu dùng cũng được làm bằng bông, rất mềm, thể hiện đúng cuộc sống xa hoa, lãng phí của bà.

