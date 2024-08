Hãy xem một chiếc Hatchback hiện đại làm 'bốc hơi' một chiếc xe đời 1968 ở tốc độ chóng mặt

Người Pháp nổi tiếng với phong cách độc đáo và Pascal Dragotto là ví dụ điển hình nhất.



Pascal Dragotto không phải là một tài xế bình thường. Anh làm việc cho Đoàn An toàn Đường bộ và Giao thông (DSCR) tại Pháp. Vợ anh, Laurence, cũng làm việc trong lĩnh vực rủi ro ô tô, khiến cam kết của gia đình họ về thử nghiệm va chạm và an toàn trở thành công việc toàn thời gian.

Hổ phụ sinh hổ tử, con trai của họ là Kevin Dragotto cũng vừa biến giấc mơ của mình thành hiện thực khi tiến hành thử nghiệm va chạm: Đâm một chiếc Citroën mới vào một chiếc cũ với tốc độ chóng mặt 110 km/giờ.

Cặp cha con Pascal-Kevin Dragotto ngồi trong xe Citroën DS3 đời 2010. Nguồn: Wonderfulengineering

Pha nguy hiểm này, được mô tả chi tiết trong một video trên YouTube hoàn toàn bằng tiếng Pháp, đòi hỏi một năm lên kế hoạch tỉ mỉ và được trình diễn dưới nhiều góc quay.

Sự kiện này là giấc mơ của Kevin Dragotto, được truyền cảm hứng từ một vụ va chạm mà anh chứng kiến tại một buổi biểu diễn mạo hiểm với bố mình khi anh 10 tuổi. Giờ đã 18 tuổi, Kevin cuối cùng đã thấy giấc mơ của mình thành hiện thực.

Cặp cha con Pascal-Kevin Dragotto này đã dàn dựng vụ va chạm giữa một chiếc Citroën DS đời 1968 cổ điển, được mua trong tình trạng xuống cấp với giá 800 Euro, và một chiếc Citroën DS3 đời 2010, được tặng cho sự kiện này.

Chiếc Citroën DS3 đời 2010 là chiếc xe hatchback nhỏ hạng sang được sản xuất bởi nhà sản xuất ô tô Pháp Citroën.

Pha mạo hiểm này không phải để giải trí mà để nhấn mạnh đến những tiến bộ trong an toàn xe cộ, đặc biệt là cách những chiếc xe hiện đại, như Citroën DS3, hấp thụ lực tác động so với những chiếc xe cũ hơn.

Ảnh cắt từ video. Nguồn: Wonderfulengineering

Khi DS3 đời mới lao qua DS đời cũ, nó cắt ngang chiếc xe cũ như "một con dao cắt chiếc bánh mì dài của Pháp".

Tất nhiên, chiếc DS đời cũ đã ở trong tình trạng tồi tệ, thiếu ghế ngồi và vô lăng, còn chiếc DS3 đã được chuẩn bị an toàn với thanh chống lật được lắp đặt, ghế đua Recaro, dây an toàn và lưới an toàn phía sau kính chắn gió.

Về phần tài xế trong xe, hai cha con Pascal và Kevin đeo mặt nạ che phủ toàn bộ vùng đầu và mặc bộ đồ đua, trong khi những người ứng cứu khẩn cấp được bố trí gần khu vực thử nghiệm va chạm. Còn khán giả theo dõi từ khoảng cách an toàn từ xa.

Kết quả, hai cha con nhà Dragotto ra về mà không hề bị trầy xước.

Những pha nguy hiểm táo bạo của Pascal Dragotto liên tục thách thức các giới hạn an toàn, khiến mọi người tò mò về bài kiểm tra va chạm táo bạo tiếp theo của họ.

*Lưu ý: Tình huống thử nghiệm va chạm được chuyên gia về xe thực hiện với sự chuẩn bị tỉ mỉ suốt 1 năm, dưới sự ứng phó khẩn cấp của y bác sĩ. Do đó, bạn đọc không thử thực hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tham khảo: WE