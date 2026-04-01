Hãy nhìn mỹ nhân 18+ này định nghĩa lại 2 từ gợi cảm: Đường cong được ông trời điêu khắc, cả body toàn tinh hoa

Sáng 8/4, buổi họp báo ra mắt Euphoria mùa 3 đã chính thức ra mắt, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông. 4 năm kể từ khi mùa 2 kết thúc, mùa 3 sẽ hé lộ số phận khác nhau của từng nhân vật sau khi bước qua ngưỡng cửa trưởng thành. Với kịch bản bao hàm những vấn nạn mà lứa tuổi teen dễ vấp phải, mang đến sự đồng cảm cùng những yếu tố 18+, sự kiện ra mắt Euphoria mùa 3 được xem như bom tấn đối với fan thương hiệu phim này.

Sự kiện quy tụ dàn cast như Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Alexa Demie... Nổi bật nhất trên thảm đỏ chính là nữ chính Zendaya. Cô diện chiếc váy đen hở lưng, kết hợp cùng đôi giày cao gót mũi nhọn màu nâu ton-sur-ton. Cô nàng mang đến vẻ sang trọng, tinh tế trong tạo hình tối giản, nhấn nhá với trang sức lấp lánh. Zendaya đeo khuyên tai cùng nhiều nhẫn kim cương, trong đó có chiếc nhẫn đính hôn từ Tom Holland và chiếc nhẫn cưới vàng mà cô đã đeo xuyên suốt chuỗi hoạt động quảng bá cho bộ phim mới The Drama.

Zendaya khoe sắc vóc chuẩn nữ thần Hy Lạp

Zendaya gây choáng ngợp với visual sắc lạnh nhưng đầy mê hoặc, như một nữ thần Hy Lạp được tạc tượng với vẻ đẹp cổ điển xen lẫn hiện đại. Thiết kế váy đen ôm sát tôn trọn vóc dáng hoàn hảo, với đường cong được "điêu khắc" thon gọn, vòng nào ra vòng nấy. Làn da nâu khỏe khoắn của cô bắt sáng ảo diệu, tạo hiệu ứng bóng nhẹ như lớp satin hút mắt, đầy sức sống. Khi xoay người, phần cut-out táo bạo phô diễn tấm lưng ngọc ngà, nuột nà như một bức tượng cẩm thạch sống.

Sự xuất hiện của Zendaya nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội, trở thành tâm điểm bàn luận ngay sau khi hình ảnh thảm đỏ được lan truyền. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang ở đỉnh cao nhan sắc lẫn thần thái, với phong cách tối giản nhưng vẫn đủ sức áp đảo toàn bộ khung hình. Thoát khỏi hình ảnh công chúa Disney, Zendaya cho thấy cô nàng vẫn chưa ngừng trưởng thành trong cả sự nghiệp lẫn sắc vóc, trở thành minh tinh thế hệ mới của Hollywood.

Một số bình luận của netizen: - Đẹp không có đối thủ, đứng im thôi cũng thành vedette. - Body này là tượng Hy Lạp chứ người gì nữa, lưng đẹp quá trời luôn. - Váy đơn giản mà nhìn sang kinh khủng. - Cái thần thái lạnh lạnh này hợp vai Rue ghê, nhìn cuốn thật sự. - Ai để ý cái nhẫn không? Flex khéo quá nha.

Mùa 2 của Euphoria khép lại trong trạng thái nửa vời và đầy hỗn loạn, khi hàng loạt mâu thuẫn bị đẩy lên cao nhưng chưa được giải quyết triệt để. Lexi (Maude Apatow) gây chấn động với vở kịch lấy cảm hứng từ chính cuộc đời bạn bè, vô tình châm ngòi cho màn đối đầu căng thẳng giữa Cassie (Sydney Sweeney) và Maddy (Alexa Demie). Trong khi đó, Nate (Jacob Elordi) lại có bước đi gây sốc khi tố cáo chính cha mình, còn Rue (Zendaya) và Jules (Hunter Schafer) là điểm sáng hiếm hoi khi dần hàn gắn lại mối quan hệ nhiều tổn thương.

Bước sang mùa 3, thay vì tiếp tục xử lý những nút thắt còn dang dở, câu chuyện bất ngờ "nhảy cóc" 5 năm, đưa các nhân vật rời khỏi bối cảnh trung học để bước vào đời sống trưởng thành với những vấn đề phức tạp hơn. Trung tâm vẫn là Rue Bennett, nay đã rời khỏi nước Mỹ và sinh sống tại Mexico. Tại đây, cô vô tình chạm trán Laurie (Martha Kelly), người phụ nữ nguy hiểm mà Rue từng trộm tiền ở mùa trước.

Nếu như trước đó, việc Rue thoát thân một cách dễ dàng và Laurie biến mất khiến nhiều khán giả cảm thấy thiếu thuyết phục, thì mùa 3 dường như đã kịp thời "vá lỗi". Sự trở lại của Laurie không chỉ hợp lý hóa chi tiết còn bỏ ngỏ mà còn đẩy Rue vào một cuộc truy đuổi căng thẳng với những kẻ nguy hiểm, hứa hẹn mở ra một chương mới kịch tính và đậm màu sắc sinh tồn hơn cho series.

Nguồn: Hollywood Reporter