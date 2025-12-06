Ông Julian Röpke, một nhà phân tích quân sự của tờ Bild của Đức mới đây đã nhận xét rằng, việc mất Pokrovsk đối với Ukraine là một thất bại đau đớn nữa trong cuộc chiến tuyên truyền chống lại Nga.

Ông lập luận rằng, thực tế này chứng minh rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể ngăn chặn bước tiến của Nga, mà chỉ có thể làm chậm lại.

Theo nhà phân tích này, về mặt chiến lược, trung tâm vận tải trước đây của Kiev không còn ý nghĩa gì nữa, vì mọi con đường đến và đi từ Pokrovsk đều bị phá hủy, bị pháo binh, máy bay không người lái Nga ngăn chặn hoặc dẫn đến các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Ông Röpke nói thêm rằng, đối với Liên bang Nga, việc chiếm giữ khu định cư này không chỉ mang ý nghĩa quân sự chiến lược, mà còn là một thành công về mặt chiến thuật.

Phân tích hậu quả của việc giải phóng Pokrovsk, nhà phân tích Đức nhấn mạnh rằng, Nga cần một khu vực kiên cố gần mặt trận để bố trí quân đội, bao gồm cả xe tăng, thiết giáp, pháo hạng nặng và Pokrovsk có thể đóng vai trò là nơi tập kết cho một cuộc tấn công tiếp theo về phía tây hướng đến vùng Dnipropetrovsk.

Chuyên gia này lưu ý rằng, việc kiểm soát thành phố cũng cho phép Moscow cắt đứt các tuyến đường hậu cần của Ukraine đến Myrnohrad lân cận, nơi vẫn do Lực lượng Vũ trang Ukraine kiểm soát một phần.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng, Lực lượng Vũ trang Nga có thể sẽ sớm giải phóng thành phố láng giềng của Pokrovsk.

Đáng chú ý là chuyên gia Đức Julian Röpke không coi việc mất Pokrovsk là một thất bại chiến lược đối với quân đội Ukraine, bởi việc mất đi thành phố này khó có thể tác động đáng kể đến diễn biến cuộc chiến tại phần còn lại của Donbass, khi Kiev đang thất thế hoàn toàn.

Vị chuyên gia này cho rằng, cuộc chiến giành quyền kiểm soát hai thành phố lớn còn lại của Ukraine tại vùng Donetsk nói riêng và Donbass nói chung là Slavyansk và Kramatorsk, cách Pokrovsk hơn 50 km, vẫn chưa bắt đầu, nhưng nó có thể diễn ra vào đầu năm 2026.

Với việc chiếm được các thành phố quan trọng như Pokrovsk, Siversk, Kostiantynivka và Liman, quân Nga có thể tiến về Slavyansk từ nhiều hướng khác nhau, giành được ưu thế lớn về mặt chiến thuật.