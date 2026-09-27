Hậu hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung: Người Trung Quốc tiễn gấu trúc lên đường sang Mỹ

Hai cá thể gấu trúc đã rời Thành Đô (Tây Nam Trung Quốc) vào sáng 27/9 để lên đường đến ngôi nhà mới tại Atlanta, theo một thỏa thuận giữa chính phủ Trung Quốc và Mỹ.

Trong chuyến thăm Washington để dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo những cá thể gấu trúc sẽ đến Atlanta trong vài ngày tới.

Ông Tập nói rằng thỏa thuận cho mượn gấu trúc là minh chứng cho "tình hữu nghị giữa người dân Trung Quốc và Mỹ".

Việc Trung Quốc cho Sở thú Atlanta mượn gấu trúc là một trong số ít những điểm nhấn của chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình - một sự kiện ghi nhận những cử chỉ thiện chí giữa các nhà lãnh đạo nhưng lại không giải quyết được bất kỳ bất đồng lâu năm nào giữa hai nước.

Sở thú Atlanta đã chia tay những chú gấu trúc cuối cùng vào năm 2024. Thỏa thuận mới đã được công bố từ tháng 4 nhưng khi đó chưa ấn định thời gian cụ thể.

Đoàn xe chở hai cá thể gấu trúc rời Cơ sở Nghiên cứu Nhân giống Gấu trúc Thành Đô. (Ảnh: AP)

Đông đảo bạn trẻ tập trung tiễn hai cá thể gấu trúc lên đường sang Mỹ. (Ảnh: AP)

Hai cá thể gấu trúc được đưa vào chuồng để vận chuyển bằng máy bay. (Ảnh: AP)

Ping Ping và Fu Shuang là hai cá thể gấu trúc trưởng thành sẽ được cho Sở thú Atlanta mượn trong vòng 10 năm theo thỏa thuận. Cả hai đều sinh năm 2020 và được nuôi dưỡng tại Cơ sở Nghiên cứu Nhân giống Gấu trúc Thành Đô.

Theo Tân Hoa Xã, Ping Ping (con đực) có quầng đen đậm quanh mắt, trong khi Fu Shuang (con cái) có phần trán hơi nhô ra.

Hai cá thể gấu trúc mà Trung Quốc cho Mỹ mượn. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trung Quốc từ lâu đã sử dụng gấu trúc như một phần trong hoạt động ngoại giao toàn cầu, đưa chúng vào các chương trình cho mượn để thể hiện thiện chí, nhưng cũng có thể đón chúng về khi căng thẳng nảy sinh.