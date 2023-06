Hậu Giang: Bắt giữ 2 đối tượng truy nã rất nguy hiểm

Ngày 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý Lưu Văn Khoa (23 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) - đối tượng từng bị truy nã rất nguy hiểm.

Trước đó, từ tháng 12-2021 đến tháng 3-2022, Khoa nhiều lần thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của những người dân trên địa bàn TP Vị Thanh.

Lưu Văn Khoa lúc bị bắt. Ảnh: CAHG

Qua nguồn tin từ người dân cung cấp và từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đầu tháng 11-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vị Thanh ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Văn Khoa về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, do Khoa bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vị Thanh tiếp tục ra quyết định truy nã toàn quốc.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với Công an TP Vị Thanh bắt giữ Khoa khi đối tượng truy nã rất nguy hiểm này đang lẩn trốn tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trong khi đó, Công an xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũng vừa phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an thị xã Long Mỹ bắt giữ đối tượng truy nã rất nguy hiểm tên Nguyễn Ảnh Sang Em (33 tuổi; ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Nguyễn Ảnh Sang Em. Ảnh: CAHG

Trước đó, vào cuối tháng 12-2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP HCM ra quyết định khởi tố Em về tội "Cướp giật tài sản".

Do Em bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân ra quyết định truy nã. Mới đây, Công an xã Long Trị phát hiện một đối tượng tạm trú tại địa bàn nhưng không khai báo, có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua đối chiếu với thông tin, tài liệu do Công an quận Bình Tân cung cấp, Công an xã Long Trị xác định đối tượng lạ mặt là Em nên phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an thị xã Long Mỹ bắt giữ, đưa đối tượng này về trụ sở công an.