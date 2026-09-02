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Hậu duệ trực thăng UH-1 nổi tiếng của Mỹ tiếp tục có thêm hợp đồng cực lớn

Bạch Dương
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Mỹ đã đồng ý bán cho Iraq các loại trực thăng đa năng Bell 412EPX và trực thăng chiến đấu hạng nhẹ Bell 407M.

- Ảnh 1.

Máy bay trực thăng đa dụng Bell 412EPX.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tổng chi phí ước tính của hợp đồng là 800 triệu USD. Chính phủ Iraq đã yêu cầu mua máy bay cùng với nhiều loại thiết bị và vũ khí liên quan khác.

Căn cứ vào điều khoản thỏa thuận, quốc gia Trung Đông này dự kiến sẽ nhận được súng máy 3 nòng GAU-19 cỡ 12,7mm và bệ phóng M260 dành cho rocket không điều khiển cỡ 70mm.

Để phát hiện và giám sát mục tiêu, các máy bay trực thăng sẽ được trang bị hệ thống quang điện tử và hồng ngoại L-3 Wescam MX-15HDI.

Hệ thống phát hiện phóng tên lửa AN/AAR-60 Block 2 sẽ đảm bảo an ninh cho máy bay. Yêu cầu từ phía Iraq còn bao gồm máy bộ đàm UHF, phụ tùng thay thế, thiết bị dịch vụ mặt đất và tài liệu kỹ thuật.

Phía Mỹ sẽ cung cấp gói huấn luyện cho các phi công và kỹ thuật viên Iraq, cũng như hỗ trợ hậu cần. Nhà thầu chính của hợp đồng là Bell-Textron, có trụ sở tại Fort Worth, Texas.

- Ảnh 2.

Trực thăng tấn công Bell 407M.

Trực thăng đa năng Bell 412EPX là phiên bản hiện đại nhất trong dòng máy bay lên thẳng Bell 412, ra đời từ năm 1979 và dựa trên thiết kế UH-1 Iroquois nổi tiếng.

Chiếc trực thăng này được trang bị 2 động cơ tăng áp Pratt & Whitney PT6T-9, đi kèm cánh quạt chính 4 lá và có khả năng chở tối đa 13 hành khách hoặc 2,2 tấn hàng hóa trên hệ thống treo ngoài, tốc độ tối đa của trực thăng lên đến 259km/h.

Trong khi đó trực thăng chiến đấu hạng nhẹ Bell 407M được phát triển dựa trên mẫu Bell 407 dân dụng và tận dụng kinh nghiệm từ trực thăng trinh sát lục quân OH-58D Kiowa Warrior.

Được trang bị động cơ Rolls-Royce 250-C47E/4, hệ thống ngắm bắn và buồng lái kỹ thuật số Garmin G1000H NXi, máy bay này có các cụm giá treo để mang tên lửa và súng máy, cùng tốc độ tối đa lên đến 246km/h.

Theo Militarnyi
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Tags

Bell

Iraq

trực thăng

vũ khí

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