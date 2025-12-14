Hậu concert Mỹ Tâm: Fan than khu VIP bị chắn tầm nhìn suốt 4 tiếng, lỗi âm thanh không nghe thấy gì

Tối 13/12, Mỹ Tâm Live Concert: See The Light đã sáng đèn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Sau 3 năm kể từ concert Tri Âm, lần này tại thủ đô Hà Nội đón chào 40 người hâm mộ từ các tỉnh thành tới chung vui và hoà chung 1 nhịp với Mỹ Tâm. Dù tiết trời chuyển xấu, mưa rả rích kèm gió lạnh nhưng điều này không thể cản bước khán giả quẩy cực nhiệt.

Mỹ Tâm khoe giọng hát vang rền tại SVĐ Mỹ Đình

Sau đêm concert See The Light của Mỹ Tâm diễn ra tối 13/12, bên cạnh nhiều lời khen dành cho phần trình diễn và cảm xúc mà nữ ca sĩ mang lại, trên Threads cũng xuất hiện không ít chia sẻ phản ánh trải nghiệm chưa trọn vẹn của một bộ phận khán giả, chủ yếu liên quan đến âm thanh và tầm nhìn ở một số khu vực ghế ngồi.

Tai khu vực Deluxe 3-4, khán giả gặp khó khăn trong việc nghe rõ âm thanh và giọng hát của Mỹ Tâm. Có thời điểm, Mỹ Tâm trực tiếp hỏi lại từ sân khấu khi nhận thấy phản ứng “không nghe thấy gì” phía dưới, cho biết ekip đã tiến hành kiểm tra âm thanh. Dù vậy, tình trạng lỗi âm thanh ở một số khu vực vẫn chưa được cải thiện hoàn toàn. Nhiều khán giả so sánh và cho rằng chất lượng âm thanh năm nay chưa đạt được sự đồng đều như concert Tri Âm hồi năm 2023.

2 bên khu vực khán đài VIP 1-2 và Deluxe 1-2, màn LED lại che khuất tầm nhìn, chỉ nhìn được mép màn hình

Bên cạnh đó, thiết kế sân khấu và màn LED cũng tạo ra những ý kiến trái chiều. Màn hình được đánh giá cao về độ sắc nét và hiệu ứng thị giác, tuy nhiên ở 2 bên khu vực khán đài VIP 1-2 và Deluxe 1-2, màn LED lại che khuất tầm nhìn, chỉ nhìn được mép màn hình. Điều này khiến trải nghiệm xem và nghe nhạc đều bị ảnh hưởng, buộc một số người phải di chuyển ra khu vực lối đi khác để tìm cho mình chỗ đứng thuận tiện hơn.

2 hạng ghế Deluxe và VIP lần lượt có giá là 2 triệu và 3.4 triệu đồng - một mức giá không nhỏ - đặc biệt khi người hâm mộ không nhận được trải nghiệm và chất lượng tương xứng.

Trên Threads, không ít bài đăng bày tỏ sự hụt hẫng khi không có dược trải nghiệm trọn vẹn

Ở chiều ngược lại, cũng có nhiều khán giả chia sẻ trải nghiệm tích cực, cho biết họ nghe và nhìn khá trọn vẹn, đặc biệt ở khu fanzone hoặc các vị trí chính diện sân khấu. Một số ý kiến cho rằng sự chênh lệch trải nghiệm giữa các khu là điều khó tránh khỏi với concert quy mô lớn, không gian mở và hệ thống sân khấu phức tạp như See The Light.

Nhiều người cũng ấn tượng với thể lực và năng lượng biểu diễn của nữ ca sĩ. Trong hơn 4 tiếng đồng hồ, Mỹ Tâm vừa hát, vừa nhảy, di chuyển liên tục quanh sân vận động nhưng vẫn giữ được sự sung sức. Không ít khán giả nhận định, nếu không bị giới hạn thời gian, nữ ca sĩ hoàn toàn có thể kéo dài buổi diễn hơn nữa, bởi kho tàng ca khúc quen thuộc vẫn còn rất nhiều.