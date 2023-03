Harry - Meghan sốc khi bị Vua Charles đuổi khỏi nhà

Theo Omid Scobie - tác giả cuốn sách Harry & Meghan: Finding Freedom , đồng thời là bạn thân của nhà Sussex - cho biết vợ chồng hoàng tử Anh bàng hoàng, không dám tin họ bị đuổi khỏi căn nhà ở Anh. Nhiều thành viên khác cũng bất ngờ trước quyết định của Vua Charles.

Omid Scobie nói nhà Sussex bị đuổi khỏi Frogmore Cottage - chỗ ở cũ của Harry và Meghan - ngay sau khi Harry ra mắt cuốn Spare ngày 10/1. Họ được thông báo chỗ ở cũ được "trao cho người khác". Mối quan hệ giữa nhà Susex và phần còn lại của hoàng gia dần tệ đi, có thể là tệ nhất từ trước đến nay.

Frogmore Cottage là nơi ở của Meghan - Harry trước khi dọn sang Mỹ.

"Tin tức đó khiến Harry và Meghan bàng hoàng và sốc nặng. Meghan phải thu xếp đồ đạc khỏi nhà sau lễ đăng quang của Harry, thời hạn là sau mùa hè. Trước đó, cung điện thông báo nhà Sussex chỉ có hai tuần", Scobie nói với Yahoo.

Một người khác nói với Omid Scobie rằng họ cảm thấy chuyện này quá dứt khoát, tương tự hình phạt tàn nhẫn. Hoàng gia dường như muốn gạch tên nhà Sussex vĩnh viễn.

Page Six đưa tin vị vua sinh năm 1948 lên kế hoạch tặng ngôi nhà 5 phòng ngủ cho em trai, Hoàng tử Andrew. Vua Charles không có ý định phân cho vợ chồng con trai út bất động sản nào khác thuộc sở hữu hoàng gia. Những đồ đạc còn lại trong Frogmore Cottage dự kiến gửi sang Mỹ cho nhà Sussex.

Tom Bower, tác giả cuốn sách Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors , cho biết ông không ngạc nhiên khi nghe tin Harry và Meghan bị đuổi khỏi Frogmore Cottage. Ông cho rằng nhà Sussex phải trả giá vì thách thức vua cha.

Nhà Sussex sốc vì quyết định của vua cha.

“Harry và Meghan đã khiêu khích ông ấy bằng cuốn sách ô nhục và những cuộc phỏng vấn công khai. Ý tôi là anh ấy đang mong đợi điều gì? Harry muốn gia đình hoàng gia quỳ gối cầu xin sự tha thứ và anh ấy hoàn toàn vượt quá giới hạn. Anh ấy đang bị loạn trí”, ông Bower nhận định.

Frogmore Cottage là quà tặng của Nữ hoàng Elizabeth cho nhà Sussex dịp đám cưới. Bất động sản được cải tạo phù hợp với nhu cầu của Meghan và Harry vào năm 2019, tiêu tốn hết 2,9 triệu USD. Chi phí ban đầu được lấy từ tiền thuế của người dân Anh.

Tuy nhiên, khi rút lui khỏi hoàng gia, Meghan và Harry phải hoàn trả số tiền. Họ thanh toán hết khoản nợ nhờ ký thỏa thuận làm phim tài liệu. Thời điểm đó, Harry và Meghan tuyên bố Frogmore Cottage vẫn là nhà của họ.