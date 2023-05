Harry - Meghan bị rượt đuổi suốt hai tiếng

Theo People, sau khi dự sự kiện Woman of Vision tại Nhà hát Ziegfiel, Manhattan, Mỹ, lúc 10h tối 16/5 (giờ New York), vợ chồng Công tước xứ Sussex bị nhóm paparazzi bám đuôi, rượt đuổi như phim hành động. Thông tin trên được phát ngôn viên của Harry xác nhận với truyền thông.

"Vợ chồng Công tước xứ Sussex cùng bà Ragland (mẹ của Meghan) bị nhóm paparazzi hung hãn rượt đuổi bằng ôtô kéo dài hai giờ. Cuộc rượt đuổi nguy hiểm, suýt va chạm với tài xế lưu thông trên đường cùng hai sĩ quan cảnh sát New York", phát ngôn viên nói.

Người này cho biết người nổi tiếng như nhà Sussex cũng không đáng để nhóm paparazzi đánh đổi tính mạng của người tham gia giao thông. Việc bất chấp mọi thứ để chụp ảnh người khác đang khuyến khích hành vi xâm phạm và gây nguy hiểm đến người khác.

Sau khi nhận tin, Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD) cho biết nhà Sussex an toàn về đến chỗ ở mà không có thương tích. "NYPD hỗ trợ đội an ninh tư nhân bảo vệ Công tước. Họ đã đến nơi cần đến, không có vụ va chạm, lệnh triệu tập, thương tích hoặc vụ bắt giữ nào được báo cáo", NYPD thông báo.

Gia đình Công tước xứ Sussex tại sự kiện ở New York.

Eric Adams, Thị trưởng thành phố New York, nói việc rượt đuổi suốt 2 giờ đồng hồ là hành động bất chấp, khó tin và quá nguy hiểm ở New York. "Hai sĩ quan của chúng tôi có thể đã bị thương. New York khác với thị trấn nhỏ ở đâu đó. Chúng ta đều biết mẹ anh ấy mất thế nào. Thật kinh khủng nếu người vô tội mất mạng trong cuộc rượt đuổi thế này", Eric Adams nói.

Nguồn tin nói với Page Six rằng vợ chồng Harry và mẹ bị bám đuôi từ lúc lên chiếc SUV đến nhà một người bạn mà họ ở nhờ trong thời gian đến New York dự sự kiện. Trong lúc đó, 5-6 chiếc xe chở 12 paparazzi vi phạm giao thông, bất chấp vượt đèn đỏ, vào đường một chiều để bám đuôi, chụp bằng được ảnh Harry - Meghan.

Nhà Sussex sau đó xuống xe SUV, lên taxi với hy vọng cắt đuôi nhóm paparazzi cuồng ảnh. Nguồn tin cho biết một tay vừa lái xe, vừa cầm máy quay suýt tông vào xe hơi đang lưu thông, người khác suýt đụng sĩ quan cảnh sát trong cuộc rượt đuổi như phim hành động.

"Ban đầu khoảng 12 người, sau đó còn 4 người bám theo. Nhóm vệ sĩ cố gắng cắt đuôi cuộc rượt đuổi kéo dài hai giờ", Page Six đưa tin.