Harper Beckham làm lu mờ hai anh trai ở World Cup

Suốt 3 buổi xem bóng, Harper thể hiện rõ gu thời trang, làm lu mờ hai anh trai với những bộ denim mang cảm hứng Y2K, áo khoác tuyển Tây Ban Nha đến phong cách tối giản với áo quây đen và jeans. Truyền thông Anh nhận định cô bé 15 tuổi từng bước xây dựng thương hiệu riêng, tận dụng tốt đòn bẩy danh tiếng gia đình quyền lực nhà Beck.
Sau ba trận liên tiếp xuất hiện trên khán đài VIP tại World Cup 2026, Harper Beckham tiếp tục trở thành tâm điểm. Bên cạnh David và Victoria Beckham và hai anh trai, cô bé 15 tuổi gây chú ý với phong cách đa dạng, đúng như nhiều tờ báo Anh nhận xét Harper đang xây dựng dấu ấn thời trang riêng.
Ở trận bán kết Anh gặp Argentina ngày 15/7, Harper diện cả cây oversized denim mang hơi hướng Y2K. Phong cách gợi nhớ hình ảnh Victoria Beckham thời còn là thành viên Spice Girls, nhưng được Harper tiết chế bằng cách phối đồ đơn giản.
Khoảnh khắc hiếm hoi Harper thể hiện sự trầm trồ trước diễn biến trên sân, bàn luận cùng anh trai Romeo.
Ở tuổi 15, Harper Beckham được truyền thông Anh đánh giá ngày càng biết ghi dấu ấn. Cô giữ phong độ thời trang ổn định, tạo hứng thú cho khán giả mỗi lần xuất hiện cùng gia đình quyền lực.
Ở trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha ngày 14/7, Harper diện áo thể thao đỏ thể hiện sự ủng hộ với đội tuyển Tây Ban Nha.
Harper lựa chọn chiếc áo khoác mang màu sắc đội tuyển Tây Ban Nha, kết hợp cùng trang phục tối giản. Hai anh trai Cruz (áo trắng, trái) và Romeo (áo đen) mặc phong cách tối giản khi xuất hiện trên khán đài VIP.
Khoảnh khắc anh em nhà Beckham chăm chú theo dõi những phút quyết định của trận đấu.
Phóng viên bắt cận nhiều khoảnh khắc Romeo chủ động bình luận trận đấu. Daily Mail đánh giá Harper thân thiết nhất với Romeo trong số ba anh trai.
Chiếc áo khoác thể thao màu đỏ giúp Harper nổi bật giữa dàn khách mời xem trận tứ kết Pháp - Tây Ban Nha, thậm chí làm lu mờ anh trai Romeo, Cruz. Phong cách sporty-chic, kết hợp giữa trang phục thể thao và những món đồ cơ bản giúp cô trở về đúng tuổi 15.
Ở trận tứ kết giữa Anh và Na Uy, Harper xuất hiện với diện mạo trẻ trung và phóng khoáng hơn với áo quây đen, quần jeans và khoác hờ hoodie mang màu cờ Anh. Con gái út nhà Beck không bị lu mờ khi xuất hiện cùng Beckham lịch lãm với suit xanh, trong khi bà Beck mặc satin sang trọng.
Daily Mail nhận xét sự điềm tĩnh của Harper gợi nhớ Victoria Beckham thời trẻ, từ biểu cảm khuôn mặt đến cách tạo dáng trước ống kính.
David Beckham và Romeo hòa mình vào diễn biến trận tứ kết Anh gặp Na Uy ngày 11/7, trong khi Harper giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Khoảnh khắc hiếm hoi Harper cười, hào hứng trò chuyện với Romeo Beckham sau tình huống đáng chú ý trên sân. Biểu cảm "không nhận ra Harper" nhanh chóng được các nhiếp ảnh gia ghi lại.
Suốt 3 buổi xem bóng liên tục, Harper thể hiện rõ gu thời trang đa dạng, từ những bộ denim mang cảm hứng Y2K, áo khoác tuyển Tây Ban Nha đến phong cách tối giản với áo quây đen và jeans. Truyền thông Anh nhận định cô bé 15 tuổi từng bước xây dựng thương hiệu riêng, tận dụng tốt đòn bẩy danh tiếng gia đình quyền lực nhà Beck.
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Tiền Phong
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