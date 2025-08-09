Harley-Davidson hồi sinh Sprint, mẫu mô tô giá rẻ hướng đến người mới chơi, ra mắt năm 2026

Thông tin từ cuộc họp báo cáo thu nhập ngày 30/7 vừa qua đã xác nhận rằng hãng sẽ ra mắt một mẫu xe hoàn toàn mới mang tên " Sprint " vào năm 2026, với mức giá dự kiến chỉ khoảng 6.000 USD (tương đương khoảng 158 triệu VNĐ). Đây là bước đi mà Harley-Davidson hy vọng sẽ mở ra một phân khúc khách hàng trẻ tuổi, mới mẻ và tiềm năng hơn.

Thông tin này được Motorcycle.com đăng tải đầu tiên, dẫn lời Jochen Zeitz, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành sắp mãn nhiệm của Harley-Davidson rằng mẫu Sprint mới sẽ hướng đến nhóm người dùng lần đầu chơi mô tô, mong muốn một chiếc xe dễ tiếp cận hơn cả về khả năng lái lẫn giá thành.

Với mức giá gần một nửa so với Nightster 975cc (mẫu rẻ nhất hiện tại của Harley, giá 9.999 USD), Sprint được kỳ vọng sẽ trở thành " tấm vé " đưa những khách hàng trẻ bước vào thế giới Harley-Davidson.

Dự kiến, chiếc Sprint mới sẽ được giới thiệu tới công chúng ngay mùa thu năm nay, trước khi chính thức mở bán trong năm 2026. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, Harley-Davidson quay trở lại với phân khúc mô tô giá dưới 10.000 USD. Trước đó, hãng từng bán ra Street 500 và Street 750 (2014-2021), nhưng cả hai đều không đạt được thành công mong đợi, đặc biệt tại thị trường Mỹ.

Điều thú vị là cái tên " Sprint " không hề xa lạ trong lịch sử của Harley-Davidson. Năm 1960, hãng đã mua lại một nửa bộ phận xe máy của thương hiệu Ý Aermacchi, nhập khẩu mẫu Aermacchi 250 về Mỹ và đổi tên thành Sprint 250 vào năm sau.

Đến năm 1969, dung tích xi-lanh tăng từ 246cc lên 344cc, biến nó thành Sprint 350. Những mẫu Sprint nguyên bản được đánh giá cao về khả năng vận hành linh hoạt trên đường đất và các chuyến đi ngắn, trước khi bị ngừng sản xuất vào năm 1974. Giờ đây, hơn nửa thế kỷ sau, Harley-Davidson muốn hồi sinh cái tên này theo một cách hoàn toàn mới.

Zeitz chia sẻ rằng mẫu Sprint 2026 sẽ " lấy cảm hứng từ di sản và tinh thần của chiếc Sprint huyền thoại, đồng thời thể hiện sự táo bạo, phá cách và năng lượng nổi loạn đặc trưng của Harley-Davidson " . Ông cũng nhấn mạnh đây sẽ là một mẫu xe " dễ tiếp cận nhưng vẫn mang lại lợi nhuận " , đồng thời mở ra một phân khúc mới tại các thị trường trọng điểm.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải, đặc biệt về nguồn gốc sản xuất. Với mức giá 6.000 USD, nhiều khả năng Sprint sẽ không được lắp ráp tại Mỹ mà có thể được hợp tác sản xuất cùng Hero MotoCorp của Ấn Độ hoặc Qianjiang Motor (Trung Quốc) - hai đối tác chiến lược từng làm việc với Harley trong những dự án xe phân khối nhỏ. Đây là cách giúp hãng tối ưu chi phí, giống như cách họ đã phát triển mẫu X440 dành cho thị trường Ấn Độ.

Mặc dù triển vọng mở rộng tệp khách hàng trẻ là rõ ràng, nhưng Sprint 2026 sẽ phải đối mặt với thị trường cạnh tranh khốc liệt. Phân khúc mô tô giá vừa hiện nay đã có những cái tên nổi bật như Royal Enfield Classic 350, Honda Rebel 300, CBR300R hay Triumph Speed 400. Chưa kể, nếu xét đến dòng naked bike hay sportbike, số đối thủ còn nhiều hơn, tạo áp lực không nhỏ cho tân binh nhà Harley-Davidson.

Thách thức lớn hơn nằm ở thời điểm ra mắt. Harley-Davidson hiện vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng nội bộ. Ngay trong năm nay, Zeitz thông báo nghỉ hưu, tiếp đó là sự ra đi của thành viên hội đồng quản trị Jared Dourdeville kèm theo lá thư chỉ trích gay gắt chiến lược của ban lãnh đạo. Trong bối cảnh doanh số tại Mỹ đã giảm mạnh, việc tung ra một mẫu xe giá rẻ liệu có đủ để xoay chuyển tình hình là điều chưa ai dám chắc.

Ngoài ra, Harley-Davidson vốn nổi tiếng với nhóm khách hàng trung thành nhưng có độ tuổi ngày càng cao. Việc chinh phục thế hệ trẻ, vốn chưa gắn bó với thương hiệu và nhạy cảm hơn về giá, là một nhiệm vụ khó khăn. Street 500 và Street 750 là những minh chứng cho thấy, nếu chỉ hạ giá mà không mang lại trải nghiệm đủ khác biệt, Harley khó lòng giữ chân nhóm khách hàng mới này.

Dù vậy, Sprint không phải là nước cờ duy nhất. Có tin đồn cho rằng Harley-Davidson cũng đang phát triển một mẫu cruiser dễ tiếp cận hơn, có thể mang tên " Eagle " , sẽ ra mắt song song trong năm tới. Thêm vào đó, thương hiệu LiveWire chuyên mô tô điện của Harley cũng đã công bố các nguyên mẫu mới và chuẩn bị đưa vào sản xuất, cho thấy hãng đang mở rộng danh mục sản phẩm để phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.

Như Zeitz từng nói, " phân khúc mô tô phân khối nhỏ là lĩnh vực duy nhất hiện đang chứng kiến tăng trưởng, chủ yếu nhờ yếu tố giá cả " . Nếu Sprint 2026 thực sự đạt được sự cân bằng giữa giá thành, chất lượng và trải nghiệm lái mang đậm chất Harley-Davidson, đây hoàn toàn có thể là chìa khóa để hãng lấy lại sức hút với một thế hệ người chơi xe mới.

Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức tiềm năng. Việc Sprint trở thành một biểu tượng mới hay chỉ là một phép thử thất bại sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách Harley-Davidson định vị sản phẩm, chiến lược tiếp thị, cũng như khả năng thuyết phục khách hàng tin rằng họ vẫn đang mua một " chiếc Harley " thực thụ, dù mức giá đã giảm xuống phân nửa.

Trong một thị trường mô tô toàn cầu đang biến động mạnh, Sprint 2026 vừa là một canh bạc, vừa là cơ hội để Harley-Davidson viết tiếp câu chuyện thương hiệu hơn 120 năm tuổi của mình. Và nếu thành công, đây sẽ là lời khẳng định rằng, ngay cả những tượng đài cũng có thể thay đổi để tồn tại và tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp.