Hanoi Concert – Hòa nhạc Năm mới 2026 tại Hoàng thành Thăng Long

Tối 1/1/2026, tại Hoàng thành Thăng Long – Di sản văn hóa thế giới được UNESCO vinh danh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã tổ chức thành công chương trình "Hanoi Concert – Hòa nhạc Năm mới 2026" do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn. Chương trình có sự tham dự của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng nhiều Đại sứ, đại diện ngoại giao các nước tại Việt Nam.

Hòa Nhạc Năm mới 2026 nằm trong chuỗi Hanoi Concert cùng nhiều chương trình âm nhạc giải trí khác mà Đài Hà Nội đã và đang tổ chức nằm trong kế hoạch triển khai cụ thể định hướng của Thành ủy và UBND Thành phố Hà Nội đã được xác định trong Nghị quyết về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Các đại biểu thưởng thức âm nhạc.

Chương trình vừa diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long.

Trên thế giới, Hòa nhạc Năm mới từ lâu được xem là sự kiện văn hóa mang tính biểu tượng của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, đây là năm thứ tư Đài Hà Nội tổ chức Hòa nhạc Năm mới theo mô hình thường niên, từng bước đưa nhạc giao hưởng – loại hình nghệ thuật hàn lâm – đến gần hơn với công chúng thông qua những cách tiếp cận sáng tạo, phù hợp với đời sống đương đại.

Về nội dung nghệ thuật, Hòa nhạc Năm mới 2026 được dàn dựng gồm hai phần, đưa khán giả đi qua những giai điệu giàu cảm xúc, thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước.

Ở phần 1 của chương trình các ca khúc được chuyển soạn như: "Người Hà Nội" (nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi), "Một mùa xuân nho nhỏ" ( âm nhạc Trần Hoàn - Lời thơ Thanh Hải), "Hoa cỏ mùa xuân" (nhạc sĩ Bảo Chấn), "Hà Nội Đông - Tây - Nam - Bắc" (nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến) và những tác phẩm khí nhạc của Việt Nam, đặc biệt là "Hạt mầm" - một tác phẩm mới của nhạc sĩ Trọng Đài lần đầu tiên được trình diễn.

Dù Hà Nội có mưa, rét nhưng nghệ sĩ vẫn rất thăng hoa và khán giả thì nồng nhiệt.

Ở phần 2 của chương trình gồm nhiều tác phẩm kinh điển thế giới như "Concerto violin "Mùa xuân" của A.Vivaldi, "Alleluja" của W. A. Mozart, "O sole mio/ Mặt trời của tôi" của E.Di Capua - A.Mazzucchi - G.Capurro, "Champagner-Polka / Điệu Polka Sâm-panh, Op. 211"của J. Strauss II ...

Xuất hiện trong "Hanoi Concert - Hòa Nhạc Năm mới 2026" lần này, nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng các nghệ sĩ thanh nhạc NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Trọng Tấn, Nguyễn Khắc Hòa và các nghệ sĩ độc tấu NSUT Lệ Giang (đàn bầu) Hoàng Hồ Khánh Vân (violin)... đã mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa, đầy cảm xúc vào ngày đầu tiên của năm mới; đồng thời góp phần tôn vinh âm nhạc đỉnh cao, lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển trong cộng đồng.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Việc tổ chức Hòa nhạc Năm mới 2026 tại Hoàng thành Thăng Long không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn giàu giá trị biểu tượng. Không gian di sản nghìn năm văn hiến trở thành điểm giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Đặc biệt, khi Hà Nội là thành viên của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, việc tổ chức Hòa nhạc Năm mới tại một di sản UNESCO càng mang tính thông điệp: Hà Nội không chỉ bảo tồn di sản, mà còn biết thổi sức sống đương đại vào di sản, biến di sản thành nguồn lực sáng tạo và động lực phát triển bền vững. Đây chính là điều UNESCO đề cao: văn hóa không chỉ để trưng bày mà phải sống trong đời sống cộng đồng.