Hannah Olala lần đầu tiết lộ bí quyết để bán thành công công ty 1.000 tỷ đồng chỉ sau 4 năm xây dựng

Marico (chủ sở hữu X-Men) mua 75% cổ phần Skinetiq - doanh nghiệp do Hannah Olala đồng sáng lập. Thương vụ này định giá công ty của nữ TikToker lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Đầu năm 2026, Công ty hàng tiêu dùng Marico (Ấn Độ) mua 75% cổ phần Skinetiq do bà Hannah Nguyễn (Hannah Olala) đồng sáng lập.

Với định giá vốn chủ sở hữu Skinetiq khoảng 1.000 tỷ đồng, giá trị thương vụ ước khoảng 750 tỷ, thực hiện qua Marico South-East Asia Corporation - công ty thành viên do Marico sở hữu toàn phần trụ sở ở TP HCM.

Marico Limited thông qua công ty con đã chính thức mua lại 75% cổ phần của Công ty cổ phần Skinetiq - Ảnh: VCCI News

Skinetiq thành lập bởi ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyễn, hay được biết đến là Hannah Olala, nhà sáng tạo nội dung làm đẹp với hơn 1,5 triệu người theo dõi trên TikTok và Facebook. Doanh nghiệp này sở hữu thương hiệu chăm sóc da Candid và phân phối độc quyền thương hiệu Murad tại Việt Nam. Họ ghi nhận phần lớn doanh thu từ các kênh trực tuyến và tăng trưởng nhanh nhờ thương mại xã hội. Năm 2025, Skinetiq công bố doanh thu 450 tỷ đồng, duy trì lãi trước thuế trung bình trên 20%.

Tối ngày 13/6, trên trang Facebook cá nhân, Hannah Olala lần đầu tiên chia sẻ về bí quyết để có thể bán được công ty nghìn tỷ chỉ sau 4 năm xây dựng.

"Ai mà nói đó là lùa gà, là rửa tiền, là phong bạt, là thiếu kiến thức trầm trọng về M&A, và bạn nên tìm hiểu để mở mang kiến thức vì biết đâu sau này bạn cũng có thể xây dựng được một công ty tầm cỡ", nữ doanh nhân mở đầu video.

M&A là viết tắt của Mergers and Acquisitions (Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp). Đây là chiến lược tài chính và kinh doanh cho phép các công ty hợp nhất, mua lại hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu một phần hay toàn bộ. Mục tiêu chính là mở rộng quy mô, tăng thị phần và tối ưu hóa nguồn lực.

Theo Hannah Olala, minh bạch là chìa khóa sống còn để thành công và các tập đoàn tỷ đô không phải tay mơ. Trước khi thực hiện các thương vụ, họ sẽ xem xét rất kỹ nhiều khía cạnh khác nhau như: Sổ sách rõ ràng hay không, doanh số có thật hay không, pháp lý có đầy đủ hay không, hồ sơ sản xuất từng sản phẩm có chắc chắn hay không, chất lượng sản phẩm có đúng với những cái gì bố công hay không. Và quan trọng nhất là doanh nghiệp này có đủ nền tảng để phát triển lớn hơn sau khi được mua lại hay không.

Hannah Olala tại một sự kiện ra mắt mỹ phẩm - Ảnh: FBNV

Giai đoạn này được gọi là Due Diligence, tức là quá trình điều tra, kiểm toán và đánh giá toàn diện các thông tin, tài chính, pháp lý của một doanh nghiệp hoặc cá nhân trước khi ký kết hợp đồng, mua bán sáp nhập (M&A) hoặc đầu tư.

"Như trường hợp của công ty Na, tập đoàn Marico là một tập đoàn tỷ đô ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Bởi vậy họ rất có kinh nghiệm về cái ngành này và có một đội ngũ chuyên gia để thẩm định từng lớp của doanh nghiệp. Khi mọi thứ chắc chắn tốt và minh bạch thì họ mới quyết định mua.

Nói cho dễ hiểu thì khi mọi người mua đất, mọi người cũng phải kiểm tra xem có dính quy hoạch hay không, có tranh chấp hay là có vấn đề gì hay không, vị trí có đẹp hay không và khả năng tăng giá sau khi mọi người mua là như thế nào.

Candid hiện tại là retinol bán chạy số một ở tất cả các sàn thương mại điện tử. Nếu sản phẩm không tốt và không thực sự hiệu quả thì người tiêu dùng sẽ không mua đi mua lại trong vài năm qua.

Na đúc kết lại là startup có thể bắt đầu từ cái tình yêu mỹ phẩm và làm đẹp. Nhưng để đi đến một thương vụ chuyển nhượng cho một tập đoàn lớn thì doanh nghiệp phải được xây dựng bằng kỷ luật, đủ minh bạch, đủ chuẩn chỉnh, đủ giá trị để người mua tin rằng họ có thể phát triển nó ở quy mô lớn hơn", Hannah Olala cho hay.

Bối cảnh ngành làm đẹp Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ, với khoảng 50% mức tiêu dùng được thúc đẩy bởi các kênh thương mại điện tử và mạng xã hội. Dữ liệu từ nền tảng Metric cho biết làm đẹp là ngành hàng có doanh số (GMV) lớn nhất năm ngoái tính chung trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki. Người Việt đã chi gần 74.500 tỷ đồng để mua hơn 560 triệu sản phẩm làm đẹp trên 4 sàn này, tăng gần 30% về giá trị và hơn 6% số lượng so với 2024.

Hannah Olala (tên thật là Hannah Nguyễn, sinh năm 1984) được biết đến là một vlogger nổi tiếng trong ngành làm đẹp với 1,9 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

Sau khi từ Mỹ về Việt Nam vào năm 2011, Hannah bắt đầu xây dựng sự nghiệp và trực tiếp bán hàng trên các nền tảng. Cô từng giới thiệu bản thân có nhiều năm làm việc trong ngành mỹ phẩm và hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới thông qua một công ty phân phối do cô làm chủ.

Tuy nhiên, trong quá trình livestream bán hàng, TikToker này không ít lần vướng phải lùm xùm. Chẳng hạn gần nhất hồi tháng 10/2025, khách hàng phát hiện “vật thể lạ” trong bông tẩy trang được mua trên livestream của Hannah Olala vào ngày 8/8.

Sau tranh cãi quanh vụ bông tẩy trang có “vật thể lạ” được mua trên livestream, tháng 11/2025, Hannah Olala công bố kết luận từ nhãn hàng, khẳng định sự việc không phát sinh trong khâu sản xuất. Nữ doanh nhân phủ nhận việc bịa đặt, cho biết lên tiếng nhằm làm rõ thông tin và khép lại ồn ào.