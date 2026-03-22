Hành vi có thể có thể bị phạt đến 20 triệu đồng khi livestream

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó đáng chú ý là các chế tài mới đối với hành vi phát tán nội dung phản cảm trên không gian mạng.

Theo cơ quan soạn thảo, sự gia tăng của các nội dung đồi trụy, lệch chuẩn đạo đức trên môi trường số đang ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người dùng, đặc biệt là thanh thiếu niên. Vì vậy, việc bổ sung các quy định xử phạt cụ thể được xem là cần thiết nhằm bảo vệ thuần phong mỹ tục và giữ gìn trật tự xã hội.

Livestream phản cảm có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Tại Điều 14 dự thảo, Bộ Công an đề xuất mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm như:

- Livestream nội dung hở hang, mang tính kích dục hoặc thực hiện hành vi phản cảm trên mạng

- Đăng tải, chia sẻ nội dung khiêu dâm, đồi trụy dưới dạng hình ảnh, video, âm thanh hoặc bài viết

- Tạo lập, quản trị các hội nhóm chuyên chia sẻ nội dung nhạy cảm

- Cung cấp đường dẫn đến các website, ứng dụng chứa nội dung khiêu dâm hoặc dịch vụ mại dâm

Ngoài ra, cùng khung xử phạt này còn áp dụng với các hành vi như đánh bạc trực tuyến, quảng cáo game đổi thưởng trái phép, mạo danh cơ quan chức năng để lừa đảo hoặc lan truyền nội dung mê tín dị đoan.

Vi phạm có tổ chức có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Đối với các hành vi mang tính tổ chức hoặc chuyên nghiệp, dự thảo đề xuất mức phạt nặng hơn, từ 25–50 triệu đồng. Các vi phạm bao gồm:

- Xây dựng, vận hành website hoặc ứng dụng phục vụ mục đích khiêu dâm, mại dâm

- Tổ chức sản xuất, phát trực tuyến nội dung đồi trụy một cách chuyên nghiệp

- Cung cấp hạ tầng công nghệ phục vụ việc quay, phát tán nội dung vi phạm

- Hỗ trợ thanh toán trực tuyến cho các nền tảng chứa nội dung nhạy cảm

- Tổ chức các cuộc thi trực tuyến mang tính kích dục

Đáng chú ý, các nền tảng mạng xã hội hoặc đơn vị quản lý hệ thống thông tin nếu không kiểm duyệt, ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung vi phạm kịp thời cũng có thể bị xử phạt tương ứng.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, cá nhân và tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép viễn thông hoặc giấy phép thiết lập mạng xã hội.

Hiện dự thảo vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến. Bộ Công an cũng đề xuất giải pháp định danh, xác thực điện tử đối với người quản lý các hội nhóm trên mạng xã hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới.