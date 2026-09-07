Hành vi cần được xem xét trong vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Làm việc với cơ quan công an, Đức Anh khai không quen biết, không có bất kỳ mâu thuẫn nào với gia đình ông Q.

Thông tin mới nhất của vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng bị thương nặng là ngày 6/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai khởi tố thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với bị can Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai). Trước đó, tối 4/9, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh để điều tra về hành vi giết người.

Đức Anh được xác định là nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 3/9 tại xã Bình Minh, khiến chị H.T.M. (36 tuổi) cùng hai con là N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi) tử vong. Riêng ông N.V.Q. (40 tuổi, chồng chị M.) bị thương nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Đức Anh trèo lên mái nhà ông Q. rồi đột nhập từ tầng 2 gây ra vụ thảm án.

Từ tình tiết này, Luật sư Hoàng Hà - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho rằng vấn đề pháp lý chưa nên dừng lại ở hai tội danh. Cụ thể theo ông, còn một hành vi rất rõ cần được xem xét đó là việc cạy cửa và đột nhập trái phép vào nhà người khác.

Luật sư dẫn Điều 158 Bộ luật Hình sự quy định tội Xâm phạm chỗ ở của người khác. Một trong những hành vi cấu thành tội này là xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác. Đức Anh không quen biết gia đình ông Q. Anh ta không được mời vào nhà. Không được chủ nhà đồng ý. Đối tượng trèo từ mái nhà bên cạnh sang, cạy cửa tầng 2 rồi thực tế đã vào trong nhà và bị chủ nhà phát hiện khi đang đi xuống cầu thang.

"Nếu những tình tiết này được chứng minh đúng như thông tin hiện nay thì hành vi ấy không chỉ đơn thuần là một chi tiết về phương thức thực hiện tội Giết người mà nó còn trực tiếp xâm phạm một quyền khác được Hiến pháp và Bộ luật Hình sự bảo vệ độc lập, đó là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở", nam luật sư phân tích.

Luật sư cũng cho rằng điều này không có nghĩa rằng có thể kết luận ngay Nguyễn Đức Anh phải bị khởi tố thêm Điều 158. Quyết định khởi tố tội danh nào phải dựa trên toàn bộ chứng cứ điều tra và đánh giá của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Điều đáng quan tâm lúc này không phải là Nguyễn Đức Anh cuối cùng sẽ bị khởi tố hai tội, ba tội hay nhiều hơn. Điều quan trọng hơn là pháp luật sẽ nhận diện đầy đủ đến đâu từng hành vi mà người này đã thực hiện.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 2/9, Đức Anh tham gia nhậu cùng nhóm bạn tại phường Hố Nai. Sau cuộc nhậu, rạng sáng 3/9, nghi phạm mang theo dao đến nhà chị Đ.T.P.A. (17 tuổi), người từng có quan hệ tình cảm với mình.

Tại cơ quan điều tra, Đức Anh khai thời gian gần đây P.A. chủ động chia tay nên nảy sinh ý định sát hại bạn gái.

Tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: Công an Đồng Nai

Khi đến nơi, thấy căn nhà khóa kín, nghi phạm trèo lên mái nhà, cạy ô cửa giếng trời để tìm cách đột nhập. Phát hiện sự việc, ông Đ.V.R. (bố của P.A.) bật đèn kiểm tra và nhìn thấy Đức Anh.

Mặc dù được ông R. khuyên can, Đức Anh vẫn tiếp tục cạy cửa, đồng thời đe dọa sẽ sát hại cả gia đình bạn gái. Quá lo sợ, ông R. chốt chặt các cửa để ngăn không cho nghi phạm vào bên trong. Không thể tiếp cận nhà người yêu cũ, Đức Anh trèo qua mái nhà liền kề của ông Q. rồi đột nhập từ tầng 2.

Đối tượng Đức Anh - Ảnh: Công an Đồng Nai

Nghe tiếng động, ông Q. đi kiểm tra thì phát hiện nghi phạm đang từ trên lầu đi xuống và lập tức bị tấn công. Nạn nhân chạy xuống bếp lấy dao chống trả nhưng bị đâm trọng thương.

Sau đó, ông Q. mở cửa bỏ chạy ra ngoài đường cầu cứu nhưng vẫn bị Đức Anh đuổi theo tấn công đến khi gục xuống.Theo cơ quan điều tra, sau khi gây thương tích cho ông Q., nghi phạm quay lại căn nhà, khóa cổng rồi xông vào phòng ngủ, sát hại vợ và hai con của nạn nhân.

Làm việc với cơ quan công an, Đức Anh khai không quen biết, không có bất kỳ mâu thuẫn nào với gia đình ông Q.

Về phía nạn nhân, rạng sáng ngày 3/9, anh Q. nhập viện Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nhiều, huyết áp bằng 0, đặc biệt cánh tay trái bị chém gần như đứt lìa, đứt động mạch. Ngoài ra, bệnh nhân còn có các vết thương ở vùng đầu, mắt, miệng, cổ, ngực và bụng.

Sau ca phẫu thuật kéo dài, đến ngày 5/9, bệnh nhân Q. đã tỉnh táo, tự thở và có thể trò chuyện với bác sĩ, dù sức khỏe còn rất yếu.