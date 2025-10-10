Hành trình xanh của quốc gia hạnh phúc Bhutan

Hệ thống sông ngòi dồi dào giúp Bhutan sản xuất thủy điện dư thừa đến mức có thể xuất khẩu 5 tỉ KWh điện sang Ấn Độ mỗi năm. Tuy nhiên, thủy điện phụ thuộc rất lớn vào sự biến đổi theo mùa, khiến Bhutan phải nhập khẩu điện ngược từ Ấn Độ vào mùa đông, khi lượng mưa khan hiếm và mực nước sông giảm.

Theo trang web Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, đứng trước những thách thức từ biến đổi khí hậu đe dọa an ninh năng lượng quốc gia, Bhutan đã đẩy mạnh các dự án nhà máy điện mặt trời. Trong đó, dự án Sephu Solar hoạt động vào đầu năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử, trở thành nguồn năng lượng tái tạo thương mại đầu tiên tại nước này.

Bhutan đặt mục tiêu tham vọng đến năm 2030 đạt 1.000 MW điện mặt trời. Với hành trình xanh - từ phụ thuộc "vàng trắng" sang khai thác năng lượng mặt trời bền vững, Bhutan không chỉ bảo đảm an ninh năng lượng mà còn truyền cảm hứng về một mô hình phát triển cân bằng giữa kinh tế, môi trường và hạnh phúc quốc gia cho khu vực Nam Á.