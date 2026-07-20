Hành trình vô địch World Cup của Tây Ban Nha: Bị đội hạng 64 FIFA gây sốc, phá kỷ lục tồn tại 16 năm

Không phải Argentina hay Pháp, một tân binh mới là đội duy nhất khiến Tây Ban Nha không thể ghi bàn tại World Cup 2026.

Nếu phải chọn một thống kê đáng nhớ nhất để tóm gọn hành trình đăng quang của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026, đó sẽ không phải là số trận thắng, số bàn thắng hay tỷ lệ kiểm soát bóng. Mà là con số 1 - số bàn thua của đội bóng này tại giải đấu năm nay.

Thành tích này giúp Tây Ban Nha trở thành đội vô địch World Cup nhận ít bàn thua ít trong lịch sử. Kỷ lục trước đây thuộc về chính Tây Ban Nha (2010), Ý (2006) và Pháp (1998) với 2 bàn thua.

Suốt 8 trận đấu trên đất Bắc Mỹ, đội quân của HLV Luis de la Fuente chỉ để thủng lưới đúng 1 lần trước Bỉ ở vòng tứ kết. Sau đó, hàng phòng ngự Tây Ban Nha khép lại giải đấu bằng ba trận giữ sạch lưới liên tiếp trước ba đối thủ thuộc hàng mạnh nhất thế giới: Bồ Đào Nha, Pháp và Argentina.

Tuy nhiên, hành trình lên ngôi tại World Cup 2026 của tuyển Tây Ban Nha còn ẩn chứa một điều thú vị khác. Đó là việc họ có thể ghi bàn vào lưới hàng loạt đội bóng lớn, nhưng lại chịu bất lực trước tân binh của giải.

Ngay trận ra quân, Tây Ban Nha bị Cabo Verde cầm hòa 0-0. Khi ấy, nhiều người cho rằng nhà vô địch EURO 2024 khởi đầu chệch choạc, chưa tìm được nhịp chơi tốt nhất. Không ít ý kiến còn đặt dấu hỏi về khả năng tiến sâu của La Roja.

Nhưng đến khi World Cup khép lại, người ta mới nhận ra đội bóng hạng 64 FIFA đã làm được điều mà mọi ông lớn còn lại đều bất lực. Họ là đội tuyển duy nhất giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha.

Sau trận hòa ấy, cỗ máy của Luis de la Fuente bắt đầu tăng tốc. Ả Rập Xê Út nhận 4 bàn không gỡ. Tuyển Uruguay bị khuất phục trong trận đấu mang đậm tính chiến thuật. Đến vòng knock-out, Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp rồi Argentina lần lượt trở thành nạn nhân.

Tuyển Tây Ban Nha vô địch một cách hoàn toàn thuyết phục.

8 trận đấu, 7 chiến thắng, 1 trận hòa, 14 bàn thắng và chỉ 1 bàn thua. Tây Ban Nha đã có lần thứ hai vô địch thế giới một cách hoàn toàn xứng đáng.

Điều khiến tuyển Tây Ban Nha trở nên đáng sợ không chỉ là khả năng kiểm soát bóng quen thuộc. Luis de la Fuente đã biến đội bóng của mình thành phiên bản thực dụng hơn rất nhiều.

La Roja không còn say mê cầm bóng rồi thực hiện những đường chuyền mà không biết cách kết liễu đối thủ. Họ biết tăng tốc đúng thời điểm, pressing dữ dội khi mất bóng và gần như không cho đối phương cơ hội phản công.

Tuyển Tây Ban Nha bóp nghẹt mọi đường lên bóng của đối thủ và tung đòn kết liễu.

Ở trận chung kết gặp Argentina, sự khác biệt ấy được thể hiện rõ nhất. Đội bóng của Lionel Messi vốn nổi tiếng với khả năng kiểm soát thế trận, nhưng lần này lại gần như bị bóp nghẹt hoàn toàn. Cả trận, Argentina chỉ có 3 cú sút và không trúng đích lần nào. Thậm chí cho đến trước khi Ferran Torres mở tỉ số ở phút 106, Messi và đồng đội còn không có nổi một cú dứt điểm.

Đó là con số nói lên tất cả. Không phải vì Argentina chơi tệ, mà bởi Tây Ban Nha đã khóa mọi khoảng trống, kiểm soát nhịp độ và khiến nhà đương kim vô địch Nam Mỹ và thế giới không thể triển khai lối đá quen thuộc.

Đấy cũng là lời khẳng định rõ ràng nhất về một nhà vô địch không chỉ biết chơi đẹp, mà còn biết cách chiến thắng bằng sự lạnh lùng, kỷ luật và gần như hoàn hảo ở cả hai đầu sân!