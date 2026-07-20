Cầu thủ Argentina hành hung đối thủ Tây Ban Nha, nhận thẻ đỏ khi trận đấu đã... kết thúc

Thoát thẻ đỏ trong trận đấu nhưng cuối cùng, Paredes vẫn phải nhận thẻ đỏ khi hết giờ...

Sau khi trọng tài thổi còi hết giờ, và chiến thắng 1-0 cho Tây Ban Nha trước Argentina ở Chung kết World Cup 2026, cầu thủ đôi bên không phát sinh nhiều xung đột. Nhưng chưa rõ vì lý do gì, máy quay bất ngờ bắt được cảnh Paredes quật ngã số 9 Gavi (dự bị) phía Tây Ban Nha. Trọng tài nhanh chóng phát hiện tình huống này và rút... 1 thẻ đỏ trực tiếp cho Paredes.

Trước đó ở phút 52, Paredes đã phải nhận 1 thẻ vàng. Và anh suýt chút nữa đã phải nhận thẻ vàng thứ hai ở cuối hiệp hai của trận đấu sau khi phạm lỗi với đối phương ngay trước vùng cấm địa. Nhưng có lẽ do vừa đuổi Enzo Fernandez nên Vua áo đen đã nhẹ tay với Paredes. Có điều cuối cùng thì vị trọng tài này vẫn phải rút thẻ đỏ với cầu thủ Argentina.