Hành trình vô địch Olympia của Đoàn Lê Anh Đức: Từ người về nhì thành Quán quân, "combo" tự nhiên - xã hội đều đỉnh

Khởi đầu hành trình Olympia năm thứ 26 bằng vị trí Á quân cuộc thi Tuần, Đoàn Lê Anh Đức đã có màn bứt phá ấn tượng ở những vòng thi tiếp theo.

Sáng 1/11, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã vượt qua ba đối thủ để trở thành Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Chiến thắng của nam sinh Hà Nội là kết quả của một hành trình thi đấu có nhiều dấu mốc đáng nhớ khi khởi đầu bằng vị trí Á quân ở cuộc thi Tuần, bứt phá mạnh mẽ tại cuộc thi Tháng, tiếp tục giành vòng nguyệt quế Quý IV và cuối cùng chạm tay đến ngôi vị cao nhất ở trận Chung kết năm.

Người về Nhì cuộc thi Tuần bứt phá 330 điểm ở cuộc thi Tháng

Ở cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý IV, Đoàn Lê Anh Đức đạt 230 điểm và về nhì. Dù chưa thể giành vòng nguyệt quế ngay ở lần xuất hiện đầu tiên, số điểm này vẫn giúp nam sinh có cơ hội bước tiếp vào cuộc thi Tháng nhờ là thí sinh nhì tuần có điểm số cao nhất.

Bước sang cuộc thi Tháng 3 - Quý IV, Anh Đức cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Nam sinh giành chiến thắng với 330 điểm, qua đó giành quyền góp mặt ở cuộc thi Quý IV. Đáng chú ý, trong trận đấu này, dù gặp khó khăn ở phần Vượt chướng ngại vật, Anh Đức vẫn có màn thể hiện nổi bật tại Tăng tốc. Nam sinh liên tiếp đưa ra những đáp án chính xác và nhanh nhất, giành thêm 150 điểm để lấy lại vị trí dẫn đầu.

Anh Đức tại cầu truyền hình Chung kết Olympia năm 2025 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Không chỉ gây ấn tượng bằng khả năng xử lý câu hỏi, Anh Đức còn khiến khán giả chú ý với vốn hiểu biết đa dạng. Trong phần giao lưu tại cuộc thi Tuần, nam sinh tiết lộ có thể hát quốc ca của 135 quốc gia và thể hiện một số đoạn quốc ca Cuba, Angola, Sri Lanka, Maldives. Sở thích này bắt đầu từ năm lớp 7, xuất phát từ sự tò mò về âm nhạc, lịch sử và văn hóa của các quốc gia trên thế giới.

Thí sinh cuối cùng góp mặt ở Chung kết năm

Tiếp nối chiến thắng ở cuộc thi Tháng, Anh Đức bước vào cuộc thi Quý IV với mục tiêu giành tấm vé cuối cùng đến Chung kết Olympia năm thứ 26. Nam sinh tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và giành vòng nguyệt quế với 220 điểm.

Kết quả này đưa Anh Đức trở thành đại diện cuối cùng góp mặt trong trận Chung kết năm, cùng ba nhà leo núi Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) và Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên).

Anh Đức vỡ òa cảm xúc sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi Quý IV, là thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận Chung kết năm

Trước khi bước vào trận đấu quan trọng nhất, Anh Đức từng chia sẻ bản thân đã chuẩn bị cho Olympia suốt 6 năm. Tình yêu với chương trình bắt đầu từ khi nam sinh học lớp 6, sau khi theo dõi trận Chung kết năm thứ 20. Từ đó, Đức dành thời gian tìm hiểu các dạng câu hỏi, xem lại những trận thi đấu cũ, tham gia các sân chơi mô phỏng Olympia và rèn luyện phản xạ.

Trong quá trình chuẩn bị, nam sinh vẫn chú trọng việc học trên lớp, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và kết nối kiến thức ở trường với những câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực của Olympia. Đức có thói quen tự đặt câu hỏi để kiểm tra mức độ hiểu bài, đồng thời lưu lại những thông tin thú vị trong quá trình đọc và tìm hiểu.

Bứt tốc ở Chung kết, giành ngôi vô địch với 240 điểm

Sáng 1/11, Anh Đức bước vào trận Chung kết năm thứ 26 cùng ba đối thủ xuất sắc. Ở phần thi Khởi động, nam sinh giành 30 điểm trong lượt thi riêng và tiếp tục ghi điểm ở lượt thi chung, kết thúc phần thi với 80 điểm, tạm xếp thứ hai sau Lý Thái Dương.

Đoàn Lê Anh Đức trong trận chung kết

Sang phần Vượt chướng ngại vật, Anh Đức có thêm điểm từ câu hỏi hàng ngang nhưng không phải người giải được từ khóa. Trần Võ Gia Bảo đã nhanh chóng bấm chuông và đưa ra đáp án chính xác là "Tự học". Sau hai phần thi, Anh Đức có 90 điểm, tạm đứng thứ hai, chỉ sau Thái Dương với 95 điểm.

Bước ngoặt đến ở phần thi Tăng tốc. Anh Đức liên tục đưa ra những đáp án chính xác, trong đó có câu hỏi giúp nam sinh giành thêm 40 điểm. Sau bốn câu hỏi, đại diện Hà Nội vươn lên dẫn đầu với 190 điểm, xếp sau lần lượt là Gia Bảo (155 điểm), Thái Dương (145 điểm) và Quang Minh (130 điểm).

Đoàn Lê Anh Đức chính thức trở thành Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26

Ở phần thi Về đích, Anh Đức lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Dù không trả lời đúng hai câu đầu tiên, nam sinh đã chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối thuộc lĩnh vực Văn học và đưa ra đáp án "Nguyễn Tuân" chính xác, nâng điểm số lên 210.

Trong phần thi của các đối thủ, Anh Đức tiếp tục tận dụng cơ hội để ghi thêm điểm. Đặc biệt, ở lượt Về đích của Lý Thái Dương, nam sinh đã giành quyền trả lời và đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi cuối, nâng tổng điểm lên 230. Sau những diễn biến còn lại của phần thi, Anh Đức kết thúc trận đấu với 240 điểm.

Với kết quả này, Đoàn Lê Anh Đức chính thức trở thành Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Chiến thắng không chỉ khép lại hành trình 6 năm chuẩn bị cho sân chơi mà nam sinh yêu thích, mà còn giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có hai năm liên tiếp giành chức vô địch, sau Trần Bùi Bảo Khánh ở mùa thứ 25.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có hai năm liên tiếp giành chức vô địch

Tổng hợp