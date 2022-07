Hành trình Về nguồn nhân ngày 27/7 của Hoa Khôi Hà Nội 2022 Trà My

Hành trình Về nguồn của Hoa khôi Trà My (Hoa khôi cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2022) bắt đầu từ Hà Nội đến thành phố Vinh, ghé thăm và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào. Trong đoàn còn có đại diện hội Chữ thập đỏ, nhóm từ thiện Nồi cháo yêu thương thành Vinh.



Đây là nơi tập trung các phần mộ các liệt sĩ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia quân sự hy sinh trên chiến trường Lào. Khu nghĩa trang nằm ở thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nằm cách thành phố Vinh khoảng 80km phía tây Nghệ An.

Sau đó, người đẹp di chuyển đến xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn để thăm và tặng quà cho anh hùng lực lượng vũ trang Trần Kim Cầu. Kế tiếp, Trà My cùng đoàn ghé thăm và tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Sinh.



Hành trình tiếp tục đưa Hoa khôi Hà Nội đến bệnh viện phổi Nghệ An và Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Hiện tại, Trung tâm đang nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và thân nhân liệt sĩ, hầu hết đều tuổi cao, tình trạng thương tật nặng, sức khỏe yếu. Cùng với đó, đơn vị còn có nhiệm vụ tổ chức điều dưỡng luân phiên cho người có công trên địa bàn tỉnh.



Tại đây, Trà My đã có buổi giao lưu, trò chuyện với các bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Người đẹp bày tỏ lòng biết ơn và gửi quà tri ân đến những người có công với tổ quốc nhân dịp được về thăm Nghệ An trước ngày 27/7.



Buổi tối, Trà My cùng đoàn tranh thủ dâng hương và thắp nến tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh.

Trà My cho biết: "Từ nhỏ khi còn trên ghế nhà trường, My đã luôn được học về đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. May mắn khi nhờ công việc của mình mà My có nhiều cơ hội để tiếp xúc và thấu hiểu hơn về điều đó.

Sau này khi được mọi người biết tới, My luôn tự nhắc nhớ bản thân phải cố gắng gìn giữ những đạo lý truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc, và cũng muốn lan toả được cả điều đó tới với cộng đồng những người trẻ". Đó cũng là lý do cô nhận lời tham gia hành trình về nguồn đầy ý nghĩa này.

Ngày thứ 2, đoàn từ TP Vinh đến Ngã Ba Đồng Lộc, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn để dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ở đây.

Hoa khôi Hà Nội 2022 chia sẻ về cảm xúc khi ghé thăm các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ: "My cảm thấy bồi hồi, xúc động, vô cùng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã vì nhân dân quên mình, hy sinh để giữ lấy nền độc lập cho đất nước như ngày hôm nay.

Nhưng khi tới thăm và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, My lại biết ơn bởi vì cảm thấy cuộc sống của mình còn quá may mắn hơn rất nhiều người, từ đó cũng là động lực để My cố gắng phấn đấu hơn nữa".

Trà My cũng tâm sự, đây là chuyến đi khác hẳn với những chuyến từ thiện trước đây của cô. Bởi lẽ, Hành trình Về nguồn ưu tiên những hoạt động tri ân, hướng về kỷ niệm gày thương binh – liệt sĩ 27/7.

