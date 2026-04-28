Hành trình Từ Trái Tim: Gần 5.000km gieo tri thức, hun đúc khát vọng lớn cho thanh niên Việt

Khép lại chặng đường năm 2026, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" đến vùng sâu, núi cao hiện lên không đơn thuần như một chuỗi hoạt động giao lưu, tặng sách dọc đất nước. Sau gần 5.000km, đi qua 19 tỉnh, thành trong 24 ngày, từ 24/3 đến 16/4, hành trình đã tạo nên một đường dây cảm xúc và tư tưởng xuyên suốt, bắt đầu từ giảng đường đô thị, đi qua đại ngàn Tây Nguyên, trở ra Hà Nội rồi ngược lên những miền biên viễn Tây Bắc, vùng cao nguyên đá và khép lại ở Tuyên Quang.

Mỗi điểm đến Hành trình Từ Trái Tim đều mang lại sự hứng khởi cho người dân và học sinh, sinh viên nơi đây

Ở mỗi nơi, sách được trao đi, nhưng điều được gửi lại sâu hơn là niềm tin rằng thanh niên Việt Nam chỉ có thể bước tới những đích lớn khi có khát vọng lớn, có chí hướng phụng sự cộng đồng và ý thức dựng xây quê hương, đất nước. Nhìn lại toàn bộ hành trình, có thể thấy Trung Nguyên Legend vẫn kiên trì với trục tư tưởng đã theo đuổi nhiều năm: dùng tri thức như một chất liệu để hun đúc tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc cho thế hệ trẻ.

Chương trình được khởi xướng từ năm 2012 và đến nay vẫn không ngừng mở rộng biên độ tiếp cận, từ thành thị đến nông thôn, từ giảng đường đại học đến các đồn biên phòng, từ những vùng thuận lợi đến nơi còn cách trở. Năm 2026, chặng đường ấy tiếp tục được nối dài, cho thấy đây là một nỗ lực bền bỉ nhằm góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí dấn thân, lập thân, lập nghiệp và trách nhiệm công dân trong lớp trẻ Việt Nam.

Hành trình Từ Trái Tim từ 24-26/3 đã đi đến 6 trường đại học tại Tp. HCM và trao tặng hàng nghìn đầu sách quý đến các bạn sinh viên.

Điểm xuất phát của hành trình từ TP.HCM, nơi đoàn đến với nhiều trường đại học như Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Công Thương TP.HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Văn hóa TP.HCM và Đại học Nông Lâm TP.HCM. Từ đây, thông điệp về chí lớn, tinh thần khởi nghiệp và trách nhiệm với quốc gia được đặt ra ngay trong không gian của tuổi trẻ, học tập và hoài bão. Việc mở đầu ở các trường đại học không chỉ giúp hành trình chạm tới nhóm đối tượng trung tâm là thanh niên, sinh viên, mà còn khẳng định một điều quan trọng: khởi nghiệp trước hết không phải câu chuyện làm giàu đơn lẻ, mà là hành trình hình thành tầm nhìn, bản lĩnh và ý thức sống có ích.

Hành trình Từ Trái Tim với sự đồng hành của đông đảo khách mời tiếp tục lan tỏa tinh thần lập thân, lập chí khởi nghiệp kiến quốc đến học sinh, sinh viên tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - nơi khởi nguồn khát vọng sáng tạo, phụng sự cộng đồng của Trung Nguyên Legend.

Rời TP.HCM, hành trình tiến về Buôn Ma Thuột, vùng đất khởi nguồn của Trung Nguyên Legend. Đây không chỉ là một điểm dừng mang ý nghĩa địa lý, mà còn gợi lại câu chuyện về xuất phát điểm, về khát vọng đi lên từ chính mảnh đất cao nguyên nhiều nắng gió. Trong giai đoạn từ 24 đến 28/3, đoàn tiếp tục giao lưu cùng sinh viên Đại học Tây Nguyên, tổ chức hoạt động tại Bảo tàng Thế giới Cà phê và đến Đồn Biên phòng Tuy Đức. Việc kết hợp giữa không gian học thuật, không gian văn hóa và địa bàn biên giới đã mở rộng chiều sâu của hành trình: tri thức không tách rời đời sống, càng không đứng ngoài trách nhiệm với Tổ quốc.

Đoàn Hành trình Từ Trái Tim vượt hàng trăm km đường đá gập ghềnh, những triền dốc cao nguyên giữa nắng gió tháng 3 để đến với các chiến sỹ Đồn Biên Phòng Tuy Đức.

Tại Đồn Biên phòng Tuy Đức, một trong những điểm dừng đầu tiên ở Tây Nguyên, tinh thần của hành trình được thể hiện khá rõ. Giữa nắng gió hanh hao đặc trưng, đoàn mang theo Tủ sách Nền tảng đổi đời và những món quà tinh thần đến với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Việc đọc sách ở đây không chỉ mang ý nghĩa bồi dưỡng kiến thức mà còn góp phần nâng cao bản lĩnh, hun đúc tinh thần vượt khó, tinh thần phụng sự. Chi tiết ấy cho thấy sách trong hành trình không được trao như một biểu tượng đơn thuần, mà được đặt vào nhu cầu bồi dưỡng con người, từ người trẻ nơi đô thị đến người lính nơi biên giới.

Nếu chặng đầu gợi cảm giác mở rộng, lan tỏa, thì từ Hà Nội trở đi, hành trình bước vào giai đoạn thử thách hơn về địa hình và cũng lắng sâu hơn về cảm xúc.

Tại Hà Nội, hành trình diễn ra từ ngày 1 đến 3/4 tại nhiều trường đại học như Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Thuỷ Lợi, Trường Đại học Thành Đô và Học viện Hành chính và Quản trị công, trở thành một điểm nhấn quan trọng trước khi đoàn tiếp tục tiến về các địa bàn miền núi.. Đồng hành cùng chương trình có các diễn giả, khách mời đến từ nhiều lĩnh vực như nhà sử học Dương Trung Quốc, PGS. TS Trần Đình Thiên, GS.TS Vương Quân Hoàng, Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nhà báo Nguyễn Văn Thành, Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Phương Linh, ca sĩ Hoàng Yến Chibi, ca sĩ Izara Thiên Nga….

Hội trường các trường Đại học ở Hà Nội luôn chật kín sinh viên chờ đón Hành trình Từ Trái Tim

Không dừng ở việc trao tặng sách, Hành trình Từ Trái Tim được định vị như một hoạt động truyền cảm hứng sống lớn cho người trẻ, với những câu chuyện thực tế về học tập, lập chí và dấn thân, hướng đến bồi đắp ý chí lập thân, tinh thần phụng sự và khát vọng dựng xây đất nước.

Sáng 4/4, đoàn rời Thủ đô để tiến về vùng núi cao Tây Bắc, mang tri thức và khát vọng đến với đồng bào dân tộc, bộ đội biên phòng và sinh viên vùng sâu, vùng xa. Đáng chú ý, thay vì chọn tuyến quốc lộ thuận lợi hơn, đoàn đi theo cung đường dọc biên giới Việt Nam - Lào. Lựa chọn ấy phần nào cho thấy tinh thần của hành trình: không ngại đi xa, đi khó, để thông điệp được mang tới tận những nơi vốn ít có điều kiện tiếp cận hơn với các hoạt động truyền cảm hứng quy mô lớn.

Không còn chỉ là những điểm giao lưu đông vui nơi giảng đường, mà là những chặng vượt đèo, băng dốc, men theo biên giới, qua các bản làng, trường học và đồn biên phòng giữa núi rừng. Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang rồi Tuyên Quang nối tiếp nhau trong một lịch trình dày đặc. Mỗi điểm đến lại mang một sắc thái riêng, nhưng đều gặp nhau ở hình ảnh những người trẻ, những chiến sĩ, những học sinh vùng cao háo hức đón sách, đón câu chuyện, đón một lời nhắc nhở rằng hoàn cảnh khó khăn không thể là lý do để từ bỏ ước mơ vươn lên.

Hành trình Từ Trái Tim bền bỉ miệt mài trên những cung đường hun hút gió núi lan tỏa khát vọng đến Thanh niên Việt.

Một trong những lát cắt tiêu biểu của hành trình là chặng đến Nà Hỳ, Điện Biên. Sau khi rời Sơn La, đoàn phải vượt hơn 150km đường quanh co, dốc đứng, mất nhiều giờ di chuyển mới tới ngôi trường nội trú ở vùng sâu, vùng xa, sát biên giới Việt Nam - Lào. Hình ảnh thầy cô và học sinh có mặt từ sớm, đứng chờ bên con suối nhỏ trước cổng trường, trong trang phục truyền thống gọn gàng, chỉnh tề, là một chi tiết đẹp. Điều đó cho thấy ở những nơi còn nhiều cách trở, sự đón nhận tri thức và niềm vui được kết nối với bên ngoài lại càng mãnh liệt. Những bộ sách trong khoảnh khắc ấy vì thế không chỉ là quà tặng, mà là sự ghi nhận, động viên và tiếp sức.

Càng đi sâu vào vùng biên, độ nhọc nhằn của hành trình càng rõ hơn. Chặng từ A Pa Chải sang Mường Tè rồi ngược lên Sì Lờ Lầu là một ví dụ. Quãng đường dài hàng trăm km đèo dốc quanh co giữa nắng gắt vùng cao, nhiều đoạn cua gấp ôm sườn núi, dốc nối dốc, xa không chỉ ở cây số mà còn ở cảm giác cách trở. Vùng đất được nhắc đến với tên gọi "12 tầng dốc" trở thành biểu tượng cho thử thách địa hình, đồng thời cũng làm nổi bật sự bền bỉ của đoàn. Trong bối cảnh ấy, mỗi cuốn sách được trao tận tay chiến sĩ biên phòng và học sinh vùng biên dường như nặng hơn về giá trị tinh thần, bởi phía sau nó là công sức đi tới cùng, là sự lựa chọn không ngại gian nan để đưa tri thức đến những nơi xa nhất.

Các bạn trẻ học sinh, sinh viên vùng cao hào hứng đón nhận những cuốn sách quý của Hành trình Từ Trái Tim trao tặng được.

Nếu chỉ nhìn hành trình là những chuyến tặng sách, ta sẽ khó thấy hết dụng ý mà chương trình theo đuổi. Điều được nhấn mạnh không phải số lượng sách trao hay độ dài cung đường, mà là khát vọng lớn cần được nuôi trong thanh niên Việt Nam. Từ cách lựa chọn các đầu sách như Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại, Tất cả là thử thách hay Khuyến học, có thể thấy Hành trình Từ Trái Tim muốn đi từ nền tảng tư duy, nhân cách, ý chí và tinh thần học hỏi để chạm vào sự trưởng thành của người trẻ. Sách ở đây là phương tiện, còn đích đến là con người.

Điểm đáng quý của Hành trình Từ Trái Tim chính là không tách khát vọng cá nhân khỏi trách nhiệm với đất nước. Từ các buổi giao lưu ở đại học đến những điểm dừng ở đồn biên phòng, thông điệp được nhắc đi nhắc lại là lập thân phải gắn với phụng sự, khởi nghiệp phải song hành với kiến tạo giá trị, còn thành công của mỗi người trẻ rốt cuộc cũng nên đặt trong mối liên hệ với sự phát triển chung của quốc gia. Bởi vậy, khi hành trình đến với người lính biên cương, với học sinh vùng cao hay sinh viên nơi giảng đường, điều được khơi mở không chỉ là ước mơ đổi đời cho cá nhân, mà còn là khát vọng dựng quê hương, giữ gìn biên cương và góp sức để đất nước mạnh hơn.

Những cuốn sách Hành trình từ Trái Tim trao tặng sẽ bồi đắp ý chí, tinh thần trách nhiệm và tư duy mới cho các chiến sỹ nơi biên cương.

Từ góc nhìn báo chí, điều làm nên sức sống của hành trình năm nay còn là tính biểu tượng của những tuyến đường. Bắt đầu từ TP.HCM, qua Buôn Ma Thuột, ra Hà Nội, rồi tiếp tục theo các tuyến vùng cao Tây Bắc, vùng biên và cực Bắc, hành trình như nối những không gian rất khác nhau của đất nước bằng một sợi chỉ chung là tri thức và khát vọng. Ở đô thị, điều cần khơi là chí hướng lớn giữa vô vàn lựa chọn. Ở vùng cao, điều cần đánh thức là niềm tin vượt lên hoàn cảnh. Ở biên cương, điều cần bồi đắp là bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc. Khi được kết nối lại, các điểm dừng ấy không rời rạc mà bổ sung cho nhau, tạo thành một câu chuyện thống nhất về thanh niên Việt Nam trong thời đại mới.

Điểm cuối ở Tuyên Quang vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn. Sau khi đi qua quãng đường ngày một dài, địa bàn ngày một xa, điều còn lại sau mỗi điểm dừng không chỉ là những bộ sách được trao đi mà là mầm khát vọng được đánh thức trong lòng người trẻ. Nhìn từ đó, tổng kết Hành trình Từ Trái Tim 2026 cũng là tổng kết một nỗ lực gieo hạt. Có hạt nảy mầm ngay bằng sự hào hứng nơi giảng đường. Có hạt âm thầm lắng lại trong suy nghĩ của học sinh vùng cao, của chiến sĩ nơi biên giới. Có hạt sẽ còn cần thời gian để lớn lên. Nhưng điều quan trọng là hành trình đã đi qua, đã chạm tới, đã để lại những câu hỏi và động lực cho người trẻ về cách sống, cách học, cách lập thân và cách cống hiến.

Sau cùng, giá trị lớn nhất của Hành trình Từ Trái Tim là sự bền bỉ. Trong một thời đại mà nhiều chương trình cộng đồng dễ dừng lại ở sự kiện bề nổi, hành trình này chọn cách đi dài ngày, đi đến nhiều vùng khác nhau, đi vào những nơi khó đến, và giữ nhất quán một thông điệp xuyên suốt. Gần 5.000km không chỉ là một con số về địa lý. Đó là quãng đường đo bằng sự dấn thân, bằng quyết tâm đưa tri thức đến gần hơn với thanh niên Việt Nam, nhất là ở những nơi còn nhiều thiếu thốn. Tinh thần của toàn chuyến đi được gói gọn với thông điệp: muốn đất nước mạnh lên, trước hết phải có một thế hệ trẻ biết nuôi chí lớn, biết học từ sách, từ cuộc sống, từ gian khó, để rồi tự mình bước ra dựng xây tương lai cho quê hương và cho chính mình.

Dự kiến vào đầu tháng 5/2026, Hành trình Từ Trái Tim phối hợp cùng Quân chủng Hải quân – Bộ Quốc phòng đến với biển đảo Trường Sa, tiếp tục mang theo khát vọng lớn lan tỏa đến vùng biển đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.