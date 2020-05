Hành trình truy bắt ông trùm ma tuý trên đỉnh Pù Lôm

Chân dung "ông trùm"



Đỉnh Pù Lôm thuộc xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An một thời là "điểm nóng" về ma tuý. Sau nhiều đợt truy quét quyết liệt của Công an Nghệ An, tình hình ANTT trên địa bàn đã ổn định.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, qua nắm tình hình địa bàn, các trinh sát của Công an huyện Tương Dương đã đặt nghi vấn với một số đối tượng lạ mặt.

Chúng móc nối với các đối tượng đã có tiền án, tiền sự ở xã Lượng Minh và vùng phụ cận, từ đó hình thành đường dây mua bán ma túy từ bên kia biên giới rồi tuồn sâu vào nội địa đưa đi các địa bàn khác tiêu thụ.

Vừ Chông Nênh cùng tang vật tại Cơ quan CSĐT.

Từ các tài liệu thu thập được, các trinh sát xác minh đối tượng cầm đầu đường dây chính là Vừ Chồng Nênh, sinh năm 1971, quê ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Nhiều năm trước, Nênh đã là đối tượng nghiện và có hành vi liên quan mua bán trái phép chất ma tuý.

Sau khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, Nênh đã di cư sang Lào, trú tại Bản Nguôi, huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng - CHDCND Lào và có quốc tịch Lào.

Vốn thông thuộc địa bàn, Nênh đã trở lại khu vực biên giới, cấu kết với các đối tượng người bản địa thuộc khu vực xã Lượng Minh để hình thành đường dây ma tuý do hắn điều hành.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nênh, các đối tượng trong đường dây này dựng lán, bán ma túy trong rừng sâu, các khu vực giáp ranh thuộc đỉnh Pù Lôm.

Nênh lựa chọn địa hình đồi núi hiểm trở trong quá trình giao dịch mua bán ma túy, phân công đàn em cảnh giới chặt chẽ, nhiều vòng, luôn luôn cảnh giác đối với người ngoài khu vực xâm nhập vào lán trại.

Mặt khác từng là đối tượng nghiện ma tuý và có thâm niên buôn "hàng trắng", hắn luôn mang theo súng quân dụng, lựu đạn và súng tự chế bên người, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện.

Chính vì thế, nhiều lần Công an huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức vây bắt nhưng phải hoãn lại do yêu cầu đảm bảo an toàn cho nhân dân cũng như cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án.

Lãnh đạo Công an huyện Tương Dương đã lập chuyên án với quyết tâm đấu tranh, triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia này trong thời gian sớm nhất, nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Sa lưới trên đỉnh Pù Lôm

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện, Ban chuyên án do Thượng tá Nguyễn Sỹ Hoàn, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện, làm Trưởng ban đã huy động nhiều lực lượng vào cuộc.

Các thành viên trong Ban chuyên án phải lặn lội nhiều ngày đêm và thường xuyên ăn, ngủ trong rừng sâu. Bởi mỗi lần "ông trùm" ôm "hàng" sang khu vực vùng rừng núi trên đỉnh Pù Lôm dựng lán trại để thực hiện giao dịch, hắn thường thủ sẵn súng ngắn, lựu đạn và dao mẹo trong người.

Không những thế, hắn sử dụng một lực lượng chân rết là những đối tượng nghiện ma tuý, có nhiều tiền án, tiền sự trên địa bàn, được trang bị sẵn AK chia thành nhiều vòng bảo vệ, ngăn chặn người tiếp cận "ông trùm" cũng như sẵn sàng chống trả khi phát hiện người lạ nghi vấn xuất hiện quanh khu vực lán trại của chúng.

Vì thế, các thành viên Ban chuyên án không chỉ chịu gian khổ vì ăn ngủ trong rừng sâu mà còn thường xuyên đối diện với nguy cơ bị các đối tượng trong đường dây ma tuý này phát hiện và tấn công.

Sau khi xác định được phương thức, thủ đoạn, hoạt động của đối tượng, Ban chuyên án thành lập các mũi công tác, phân công cụ thể để tổ chức lực lượng vây bắt đối tượng.

Ban chuyên án cũng đồng thời xây dựng phương án dự phòng xử lý các tình huống đột xuất xảy ra nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sỹ và không để đối tượng trốn thoát.

3 ngày trước thời điểm phá án, phát hiện đối tượng vừa xuất hiện cùng nhóm tay chân thân cận trên đỉnh Pù Lôm, nhận định đối tượng đang chuẩn bị dựng lán trại để chuyển ma tuý về, Ban chuyển án đã triển khai lực lượng bí mật hành quân vào rừng sâu chờ thời cơ hành động.

Đường lên đỉnh Pù Lôm gần như là con đường độc đạo, phải vừa đi thuyền để vượt qua con sông Nậm Nơn và đi bộ nhiều cây số đường rừng mới tới nơi.

Dọc đường, "ông trùm" luôn bố trí các chân rết thủ sẵn AK nấp trong bụi rậm hoặc ẩn mình trên tán cây cao để quan sát. Chính vì thế để lọt vào được khu vực lán trại, buộc lực lượng phá án phải băng rừng, tìm đường tiếp cận đối tượng.

Suốt đêm hành quân vào rừng và liên tục hơn 2 ngày đêm anh em chỉ ăn mì tôm, uống nước suối nằm chờ đối tượng xuất hiện.

23 giờ 30 phút ngày 21/4/2020, phát hiện "ông trùm" một mình rời khỏi lán trại đi về hướng bờ suối, nhận định thời cơ hiếm thấy, 2 trinh sát mật phục gần đó bất ngờ áp sát.

Thấy có tiếng động, đối tượng nhanh tay rút khẩu súng ngắn từ túi quần ra nhưng một trong hai trinh sát tung cú đá khiến khẩu súng đã lên đạn trong tay đối tượng văng ra xa.

Một góc lán trại của Vừ Chông Nênh trên đỉnh Pù Lôm.

Đối tượng cũng nhanh không kém khi kịp rút con dao mẹo thủ sẵn trong người để chống trả đến cùng. Nhưng trinh sát còn lại kịp thời yểm trợ, quật ngã đối tượng để đồng đội của mình bập chiếc còng số 8 khoá tay "ông trùm".

Cùng thời điểm đó, nhận được tín hiệu, lực lượng phá án từ vòng 2, vòng 3 nhanh chóng áp sát, nổ súng truy đuổi ngăn không cho đàn em bao vây giải cứu "ông trùm". Nhóm đối tượng này bỏ trốn vào rừng sâu.

Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 1 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến (có trọng lượng 545 gam); 1 khẩu súng quân dụng đã lên đạn, 4 viên đạn, 3 súng săn tự chế, 1 cân tiểu ly và 2 con dao mẹo.

Quá trình bắt giữ, dù bị đối tượng đã chống trả quyết liệt, tuy nhiên các thành viên trong Ban chuyên án đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia vây bắt.

Ngay trong đêm, ban chuyên án đã đưa đối tượng cùng tang vật rời khỏi đỉnh Pù Lôm. Rạng sáng 22/4, sau nhiều đêm thức trắng và một đêm đấu trí căng thẳng, nhưng trên khuôn mặt các thành viên trong Ban chuyên án đều lấp lánh niềm vui khi đã có mặt tại Cơ quan CSĐT Công an huyện.

Tại đây, bước đầu đối tượng cũng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đang tập trung tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong chuyên án.