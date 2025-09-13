Trưa 13-9, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang lấy lời khai của Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) - nghi phạm sát hại 3 người, đâm 1 người trọng thương trong một gia đình.

Thường xuyên mâu thuẫn, đánh nhau

Người dân tại Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ thảm án.

Người dân địa phương bàng hoàng trước vụ thảm án

Một người hàng xóm kể lại Thuận và chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất) chung sống với nhau như vợ chồng nhiều năm qua và đã có với nhau 1 con gái 3 tuổi. Hai người đã làm đám hỏi, ra mắt bên phía nhà chồng.

Thuận không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên trộm cắp vặt. Thời gian gần đây, giữa thuận và gia đình chị H. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Thuận không còn sống chung.

"Lâu lâu, Thuận lại về nhà chị H. rồi 2 người lớn tiếng, đánh nhau" – người này nói.

Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án

Cũng theo hàng xóm của chị H., Thuận đi đâu cũng thường mang theo 1 con dao bên người nên chị H. có đề phòng. Chị H. dặn người phụ nữ bán tạp hóa ở đầu đường (hầu như lần nào tới nhà chị H., Thuận cũng vào mua thuốc, nước) rằng khi nào Thuận tới thì báo cho chị.

"Khoảng 1 giờ kém, tôi nghe tiếng la hét và tiếng chó sủa từ nhà chị H. Ban đầu tôi nghĩ họ lại cãi vã, đánh nhau như những lần trước nhưng sau đó mới biết xảy ra sự việc đau lòng" – người hàng xóm này nói.

Thi thể nạn nhân được đưa lên Bệnh vùng Đa khoa vùng Tây Nguyên để khám nghiệm tử thi

Còn em T.C.K. (SN 2013, hàng xóm của chị H.) cho biết nửa đêm, em nghe tiếng kêu cứu của bạn Trần Tấn P. (SN 2012, con chị H.) ở phía sau nhà. Lúc này, em K. chạy ra mở cửa, đưa bạn vào nhà trong tình trạng bị thương rất nặng, người bê bết máu.

Cũng theo em K, khi vừa đưa được P. vào nhà, ông Thuận đã lao đến đập cửa nhưng em đã kịp thời chốt chặn, kiên quyết không mở, dù bị đe dọa.

"Đến khoảng 2 giờ sáng, khi nhìn thấy có công an phía ngoài, em đã mở cửa ra kêu cứu và nhờ công an đưa P. đi cấp cứu" - em K. bàng hoàng kể lại.

Em Trần Tuấn P. đã qua cơn nguy kịch

Được biết dù bị đâm nhiều nhát vào người nhưng em P. đã cố gắng trèo bức tường cao phía sau nhà để cầu cứu em K.

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân P. nhập viện vào lúc 2 giờ 23 phút cùng ngày trong tình trạng đa vết thương ngực 2 bên, vết thương tay trái, cẳng chân trái, vết thương vai trái.... Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi cho bệnh nhân P. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân hiện đã tạm ổn.

Cướp xe máy, ngụy trang trên đường tẩu thoát

Thông tin từ cơ quan công an cho biết khoảng 1 giờ cùng ngày, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy bắt, chốt chặn các hướng mà đối tượng có thể đi. Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Công an tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ điều tra, truy bắt nghi phạm

Quá trình truy bắt, xác minh, cơ quan công an nắm được thông tin, trên đường bỏ trốn, Thuận đã cướp xe máy của một người phụ nữ đi đường. Đồng thời, Thuận thay quần áo và di chuyển qua nhiều địa bàn để tránh bị lực lượng công an phát hiện.

Người dân và gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ cho các nạn nhân

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và lần theo các dấu vết, đến 8 giờ 31 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận tại phường Ea Kao. Lúc đó, Thuận đang lẩn trốn trong một đám sắn. Thời điểm này, trên người đối tượng có 2 con dao 1 lọ thuốc ngủ.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thuận khai nhận có một người con chung với chị H. Thời gian qua, Thuận ăn chơi lêu lổng nên gia đình chị H. lánh mặt, không cho gặp mặt con, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do đó, đối tượng đã ra tay sát hại gia đình chị H.

Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an, Thuận có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

Như đã thông tin, khoảng 1 giờ cùng ngày, Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, Thuận dùng dao đâm loạn xạ vào các thành viên trong gia đình.

Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và H. không bị Thuận sát hại.

Thi thể các nạn nhân đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để khám nghiệm tử thi, sau đó mới đưa về lại nhà tổ chức tang lễ.

CLIP: Hành trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk



