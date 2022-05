Hành trình triệt phá đường dây vận chuyển 115 bánh heroin

Lần theo dấu vết tội phạm

Trung tuần tháng 3-2022, qua công tác nắm tình hình, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một nhóm đối tượng cư trú tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán heroin. Đây là nhóm đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại vô cùng xảo quyệt. Các đối tượng có hành trình di chuyển rất phức tạp, thường xuyên không có mặt ở địa phương hoặc nếu có ở địa phương thì cũng không ở nhà mà di chuyển rất nhiều nơi. Tuổi đời còn trẻ, không có việc làm ổn định nhưng bọn chúng luôn thể hiện là người có rất nhiều tiền, tiêu xài hoang phí, thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt - Lào. Bên cạnh đó, các đối tượng có mối quan hệ khá mật thiết với một số đối tượng cộm cán đã từng vào tù ra tội về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và Thiếu tướng Trần Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, chúc mừng ban chuyên án.

Quá trình xác minh, trinh sát xác định đường dây này gồm 4 đối tượng do Giàng A Só (20 tuổi, trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cầm đầu cùng 3 đối tượng khác trên địa bàn tổ chức thành một đường dây khép kín, phân công cụ thể người sang bên kia biên giới bằng đường mòn men theo sườn đồi từ Điện Biên qua bản Huổi Ven, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luongphra Bang (Lào), đi sâu vào nội địa các tỉnh của Lào lấy "hàng" và đưa về Việt Nam, sau đó tiếp tục vận chuyển đi các địa phương khác và sang nước thứ ba để tiêu thụ. Các đối tượng còn lại trong đường dây có trách nhiệm cảnh giới, lên sơ đồ tuyến vận chuyển và móc nối, đồng thời liên hệ trực tiếp với với đối tượng mua ma túy ở địa phương khác để thực hiện hành vi phạm tội.

Không những vậy, Giàng A Só chính là người trao đổi trực tiếp với chủ hàng là người Lào tại khu vực biên giới, không tiếp xúc với người thân trong suốt quá trình thực hiện hành vi phạm tội và tuyệt đối dừng mọi giao dịch khi có sự xuất hiện của người thứ ba.

Các đối tượng còn lại theo nhiệm vụ được phân công sẽ chỉ được biết và thực hiện phần việc của mình khi được Só trực tiếp giao nhiệm vụ và tuyệt đối không biết gì về việc của những người khác trong cùng đường dây. Trung tá Vũ Đình Nghi - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên cho biết: "Đây là một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khép kín với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi. Đối tượng chủ mưu cầm đầu là người trực tiếp móc nối, đưa hàng về Việt Nam, cất giấu tại khu vực biên giới dưới nhiều cách thức khác nhau. Mỗi đối tượng lại thực hiện theo từng công đoạn, phần việc cụ thể...".

Sau hơn 2 tháng theo dõi chặt chẽ di biến động của các đối tượng trong đường dây, Cơ quan công an đã nắm được thông tin quan trọng: Trung tuần tháng 4-2022, các đối tượng sẽ tiến hành vận chuyển một lượng lớn heroin từ huyện Điện Biên về Hà Nội, sau đó ngược lên Lào Cai và mang sang nước thứ ba để tiêu thụ. Số ma túy này sau khi được vận chuyển về Việt Nam bằng đường rừng sẽ được cất giấu và chia nhỏ thành nhiều phần, giao cho các đối tượng trong đường dây trực tiếp mang đi tiêu thụ khi thời cơ đến.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật là 115 bánh heroin.

Ngay lập tức, một chuyên án được xác lập với sự tham gia của các lực lượng: CSĐT tội phạm về ma túy, CSGT, cảnh sát cơ động và một số đơn vị khối an ninh của Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Tuần Giáo, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan Điện Biên và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Để đấu tranh, triệt phá đường dây này, ban chuyên án huy động sự tham gia của nhiều lực lượng công an ở các cấp, trong đó tập trung thực hiện phương án tổ chức bao vây, chốt chặn, đón lõng để bắt giữ các đối tượng cùng tang vật khi chúng trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Bí mật theo dõi

Những ngày đầu tháng 4, lẩn trong bóng đêm rừng Tây Bắc, các đối tượng mang theo toàn bộ tang vật của vụ án nhanh chân men theo bìa rừng dọc tuyến biên giới vào địa bàn nội địa thuộc huyện Điện Biên. Là người dân bản địa, thông thạo địa bàn, lại thường xuyên lợi dụng đêm tối để trốn sang bên kia biên giới móc nối, mua "hàng" nên việc xác định được cung đường cũng như thời gian di chuyển của các đối tượng là không hề đơn giản. Sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định được chính xác vị trí các đối tượng sẽ tập kết và bắt xe để mang "hàng" đi tiêu thụ. Các phương án vây bắt nhanh chóng được triển khai.

Một mặt, ban chuyên án lập thành nhiều tổ chốt chặn theo cung đường di chuyển của đối tượng; một mặt bố trí lực lượng trinh sát đón lõng, tạo thế gọng kìm, không để các đối tượng có cơ hội tẩu tán tang vật và trốn thoát. Bên cạnh đó, tiếp tục bố trí các mũi trinh sát liên hoàn theo nhiều hướng, nhiều tuyến và dọc các lối mòn mà các đối tượng có thể đi qua.

19h ngày 7-4, thông tin từ mũi trinh sát số 1 báo về: Các đối tượng đã xuất hiện cùng toàn bộ tang vật và đang di chuyển theo hướng từ bản Tin Lan, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên ra thành phố Điện Biên Phủ. Sau khi cân nhắc mọi yếu tố, kết hợp cùng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án quyết định cất lưới.

Ban chuyên án kiểm tra số tang vật thu giữ được.

Đánh án

Không nằm ngoài dự đoán, các đối tượng không theo lịch trình đã định từ ban đầu mà đột ngột thay đổi phương thức cũng như cung đường di chuyển. Từ Tin Lán, chúng thuê xe taxi ra thành phố Điện Biên Phủ, sau đó quay ngược trở lại bến xe khách Bản Phủ thuộc xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên...

Để bảo đảm phương án bắt các đối tượng được an toàn tuyệt đối, thu giữ toàn bộ tang vật, ban chuyên án quyết định chọn điểm phá án tại điểm đón, trả khách cố định tại thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng được ban chuyên án rải dọc theo tuyến quốc lộ 279, các tổ công tác đã lần lượt cung cấp những thông tin liên hoàn về di biến động của đối tượng.

21h15’ cùng ngày, tại km 01+700 quốc lộ 279 thuộc địa phận thị trấn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, khi ô tô khách chở các đối tượng vừa dừng để đón khách, theo sự phân công của ban chuyên án, các trinh sát đã phối hợp với tổ công tác số 1 nhanh chóng tiếp cận và áp sát mục tiêu. 4 đối tượng bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật của vụ án, bao gồm 115 bánh (40,2kg) heroin, 5 điện thoại di động và 10,5 triệu đồng tiền mặt. Các đối tượng bị bắt giữ cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên là Giàng A Trừ (sinh năm 1996), Ly A Khá (sinh năm 2000), Ly A Mạnh, Giàng A Só (cùng sinh năm 2002).

Số heroin các đối tượng cất giấu trong ba lô bị cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường.

Toàn bộ đường dây phạm tội xuyên quốc gia bao gồm cả đối tượng chủ mưu, cầm đầu bị bắt giữ với số lượng ma túy khủng đã bị triệt xóa không chỉ thể hiện tính xuyên suốt, đồng bộ của các biện pháp nghiệp vụ, tính hiệu quả của việc đưa công an chính quy về xã mà còn khẳng định việc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Hội nghị sơ kết ban chỉ đạo phòng chống ma túy trên các tuyến biên giới là đấu tranh, bóc gỡ tận gốc, triệt xóa cả đường dây phạm tội về ma túy.