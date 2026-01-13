Hành trình thầm lặng phía sau mỗi tổ yến

Với những ngành hàng đòi hỏi sự nâng niu như yến sào, mỹ phẩm thủ công, thực phẩm cao cấp hay quà biếu, hành trình từ xưởng sản xuất đến tay người mua luôn là một trong những khâu khiến người bán có nhiều trăn trở. Sản phẩm không chỉ có giá trị kinh tế cao mà còn gắn liền với niềm tin của khách hàng, vì vậy chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và uy tín thương hiệu.

Trong bối cảnh nhiều shop online bắt đầu từ quy mô nhỏ, vận hành linh hoạt và dần mở rộng, bài toán logistics ngày càng trở nên rõ nét: làm sao giao hàng đúng hẹn, theo dõi minh bạch, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh và vẫn đảm bảo chi phí hợp lý để có thể phát triển dài hạn. Yên Hy Bird’s Nest là một trong những trường hợp điển hình cho hành trình đó.

Bắt đầu từ một công việc tay trái, làm bằng sự chỉn chu

Yên Hy Bird’s Nest là thương hiệu kinh doanh và sản xuất yến sào theo mô hình gia đình. Nhà yến của Yên Hy được xây dựng tại khu vực Bình Thuận cũ, trong khi cơ sở sản xuất hiện đặt tại Lâm Đồng. Để thuận tiện cho việc phân phối, thương hiệu bố trí thêm kho hàng tại TP.HCM, phục vụ các đơn nội thành và kết nối với khách hàng ở nhiều tỉnh thành.

Theo chị Thuý Quỳnh, chủ thương hiệu Yên Hy Bird’s Nest cho biết, gia đình chị bắt đầu xây nhà yến từ khoảng 6 năm trước. Tuy nhiên, đến giữa năm 2023, việc kinh doanh mới được triển khai một cách bài bản. "Ban đầu chỉ nghĩ làm thêm, nhưng khi trực tiếp tham gia từng khâu, mình nhận ra đây là công việc có thể theo đuổi nghiêm túc", chị chia sẻ.

Từ thiết kế logo, xây dựng nhận diện, hoàn thiện bao bì cho đến tìm hiểu quy trình sơ chế, chăm sóc chim yến và thu hoạch tổ yến, mọi thứ đều được chị Quỳnh từng bước tự nghiên cứu và điều chỉnh. Về sản phẩm dựa trên độ dài và độ dày của sợi yến khi tạo hình tổ, sản phẩm yến được chia ra làm các sản phẩm đặc thù khác nhau giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách. Theo chị Quỳnh, việc phân loại rõ ràng không chỉ hỗ trợ người mua hiểu đúng sản phẩm, mà còn giúp quá trình tư vấn minh bạch hơn với mặt hàng có giá trị cao như yến sào. Với chị, xây dựng thương hiệu là quá trình làm chậm nhưng chắc, đặt sự rõ ràng và minh bạch ngay từ đầu.

Vấn đề chung của các hộ kinh doanh - sản phẩm và bài toán trải nghiệm người dùng sau bán hàng

Giống như nhiều shop kinh doanh online khác, ở giai đoạn đầu, Yên Hy Bird’s Nest vận hành linh hoạt với các hình thức gửi hàng quen thuộc như mang ra bưu cục, gửi nhà xe hoặc nhờ người quen hỗ trợ. Cách làm này khá ổn ở giai đoạn đơn còn ít nhưng dần bộc lộ các điểm hạn chế khi lượng đơn tăng và phạm vi khách hàng mở rộng.

Việc khó theo dõi hành trình đơn hàng, thiếu sự chủ động về thời gian giao, hạn chế về phương thức thanh toán hay xử lý các tình huống phát sinh sau giao nhận trở thành những vấn đề chung mà nhiều shop gặp phải. Đặc biệt với yến sào – sản phẩm dễ vỡ, có độ giòn cao sau khi sấy – rủi ro trong khâu vận chuyển luôn là nỗi lo thường trực, chị Quỳnh chia sẻ.

J&T Express hiện là đối tác vận chuyển uy tín cho các thương hiệu tại 34 tỉnh thành

J&T Express – giải pháp đồng hành từ trải nghiệm thực tế của shop

Thông qua giới thiệu từ bạn bè, chị Quỳnh bắt đầu thử nghiệm dịch vụ của J&T Express như một bước giải pháp trong quá trình hoàn thiện vận hành. Sau thời gian sử dụng, chị quyết định lựa chọn J&T Express làm đơn vị vận chuyển cho Yên Hy Bird’s Nest. "Tạo đơn nhanh, thao tác đơn giản, và nếu tạo đơn trước 16 giờ thì trong ngày vẫn có shipper đến lấy hàng, kể cả khi chỉ có một đơn", chị chia sẻ. Theo chị, điều này rất quan trọng với shop nhỏ, vì không phải lúc nào cũng có sẵn số lượng lớn.

Bên cạnh đó, dịch vụ giao một phần cũng hỗ trợ quá trình tư vấn sản phẩm. Với những khách hàng còn cân nhắc giữa các dòng yến tinh chế, hình thức này cho phép kiểm tra sản phẩm trước khi quyết định, giúp việc trao đổi rõ ràng hơn.

Song song với chất lượng, chính sách giá cũng được Yên Hy cân nhắc kỹ lưỡng. Để xây dựng mức giá minh bạch cho khách hàng, các chi phí vận hành, trong đó có chi phí logistics, cần được tính toán ngay từ đầu. Mức cước vận chuyển ổn định giúp thương hiệu chủ động hơn trong việc báo giá và có dư địa triển khai các chương trình hỗ trợ phí ship mà vẫn đảm bảo kiểm soát vận hành.

Khách hàng yên tâm khi trải nghiệm dịch vụ của J&T Express

Với nhiều shop kinh doanh nhỏ và vừa, việc logistics không chỉ là khâu giao hàng mà còn là một phần của trải nghiệm thương hiệu. Khi việc giao nhận được vận hành ổn định, minh bạch và linh hoạt, người bán có thể yên tâm tập trung vào sản phẩm, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Trường hợp của Yên Hy Bird’s Nest cho thấy, việc lựa chọn đúng đối tác vận chuyển không chỉ giải quyết bài toán trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển đường dài.