Hành trình phát triển của Come Home: Uy tín, chất lượng và phát triển bền vững

Giới thiệu về thương hiệu Come Home



Come Home là dự án mới của Tập đoàn Central Retail Việt Nam, một thương hiệu hàng đầu trong ngành bán lẻ. Chính thức ra mắt vào năm 2023, Come Home đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực nội thất gia dụng, mang đến những giải pháp nội thất toàn diện và cao cấp cho thị trường Việt Nam. Với sứ mệnh nâng tầm cuộc sống tại nhà, Come Home không ngừng đổi mới và phát triển để đáp ứng mọi nhu cầu và phong cách sống của khách hàng.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Come Home cam kết mang đến những không gian sống hoàn hảo, đầy cảm hứng và phong cách cho từng ngôi nhà. Mô hình cửa hàng "Một điểm đến" lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam, cung cấp đa dạng sản phẩm nội thất với thiết kế hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế và giá cả phải chăng. Các nhóm phong cách nội thất của Come Home bao gồm Modern Simplicity, Modern International, và Vietnamese Roots, với các sản phẩm thuộc ba phân khúc giá: phổ thông, trung bình và cao cấp.

Phát triển bền vững và hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR)

Come Home luôn đặt sự phát triển bền vững vào trọng tâm hoạt động của mình, cam kết tạo ra giá trị chung cho nhân viên, đối tác kinh doanh, khách hàng và cộng đồng Việt Nam. Một trong những sáng kiến nổi bật của Come Home trong lĩnh vực này là chương trình "Donate for Every Soft Toy Sold" được triển khai vào tháng 2 và tháng 3 năm 2024.

Trong chương trình này, với mỗi thú bông được bán ra, Come Home đóng góp 25,000 VND cho Trung tâm BTXH Maison Chance để hỗ trợ chương trình "Bữa ăn cho em". Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng, Come Home đã thành công quyên góp được số tiền đủ để cung cấp bữa trưa cho các em nhỏ tại Trung tâm Maison Chance trong một tháng, bao gồm chi phí gạo, thực phẩm, gia vị, tráng miệng và gas.

Đây không phải là lần đầu tiên Come Home hợp tác với Maison Chance. Năm ngoái, để chào mừng sự kiện khai trương cửa hàng, Come Home đã khởi động một dự án cải tạo phòng vẽ cho các em nhỏ tại Trung tâm Maison Chance, góp phần cải thiện hoạt động học tập và vui chơi hàng ngày của các em.

Cam kết vì cộng đồng

Come Home không chỉ tập trung vào phát triển kinh doanh mà còn chú trọng đến sự thịnh vượng của cộng đồng và xã hội. Thương hiệu luôn nỗ lực tạo ra những tác động tích cực và lan tỏa giá trị bền vững trong mỗi hoạt động. Với cam kết lâu dài và mạnh mẽ, Come Home sẽ tiếp tục hành trình phát triển vì một tương lai tươi sáng cho tất cả mọi người.

Địa chỉ cửa hàng:

Come Home SC VivoCity: Tầng 3, TTTM SC VivoCity, 1058 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

Come Home Lotte Mall Tây Hồ: Lầu 3, số 272 đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 1900 9101

Website: www.comehome.com.vn