Hành trình “One LOTTE trip” cùng PEPERO khép lại với loạt kỷ niệm khó quên

Sức nóng của sự kiện PEPERO Pop-up Store

2 tuần vừa qua tại Lotte Mall West Lake - trung tâm mua sắm, giải trí sôi động bậc nhất Hà Nội càng trở nên hấp dẫn hơn nhờ sự xuất hiện của "trạm xe bus" PEPERO Pop-up Store. Với thiết kế rực rỡ, trẻ trung, hiện đại và vui nhộn đúng tinh thần K-culture, pop-up store của Pepero ước tính đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ, với ước tính lượng khách đổ về check-in, trải nghiệm và khám phá gần 5,000 lượt. (Nguồn: PEPERO)

Điểm nhấn của sự kiện không chỉ nằm ở phần thiết kế Pop-up Store "nghìn like", mà còn ở cách PEPERO biến trung tâm thương mại trở thành không gian văn hóa mở, nơi cộng đồng trẻ tìm thấy sự đồng điệu.

Khác với những sự kiện trưng bày thông thường, PEPERO Pop-up Store được thiết kế như một hành trình gắn kết - "One LOTTE trip with PEPERO", nơi sản phẩm trở thành "cầu nối cảm xúc" giữa thương hiệu và cộng đồng Gen Z. Hành trình trải nghiệm được thiết kế liền mạch, từ check-in tại Pop-up Store, tham gia trò chơi, đổi quà, cho đến khám phá các "trạm dừng" thuộc hệ sinh thái Lotte như Lotte World Aquarium, Lotteria, Lotte Cinema. Sự kết nối xuyên suốt này giúp giới trẻ vừa vui chơi, vừa khám phá "vũ trụ" thương hiệu Lotte ngay giữa lòng Hà Nội.

Chuỗi trải nghiệm khiến giới trẻ bùng nổ

Xuyên suốt thời gian sự kiện, PEPERO đã mang đến cửa hàng Pop-up 6 hương vị kinh điển: Original, Almond, White Cookie, Crunchy, Choco Cookie, Snowy Almond. Không chỉ được thưởng thức bánh, khách tham quan còn đắm chìm trong chuỗi các hoạt động giải trí, tương tác đầy bất ngờ, mang tinh thần gắn kết - giá trị cốt lõi mà PEPERO luôn theo đuổi.

Quiz Show "hỏi xoáy đáp nhanh"

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Quiz Show xoay quanh thương hiệu PEPERO và các thương hiệu Lotte. Những câu hỏi ngắn gọn nhưng "hack não" đã đưa người chơi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Từ việc khám phá lịch sử thương hiệu PEPERO, đến tìm hiểu về "người anh em" Lotte World Aquarium, Lotteria hay Lotte Cinema, mỗi câu trả lời đúng không chỉ mang lại phần quà nhỏ xinh như hộp bánh PEPERO hay móc khóa limited edition, mà còn giúp giới trẻ có cái nhìn gần gũi hơn về hệ sinh thái Lotte.

Chương trình Quiz show của PEPERO

PEPERO Game – trò chơi "Cặp đôi ăn bánh que" huyền thoại

Đúng 11h11 mỗi thứ Bảy, Pop-up Store rộn ràng tiếng reo hò khi các cặp đôi đăng ký tham gia thử thách "ăn bánh que" huyền thoại - trò chơi từng làm mưa làm gió trong các show truyền hình Hàn Quốc như Running Man, Weekly Idol hay Knowing Bros. Những giây phút căng thẳng xen lẫn hài hước, từ sự ngượng ngùng dí dỏm cho đến những màn "lầy lội" hết cỡ, đã biến Pop-up Store thành một sân khấu giải trí đúng nghĩa. Đặc biệt, giải thưởng cực nóng gồm 2 cặp AirPods 4 và các bộ móc khoá PEPERO limited edition càng khiến trò chơi trở thành "đặc sản" không thể bỏ lỡ.

Pepero Game - Trò chơi "Cặp đôi ăn bánh que" cực nổi tiếng trong các chương trình giải trí tại Hàn Quốc

Meet & Greet - khi Pop-up Store thành mini fan meeting

Không thể thiếu trong hành trình trải nghiệm chính là 2 buổi Meet & Greet - giao lưu cùng ca sĩ PiaLinh (ngày 28/9) và nhà sáng tạo nội dung Vừng (ngày 5/10). Các fan không chỉ được giao lưu cùng thần tượng, mà còn tham gia các trò chơi tương tác thú vị như "Định vị PEPERO", "Vị ngon bí ẩn"... và nhận được những phần quà phiên bản giới hạn. Meet & Greet đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với fan PEPERO, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện đúng tinh thần "snack quốc dân".

PiaLinh (trái) và Vừng (phải) - 2 gen Z influencer đang rất được giới trẻ yêu thích

Tuy nhiên, hàng loạt trải nghiệm tại sự kiện Pop-up Store vừa qua chỉ là điểm khởi đầu. Đại diện PEPERO tiết lộ sẽ mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa cho giới trẻ.

PEPERO – từ "snack quốc dân" Hàn Quốc đến người bạn đồng hành của giới trẻ Việt

Ra mắt từ năm 1983, PEPERO đã trở thành một trong những thương hiệu snack gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu người Hàn Quốc. Với Ngày PEPERO 11/11 - ngày lễ được xem như "Valentine phiên bản Hàn Quốc", thương hiệu còn trở thành biểu tượng của sự sẻ chia và tình bạn.

Tại Việt Nam, PEPERO chính thức có mặt từ năm 2019 và nhanh chóng được cộng đồng trẻ đón nhận. Chỉ trong vòng vài năm, các hương vị như Original, Almond, White Cookie, Crunchy, Choco Cookie, Snowy Almond đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong giỏ đồ ăn vặt của giới trẻ. Sự kiện Pop-up Store tháng 9 vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút ấy, một thương hiệu không chỉ mang đến hương vị, mà còn gắn liền với phong cách sống năng động, trẻ trung của thế hệ Gen Z.

Stray Kids - Đại sứ thương hiệu toàn cầu của PEPERO

Trong tháng 11, PEPERO sẽ trở lại với Pop-up Store mừng PEPERO Day 11/11, hứa hẹn quy mô lớn hơn, nhiều hoạt động bất ngờ và phần quà hấp dẫn hơn dành riêng cho fan Việt. Đặc biệt, Gen Z càng có lý do để chờ đợi khi Stray Kids - nhóm nhạc K-pop đình đám chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của PEPERO trong năm 2025. Stray Kids không chỉ góp phần khẳng định vibe trẻ trung, năng động của thương hiệu, mà còn mang đến cho cộng đồng fan Việt sự háo hức chưa từng có. Sự kết hợp này không chỉ đơn thuần là quảng bá sản phẩm, mà còn tạo nên một "cầu nối văn hóa", nơi âm nhạc, ẩm thực và trải nghiệm Gen Z gặp nhau.