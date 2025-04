Hành trình nhúng chàm của cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót

Ngày 27-4, lãnh đạo TAND tỉnh Kiên Giang cho biết phiên tòa xét xử cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót và đồng phạm Nguyễn Thị Hằng (SN 1979; ngụ tỉnh Nam Định) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sẽ diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 29-4 tới.

Bị can Lê Văn Mót lúc còn làm Trưởng Công an TP Phú Quốc

Theo cáo trạng, vào tháng 11-2021, bà T.T.M.T (ở TP HCM) có ý định mua thửa đất diện tích hơn 40 ha tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc. Do đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) nên bà T. đã tìm đến người quen là đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an TP Phú Quốc, để nhờ giúp đỡ.

Ông Mót khẳng định có thể làm được giấy tờ và giới thiệu bà T. cho bị can Hằng. Bà T. sau đó đã ký hợp đồng làm giấy CNQSDĐ với Hằng theo giá 380 triệu đồng/1.000 m², tổng chi phí hơn 160 tỉ đồng. Ngoài ra, Hằng còn nhận làm giấy CNQSDĐ cho một thửa đất khác của bà T. tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh với giá hơn 38 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Hằng

Tin tưởng vào sự "bảo kê" của ông Mót, từ ngày 15-11-2021 đến 8-9-2022, bà T. đã chuyển cho Hằng gần 22 tỉ đồng. Mỗi lần chuyển tiền, bà T. đều hỏi ý kiến ông Mót. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hằng đã chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau để trả nợ, sử dụng cá nhân và đưa cho ông Mót mà không thực hiện việc làm giấy tờ đất.

Ngoài ra, bà T. khai đã đưa tiền mặt và quà cho ông Mót nhiều lần với tổng số tiền là 3,5 tỉ đồng, 10.000 USD và chuyển khoản 800 triệu đồng cho Hằng để đưa cho ông Mót mượn.

Trong quá trình đo đạc, Hằng phát hiện thửa đất có diện tích thực tế lớn hơn giấy tờ 3 ha. Thay vì thông báo cho bà T., Hằng lại thông đồng với ông Mót tìm cách bán phần đất "chênh lệch" này.

Ông Mót đã tiếp cận ông L.V.Th (ngụ TP HCM), vẽ ra "kèo thơm" đầu tư đất giá rẻ. Tin tưởng vào uy tín của ông Mót, ông Th. đã rủ thêm ông H.V.T cùng góp 6 tỉ đồng mua 1 ha đất mà không cần đi xem thực tế. Ông Mót liên tục thúc ép ông Th. chuyển tiền, đồng thời chỉ đạo Hằng đứng ra nhận tiền với danh nghĩa "em gái".

Khi ông Th. và ông T. yêu cầu đi xem đất, ông Mót mới chính thức giới thiệu Hằng. Sau khi xem đất, ông Th. bị ông Mót "vòi" thêm 5 tỉ đồng để làm giấy tờ, với lời hứa hẹn sau khi có giấy tờ, giá đất sẽ tăng gấp 3, gấp 4 lần. Ông Th. và ông T. tiếp tục sập bẫy, chuyển tiền cho Hằng.

Như vậy, Hằng đã chiếm đoạt tổng cộng 11 tỉ đồng từ việc bán đất và nhận tiền làm giấy tờ. Hằng khai đã chia cho ông Mót 7 tỉ đồng.

Không dừng lại ở đó, ông Mót và Hằng còn thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo khác. Họ nhắm vào các thửa đất rừng, đất do nhà nước quản lý, không được phép cấp cho cá nhân, sau đó vẽ ra những "kèo thơm" để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Điều đáng nói, gần 39 ha trong số hơn 40 ha đất mà bà T. nhờ ông Mót và Hằng làm giấy tờ thuộc đất rừng đặc dụng, phần còn lại do Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc quản lý. Thửa đất hơn 10 ha mà bà T. giao cho Hằng làm giấy tờ cũng là đất rừng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Ông Mót và Hằng biết rõ những thửa đất này không thể xin cấp giấy tờ, nhưng vẫn cố tình lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Cáo trạng truy tố hành vi của bị can Nguyễn Thị Hằng và Lê Văn Mót cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm vào khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự. Bị can Nguyễn Thị Hằng đã chiếm đoạt 96,44 tỉ đồng. Bị can Lê Văn Mót chịu trách nhiệm chung với bị can Hằng số tiền gần 66 tỉ đồng.