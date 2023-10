Hành trình kỳ diệu của U23 Hong Kong ở Asiad, phía sau là bóng dáng U23 Việt Nam của thầy Park Hang-seo?

HAI HÀNH TRÌNH ĐÁNG KINH NGẠC

Năm 2018, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cực mạnh ở VCK U23 châu Á. Trước các đối thủ Hàn Quốc, Australia, Syria, không nhiều người kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ có một trong hai suất đi tiếp.

Nhưng sau khi thua Hàn Quốc 1-2, U23 Việt Nam đã chiến thắng 1-0 trước Australia. Sau đó, chúng ta lại cầm hòa Syria 0-0 để đứng nhì bảng đấu.

Tại Tứ kết, U23 Việt Nam hòa Iraq 3-3 sau 120 phút thi đấu. Sau đó thắng 5-3 trên loạt luân lưu cân não. Chúng ta tiếp tục thắng Qatar 4-3 ở loạt luân lưu tại Bán kết, sau khi hòa 2-2 ở 120 phút thi đấu. Trận Chung kết với Uzbekistan mở ra, dù chúng ta thua 1-2 nhưng ngôi Á quân U23 châu Á 2018 vẫn là thành tích lịch sử, trong mơ.

U23 Hong Kong đã vượt qua Iran để vào Bán kết Asiad 2022.

Năm năm sau khi châu Á được chứng kiến kỳ tích của U23 Việt Nam, giờ đây, chúng ta lại đang chứng kiến một kỳ tích khác mang tên U23 Hong Kong, ở Asiad 2022. So ra thì nếu U23 Hong Kong vào được Chung kết Asiad 2022, kỳ tích họ tạo nên còn bất ngờ hơn cả U23 Việt Nam. Bởi nền bóng đá Hong Kong thậm chí còn kém rất nhiều so với chúng ta! Trên BXH FIFA, trong khi ĐTVN đứng hạng 95, Hong Kong chỉ đứng hạng 148.

Có nền bóng đá thuộc loại khá thấp ở châu Á nhưng hiện, U23 Hong Kong đã lọt tới Bán kết Asiad 2022. Nếu vượt qua được Nhật Bản, họ sẽ vào trận Chung kết. Trước đó, U23 Hong Kong đã thắng Palestine 1-0 ở vòng 1/8, đả bại U23 Iran 1-0 ở Tứ kết. Đấy đều là những chiến tích ấn tượng so với nền bóng đá nhỏ như Hong Kong. Họ thậm chí đã “kết liễu” 2 đối thủ mạnh ngay trong 90 phút!

BÓNG DÁNG U23 VIỆT NAM SAU KỲ TÍCH CỦA U23 HONG KONG

Đầu tiên, trong cả 2 hành trình của U23 Việt Nam hồi năm 2018 với U23 Hong Kong năm 2023, đều có may mắn lớn song hành. U23 Việt Nam đã rất nhiều lần vượt qua các đối thủ mạnh nhờ may mắn, đỉnh điểm là khi chiến thắng ở 2 loạt sút luân lưu tại giai đoạn loại trực tiếp.

Với U23 Hong Kong, dấu ấn may mắn của họ cũng cực kỳ rõ nét. Ở bảng C, nhẽ ra họ còn phải đối đầu Syria và Afghanistan. Khi đó, cơ hội vào vòng 1/8 của U23 Hong Kong sẽ rất thấp. Nhưng rồi Syria và Afghanistan bất ngờ bỏ giải ngay trước khi giải đấu diễn ra. Vì quá gấp, BTC thậm chí không kịp xếp đội khác vào bảng C. Hệ quả là 2 đội còn lại của bảng đấu, U23 Hong Kong với Uzbekistan nghiễm nhiên có vé đá giai đoạn sau.

Trước Palestine và Iran, không phủ nhận khả năng của U23 Hong Kong, nhưng may mắn đã giúp khung thành của họ đứng vững khi 2 đối thủ đều là đội chơi áp đảo hơn, liên tục tổ chức tấn công.

Lối chơi mà U23 Hong Kong áp dụng cũng giống U23 Việt Nam năm 2018: Phòng ngự phản công. Và hai đội đều đã đạt đỉnh cao phong độ, khi áp dụng lối chơi này tương ứng ở năm 2018 với 2023.

Hãy nhìn vào trận U23 Hong Kong đấu Iran. Các cầu thủ U23 Hong Kong đã chơi vô cùng kỷ luật, quyết tâm cao độ, để vô hiệu hóa từng pha tấn công của Iran. Trong khi đó, U23 Hong Kong cũng đã tận dụng rất tốt cơ hội hiếm hoi để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Điều đó cũng đã được U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo thể hiện rất tốt trên đất Thường Châu năm nào.

Hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam hồi năm 2018 sẽ tiếp thêm động lực cho U23 Hong Kong đấu Nhật Bản.

Một điểm chung nữa, có thể hơi “vô thưởng vô phạt” nhưng U23 Việt Nam và U23 Hong Kong đều đã và đang tạo nên kỳ tích ở Trung Quốc.

Biết đâu rồi hành trình định mệnh sẽ giúp U23 Hong Kong tái lập được thành tích giống U23 Việt Nam năm nào, tức vào tới trận Chung kết châu lục?

U23 Nhật Bản rất mạnh nhưng năm nay họ cũng thi đấu thất thường, điển hình là trận chỉ thắng nhẹ Palestine 1-0, hay trận thắng nhọc Triều Tiên 2-1.

Nếu có may mắn lại chơi phòng ngự phản công tốt, U23 Hong Kong vẫn có cửa vượt qua U23 Nhật Bản. Một khi cờ đã đến tay, chuyện gì mà không xảy ra được. U23 Việt Nam chính là minh chứng rõ nhất để U23 Hong Kong được tiếp thêm động lực đấy thôi!