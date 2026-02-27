Hành trình của Thanh Tuyền Daily: Biến bữa cơm gia đình thành nội dung chạm đến triệu trái tim

Thanh Tuyền Daily (tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1999, ở Bắc Giang) đang là gương mặt sáng tạo nội dung ẩm thực gia đình được đông đảo khán giả yêu mến. Hiện tại, cô sở hữu fanpage Facebook với gần 500 nghìn người theo dõi, kênh YouTube thu hút gần 600 nghìn lượt đăng ký và kênh TikTok đạt hơn 2,1 triệu người hâm mộ.

Từ khâu lên ý tưởng đến hoàn thiện món ăn, Thanh Tuyền đều trực tiếp thực hiện để đảm bảo chất lượng nội dung. (Ảnh: NVCC)

Từ những bữa cơm chan chứa tình yêu thương

Với mong muốn chia sẻ những khoảnh khắc vui tươi, "lầy lội" trong cuộc sống thường ngày, từ năm 2018, Thanh Tuyền đã bắt đầu công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Những video giải trí thú vị, gần gũi, mang thông điệp nhân văn, truyền cảm hứng sống đẹp… của cô đã nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Phản ứng tích cực và sự đón nhận nhiệt tình của khán giả chính là động lực giúp Tuyền có thêm quyết tâm và sự bền bỉ để theo đuổi con đường trở thành một content creator được nhiều người yêu mến.

Sự yêu thương của khán giả là động lực để Thanh Tuyền không ngừng nỗ lực, chuẩn bị từng sản phẩm một cách kỹ lưỡng. (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình xây dựng thương hiệu riêng, Thanh Tuyền dần nhận thức được rằng, điều khiến người xem lay động không phải sự cầu kỳ, hoa mỹ, mà xuất phát từ những điều gần gũi và chân thật nhất. Đối với Tuyền, bếp núc không chỉ là đam mê, mà còn là cách để thể hiện tình yêu thông qua việc chăm sóc gia đình bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa.

Do đó, Thanh Tuyền lựa chọn sản xuất nội dung theo hướng chậm và sâu, với chủ đề xuyên suốt là những bữa cơm chan chứa tình yêu thương. Đó cũng là giá trị truyền thống mà Tuyền luôn nâng niu, trân trọng.

Đến những video chạm đến triệu trái tim

Để truyền tải được trọn vẹn nhất tinh thần bản thân muốn gửi gắm, Tuyền tự tay thực hiện tất cả công đoạn, từ việc lên ý tưởng đến quay, dựng video. Mỗi sản phẩm đều được Tuyền chuẩn bị một cách cẩn thận, kỹ càng: lên ý tưởng món ăn; định hình các bước thực hiện đơn giản và dễ hiểu nhất; chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ để quá trình quay không bị gián đoạn…

Chồng và hai con luôn đồng hành, trở thành điểm tựa tinh thần trong hành trình sáng tạo của Thanh Tuyền. (Ảnh: NVCC)

Theo Thanh Tuyền, việc đăng tải video đều đặn mỗi ngày đòi hỏi sự sáng tạo liên tục; song đó không phải lý do để tự tạo áp lực cho mình, ngược lại, Tuyền xem đó là động lực để cố gắng nhiều hơn. Bởi Tuyền không muốn phụ sự yêu thương và kỳ vọng của khán giả.

Thanh Tuyền chia sẻ, điều khiến cô xúc động chính là những phản hồi rất đời từ người theo dõi. Những lời nhắn như "Em thành công ngay từ lần đầu tiên vào bếp rồi chị Tuyền ơi" hay những thắc mắc tỉ mỉ về bí quyết nấu ăn đã cho cô thấy nội dung của mình có tính ứng dụng và thực sự đã đi vào đời sống.

Chính từ những cuộc trò chuyện chân thành ấy, Thanh Tuyền nhận ra video của mình đã vượt qua vai trò giải trí đơn thuần, trở thành nguồn cảm hứng khiến nhiều người muốn vào bếp, muốn quan tâm, chăm sóc gia đình nhiều hơn. Vì thế, hành trình sáng tạo không còn là câu chuyện của riêng cá nhân Tuyền, mà là sự kết nối giữa căn bếp nhỏ và hàng triệu trái tim. Điều này khiến Tuyền cảm thấy vô cùng hạnh phúc.