Hành trình của NTK Linh Thảo: Từ trang phục truyền thống đến Nghệ nhân quốc gia

Tiếp tục với "Lynh Heritage", Linh Thảo mở rộng hành trình gìn giữ di sản, đưa trang phục truyền thống gần hơn với đời sống đương đại và được ghi nhận bằng danh hiệu Nghệ nhân quốc gia.

Từ cô gái làng nghề đến nhà thiết kế gìn giữ di sản Việt

Sinh ra và lớn lên tại Vũ Thư, Thái Bình – mảnh đất gắn liền với nghề thêu tay truyền thống – NTK Linh Thảo sớm được bao bọc trong không gian của những sợi chỉ màu, khung thêu gỗ và câu chuyện dân gian thấm đẫm hồn quê. Ngay từ nhỏ, chị đã cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp tinh tế của từng đường kim mũi chỉ, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa dân tộc một cách tự nhiên như hơi thở.

Khi trưởng thành, Linh Thảo lựa chọn theo học ngành thiết kế thời trang. Không chỉ đơn thuần để sáng tạo những bộ trang phục đẹp mắt, đây còn là nền tảng giúp chị hiểu sâu về mỹ thuật truyền thống, về cấu trúc, phom dáng và màu sắc – những yếu tố quan trọng để tái hiện trang phục cổ một cách chuẩn mực và sống động.

NTK Linh Thảo - Từ cô gái làng nghề đến nhà thiết kế gìn giữ di sản Việt

Trong vô vàn ngã rẽ của thời trang, Linh Thảo chọn hướng đi riêng đầy thử thách: thiết kế trang phục văn hóa tín ngưỡng. Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự nghiên cứu nghiêm cẩn, tay nghề thủ công tinh xảo và trên hết là tấm lòng tôn kính đối với di sản văn hóa. Với chị, mỗi bộ lễ phục không chỉ là sản phẩm để mặc, mà là một phần của nghi lễ – nơi từng đường kim mũi chỉ đều chứa đựng tâm huyết, lòng tri ân và sự kết nối thiêng liêng với cội nguồn.

Chính những nỗ lực đó đã góp phần đưa Linh Thảo đến gần hơn với sự ghi nhận của giới chuyên môn và cộng đồng. Ngày 16/8, NTK Linh Thảo đã chính thức đón nhận danh hiệu Nghệ nhân quốc gia trong lĩnh vực thiết kế trang phục văn hóa tín ngưỡng và y phục truyền thống — một dấu mốc ý nghĩa cho hành trình bền bỉ gìn giữ và phát triển nghề.

TIỆM LYNH – Không gian lưu giữ và sáng tạo trang phục truyền thống

Ra đời năm 2017, TIỆM LYNH do NTK Linh Thảo sáng lập nhanh chóng định vị mình như một thương hiệu đặc biệt trong lĩnh vực trang phục văn hóa tín ngưỡng. Đây không chỉ là nơi tạo ra các bộ trang phục, mà còn là một "không gian ký ức" hội tụ đủ kỹ thuật thủ công truyền thống, mỹ thuật cổ và tinh thần tôn kính dành cho nghi lễ. Với lối thiết kế chuẩn mực, TIỆM LYNH đã trở thành điểm hẹn của những ai tìm kiếm sự tinh hoa và giá trị văn hóa trong từng bộ trang phục.

TIỆM LYNH ra đời như một không gian lưu giữ và sáng tạo trang phục truyền thống

Điểm nổi bật ở TIỆM LYNH chính là quy trình sáng tạo được thực hiện một cách nghiêm cẩn và có chiều sâu. Trước khi một bộ trang phục ra đời, Linh Thảo và đội ngũ của mình dành thời gian nghiên cứu tài liệu lịch sử, phân tích hoa văn tín ngưỡng, tìm hiểu câu chuyện và ý nghĩa biểu tượng. Các họa tiết rồng, phượng, tứ quý, thủy ba… không chỉ được kế thừa, mà còn được "tái sinh" qua bàn tay thêu thủ công tỉ mỉ, giữ nguyên tinh thần cổ truyền nhưng vẫn có sức sống mới. Từng đường kim, mũi chỉ đều được cân nhắc về bố cục, màu sắc và chất liệu, tạo nên sự hài hòa giữa tính thẩm mỹ và tính nghi lễ.

NTK Linh Thảo chăm chút cho từng đường kim mũi chỉ

Điều làm nên uy tín của TIỆM LYNH không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở triết lý giữ gìn nguyên bản. Chính sự nhất quán này đã đưa TIỆM LYNH trở thành lựa chọn hàng đầu của giới thực hành nghi lễ, các nhà nghiên cứu và cộng đồng yêu di sản. Mỗi bộ trang phục ở đây không chỉ là sản phẩm thời trang, mà là một tác phẩm văn hóa – một mảnh ghép sống động của lịch sử và truyền thống Việt.

Lynh Heritage – Tầm nhìn đưa di sản sống cùng nhịp thời đại

Không dừng lại ở việc sáng tạo trang phục nghi lễ, NTK Linh Thảo định hướng mở rộng Lynh Heritage thành một hành trình mới, nơi trang phục truyền thống được hiện diện trong nhiều không gian văn hóa khác nhau. Từ sân khấu nghệ thuật biểu diễn, phim điện ảnh, triển lãm, lễ hội cho tới các dự án hợp tác quốc tế, trang phục truyền thống được đưa ra khỏi khuôn khổ nghi lễ để trở thành cầu nối sống động giữa quá khứ và hiện tại.

Song song với đó, NTK Linh Thảo ấp ủ xây dựng một không gian trải nghiệm di sản, nơi thế hệ trẻ không chỉ chiêm ngưỡng mà còn được tận tay chạm vào từng đường kim mũi chỉ, thử khoác lên mình bộ lễ phục, và lắng nghe những câu chuyện lịch sử, tín ngưỡng ẩn sau mỗi họa tiết. Đây sẽ là nơi di sản trở thành trải nghiệm trực quan, giúp người trẻ cảm nhận và thấu hiểu giá trị văn hóa một cách sâu sắc nhất.

Lynh Heritage giúp người trẻ cảm nhận trực quan và thấu hiểu giá trị văn hóa một cách sâu sắc

Lynh Heritage cũng mở rộng cánh cửa hợp tác với các nghệ sĩ, nhà thiết kế, đạo diễn, tổ chức văn hóa trong và ngoài nước. Thông qua các dự án giao lưu, trình diễn và trưng bày quốc tế, tín ngưỡng và trang phục Việt Nam sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn, góp phần khẳng định vị thế văn hóa Việt trên bản đồ thế giới.

Thông điệp cốt lõi mà Lynh Heritage theo đuổi là gìn giữ và truyền lửa di sản – để trang phục văn hóa tín ngưỡng không bị đóng khung như những kỷ vật của quá khứ, mà trở thành phần sống động, hòa nhịp cùng đời sống hôm nay và tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau.