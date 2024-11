Hành trình 5 năm với quyết tâm mang nước uống sạch đến hàng triệu gia đình Việt của Điện Máy Xanh

Để tiếp nối hành trình đưa nguồn nước sạch, nước khỏe đến mọi nhà, Điện máy Xanh tiên phong kết hợp với 6 thương hiệu máy lọc nước lớn, quyết tâm đồng hành cùng người Việt cải thiện sức khoẻ trong từng ly nước uống mỗi ngày.

Là chuỗi bán lẻ hàng đầu Việt Nam, Điện máy Xanh đã và đang tiên phong trong sứ mệnh "phổ cập hóa" máy lọc nước đến các gia đình trên cả nước. Với nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao, chiếc máy lọc nước đã trở thành sản phẩm thiết yếu trong mỗi gia đình Việt. Nhà bán lẻ không chỉ nhìn thấy tiềm năng phát triển của thị trường này mà còn từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng của cộng đồng, giúp nhiều người dân tiếp cận nguồn nước sạch và an toàn.

Sau 5 năm gia nhập thị trường, doanh số máy lọc nước tại Điện máy Xanh có những bước tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, trong năm 2019 - năm đầu tiên kinh doanh ngành hàng máy lọc nước, đơn vị bán ra 125.000 máy. Đến năm 2020 con số đã tăng thêm 100.000 máy. Năm 2021 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngành hàng này tại Điện máy Xanh với 373.000 máy, tăng gần gấp đôi so với 2020. 2022 là năm có doanh số đạt mốc cao nhất so với trước đó, với gần 400.000 máy được cung cấp cho khách hàng, mang đến doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng cho đơn vị.

Bước vào năm 2023, trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người tiêu dùng siết chặt chi tiêu, khiến doanh số của Điện Máy Xanh nói chung và ngành hàng máy lọc nước nói riêng chịu ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, đến cuối 2023, khi thị trường dần hồi phục và kết quả đem lại từ các chính sách hỗ trợ khách hàng thiết thực của Điện Máy Xanh, doanh số máy lọc nước đã tăng 22% so với thời điểm trước đó.

Có thể thấy, với số lượng bán ra khoảng 400.000 máy, Điện Máy Xanh đang chiếm khoảng 50% thị phần máy lọc nước tại Việt Nam. Thành công này không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu của nhà bán lẻ mà còn cho thấy đóng góp tích cực của chuỗi trong việc thay đổi thói quen sử dụng nước sạch của người Việt. Điện Máy Xanh cũng đặt mục tiêu cung cấp 600.000 máy lọc nước, nâng tổng số máy trên thị trường lên 1 triệu vào năm 2025.

Điện máy Xanh hướng đến mục tiêu mang đến nguồn nước tinh khiết và an toàn đến cho từng nhà, từng người dân Việt Nam

Để tiến đến mục tiêu này, Điện máy Xanh không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn. Chuỗi đã hợp tác cùng 6 nhãn hàng trong lĩnh vực máy lọc nước, bao gồm: Kangaroo, Karofi, Sunhouse, Hòa Phát, Mutosi và Toshiba khởi động chương trình "Chung tay gắn kết - Phủ xanh uống sạch - Phủ khắp Việt Nam".

Sự kết hợp giữa 6 thương hiệu uy tín và hệ thống phân phối rộng khắp của Điện máy Xanh hứa hẹn sẽ hoàn thành ước mơ phủ xanh nước sạch khắp Việt Nam

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Điện máy Xanh chia sẻ: "Sự hợp tác với 6 thương hiệu lớn là bước tiến quan trọng trong chiến lược của Điện máy Xanh. Ngoài việc mở rộng danh mục sản phẩm kinh doanh, mục đích sâu xa hơn là chúng tôi muốn đồng hành và nâng tầm hợp tác, chung tay cùng các đối tác để phụng sự cho khách hàng, mang nguồn nước sạch đến mọi nhà".

Thông qua sự kết hợp giữa các ông lớn trong ngành, người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn hơn về sản phẩm, phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của từng gia đình. Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và giải pháp tài chính mua sắm thuận tiện như nhận máy trước - trả chậm sau cũng được Điện máy Xanh tiên phong triển khai mạnh mẽ, hỗ trợ người tiêu dùng dễ dàng có máy dùng ngay, với ngân sách được chia nhỏ hàng tháng, không phải trả thêm phí ẩn hay lãi suất, phù hợp điều kiện tài chính của mỗi hộ gia đình.

Khách hàng của Điện máy Xanh có thể sở hữu ngay một chiếc máy lọc nước chất lượng với chi phí ban đầu 0 đồng

Bên cạnh đó, Điện máy Xanh cũng hướng đến "phủ xanh" máy lọc nước đi đôi với giá trị sử dụng bền vững cho từng sản phẩm được bán ra. Khách hàng mua máy lọc nước tại chuỗi không chỉ được hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt tận nhà mà còn miễn phí năm đầu tiên thay lõi lọc thô số 1, giảm 50% thay cụm lọc thô trong 3 năm tiếp theo cùng chế độ bảo hành, thu cũ đổi mới "siêu" tiện ích và tiết kiệm.

Nước sạch là nguồn sống, là nền tảng cho cuộc sống khỏe mạnh. Thấu hiểu điều đó, Điện máy Xanh dù năng động hàng đầu thị trường, vẫn không ngừng hiện thực hóa sứ mệnh mang nguồn nước sạch, nước khỏe đến mọi nhà. Với chiến lược và tầm nhìn dài hạn, chuỗi kỳ vọng sẽ mang đến khách hàng giá trị bền vững thông qua những chiếc máy lọc nước, góp phần ý nghĩa vào nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người dân Việt Nam.