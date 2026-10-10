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HÀNH TRÌNH 31 NĂM GIẢI MAI VÀNG: Khẳng định vị thế giải thưởng thường niên uy tín

Ban Tổ chức GiảI Mai Vàng
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Trải qua hơn ba thập kỷ đồng hành cùng đời sống văn hóa – nghệ thuật, Giải Mai Vàng - do Báo Người Lao Động sáng lập - tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng thường niên uy tín, tôn vinh những dấu ấn sáng tạo xuất sắc và cống hiến nổi bật của nghệ sĩ Việt Nam.

Hành trình 31 năm Giải Mai Vàng 1

Tags

Giải Mai Vàng

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