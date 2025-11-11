Hành trình 30 năm của biểu tượng văn hóa Hàn Quốc - PEPERO Day

Từ lời cổ vũ đến ngày lễ quốc dân của Hàn Quốc

Ít ai biết rằng, đằng sau truyền thống trao tặng những thanh bánh nhỏ bé ấy là cả một hành trình văn hoá đặc sắc, từ một câu chuyện học trò giản dị đến biểu tượng của sự sẻ chia, tình bạn và tình yêu lan tỏa toàn cầu.

PEPERO Day ra đời vào những năm 1990, khi một nhóm nữ sinh trung học Yeongnam ở thành phố Busan tặng nhau những thanh bánh que kèm lời nhắn: "Hãy cao và thon thả như PEPERO nhé!". Câu chuyện tưởng như chỉ mang tính đùa vui học đường nhanh chóng lan truyền, và được LOTTE Group - tập đoàn sở hữu thương hiệu PEPERO - phát triển thành một ngày lễ chính thức.

Kể từ đó, ngày 11 tháng 11 (11/11), với hình ảnh bốn con số "1" giống những thanh bánh thẳng tắp, đã trở thành biểu tượng cho sự gắn kết, tình yêu và lời chúc tốt đẹp. Hơn ba thập kỷ trôi qua, PEPERO Day không chỉ là một chiến dịch marketing thành công mà còn là một nét văn hóa đặc trưng được người dân Hàn Quốc háo hức chờ đón mỗi năm, giống như Valentine thứ hai nhưng ngọt ngào và gần gũi hơn.

PEPERO dần trở thành một hiện tượng toàn cầu

Từ một trào lưu nhỏ, PEPERO Day ngày nay đã trở thành một trong những biểu tượng văn hóa mang tầm quốc tế của Hàn Quốc. Nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu, K-pop và mạng xã hội, hình ảnh những hộp PEPERO xinh xắn đã xuất hiện ở khắp nơi trên toàn thế giới. Nếu bạn là fan của các chương trình giải trí Hàn Quốc, hẳn sẽ không xa lạ với "PEPERO Game" - trò chơi "Cặp đôi ăn bánh que" mà hai người cùng ăn bánh từ hai đầu cho đến khi gần chạm môi. Từ EXO, Red Velvet, đến SHINee… hàng loạt nhóm nhạc đình đám đã từng tham gia trò chơi này, tạo nên những khoảnh khắc vừa ngại ngùng vừa đáng yêu trên truyền hình. Trò chơi tưởng chừng đơn giản ấy lại là minh chứng sinh động cho tinh thần mà PEPERO muốn truyền tải: kết nối con người qua những trải nghiệm ngọt ngào và vui vẻ. Chính nhờ sự xuất hiện thường xuyên trên các chương trình Hallyu, "PEPERO Game" đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng, giúp thương hiệu này được nhận diện rộng rãi trong giới trẻ toàn cầu.

Cùng với đó, các chiến dịch influencer marketing, những video "PEPERO Challenge" trên TikTok, hay khoảnh khắc đáng yêu giữa các thần tượng trong show giải trí đã góp phần khiến PEPERO trở thành một phần không thể thiếu của văn hoá Hàn đương đại. Năm 2025, nhóm nhạc đình đám Stray Kids chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu, càng giúp lan tỏa tinh thần "PEPERO - Chia ngọt ngào - Gửi yêu thương" vươn xa hơn nữa trên trường quốc tế.

Stray Kids - Đại sứ thương hiệu toàn cầu của PEPERO

Theo nghiên cứu của NielsenIQ Korea, PEPERO đã duy trì vị trí thị phần số 1 trong ngành bánh quy và bánh ngọt tại Hàn Quốc suốt từ năm 2022 đến 2024, chứng minh sức hút bền vững của thương hiệu qua thời gian. Chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2019, PEPERO nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng trẻ nhờ sáu hương vị đa dạng: Original, Crunchy, Choco Cookie, White Cookie, Almond và Snowy Almond. Với thiết kế bao bì hiện đại, vị bánh giòn tan cùng lớp sô-cô-la ngọt ngào, PEPERO không chỉ là món quà tượng trưng cho tình bạn, mà còn là "ngôn ngữ chung" của những ai yêu thích văn hoá Hàn.

6 hương vị bánh nổi tiếng của PEPERO tại thị trường Việt Nam

Cùng trải nghiệm không gian văn hoá Hàn Quốc giữa lòng Hà Nội

Sự kiện PEPERO Pop-up store diễn ra từ ngày 2/11 đến 16/11 tại LOTTE Mall West Lake Hà Nội, hứa hẹn sẽ là điểm check-in không thể bỏ lỡ trong mùa lễ hội này.

Không chỉ tái hiện trọn vẹn tinh thần PEPERO Day, khu trưng bày còn gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, rực rỡ sắc màu và đậm chất Hàn Quốc, nơi khách tham quan có thể chụp ảnh, trải nghiệm sản phẩm và nhận về nhiều phần quà độc đáo. Đặc biệt, hình ảnh Stray Kids, đại sứ toàn cầu của PEPERO, sẽ được tái hiện sống động tại khu vực photobooth, mang đến cho người hâm mộ K-pop cơ hội "gặp gỡ thần tượng" theo cách đặc biệt nhất.

Góc check-in siêu xinh cùng thần tượng cho các fans của Stray Kids

Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động hấp dẫn như minigame, thử thách "PEPERO Game", khu trải nghiệm hương vị và các phần quà giới hạn sẽ giúp người tham gia cảm nhận trọn vẹn không khí sôi động của lễ hội đến từ xứ sở kim chi.

Hơn 30 năm sau khi những thanh bánh PEPERO đầu tiên được trao đi ở Busan, PEPERO Day đã vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc để trở thành biểu tượng của sự sẻ chia và kết nối toàn cầu. Từ lớp học nhỏ ở thập niên 1990 đến các sự kiện pop-up hiện đại giữa lòng đô thị, tinh thần ấy vẫn luôn được gìn giữ trọn vẹn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sự kiện, vui lòng xem tại: https://www.facebook.com/peperovietnam