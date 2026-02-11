Hành trình 17 năm của người Viettel Campuchia và niềm hạnh phúc phụng sự cả 2 dân tộc

Metfone nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Đứng ở cột mốc 17 năm kinh doanh, Metfone vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Trên thị trường viễn thông, người ta thường nói về thị phần, doanh thu hay ARPU (doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng). Nhưng tại Metfone, có những con số khác được nhắc đến với niềm tự hào lớn hơn: 98% nhân sự là người bản địa, hơn 120 triệu USD cho an sinh xã hội và sự hiện diện của sóng viễn thông tại 100% các tỉnh thành, kể cả những vùng biên viễn xa xôi nhất.

Trong cuộc trò chuyện nhân dịp này, ông Cao Mạnh Đức - Tổng Giám đốc Metfone - nhìn lại quá trình ‘đổ mồ hôi trên những cánh rừng’ của người Metfone và chỉ ra chiến lược rõ ràng trong việc chuyển mình thành một Công ty công nghệ (Techco) dẫn dắt thị trường.

Vừa qua Metfone đã nhận danh hiệu Anh hùng Lao động tại Việt Nam. Ông đã chia sẻ ý nghĩa của danh hiệu "rất Việt Nam" này như thế nào với đội ngũ nhân viên người Campuchia và Chính phủ nước bạn để họ hiểu rằng đây là thành quả của cả hai dân tộc?

Ông Cao Mạnh Đức: Năm 2026, Metfone sẽ chính thức kỷ niệm 20 năm có mặt tại Campuchia. Chúng tôi mất 3 năm đầu để xây dựng hạ tầng, nên tính đến nay là kỷ niệm 17 năm kinh doanh, nhưng thời gian hiện diện thực tế là 20 năm.

Suốt hai thập kỷ qua, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn và sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội hai nước, các thế hệ người Metfone đã làm nên mạng lưới viễn thông với hơn 6.000 trạm phát sóng, gần 40.000 km cáp quang, phủ sóng tới gần 100% dân số. Quan trọng hơn, chúng tôi tạo việc làm ổn định cho hơn 3.000 lao động, trong đó nhân sự bản địa chiếm tới 98%. Họ chính là những người trực tiếp viết nên thành công này.

Thú thực, khi chung tay xây dựng Metfone, chúng tôi không đi tìm danh hiệu “Anh hùng”. Bởi chúng tôi nghĩ rằng mỗi người Việt Nam, mỗi người Metfone đều đã là một chiến binh thầm lặng, góp sức mình cho sự phồn vinh của đất nước. Nhưng giờ đây, nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý nhất từ cả hai phía. Metfone đã được trao Huân chương Monisaraphon cao quý từ Quốc vương Campuchia và đạt danh hiệu Anh hùng Lao động do Nhà nước Việt Nam phong tặng.

Danh hiệu Anh hùng là “trái ngọt” từ bản sắc đậm đà và ý chí kiên cường của những con người Metfone qua các thời kỳ. Đó không phải là danh xưng cá nhân, mà là sự đền đáp cho 17 năm chúng ta cùng đổ mồ hôi trên những cánh rừng, đỉnh núi. Với Chính phủ bạn, đây là minh chứng cho một mô hình ‘đầu tư bằng sự tử tế’ – nơi chúng tôi không chỉ kinh doanh, mà còn xây dựng hạ tầng quốc gia và vun đắp hạnh phúc cho người dân.

Đây là niềm vui rất lớn mà thế hệ Metfone hiện tại may mắn được đón nhận. Qua sự kiện này, chúng tôi muốn truyền thông điệp tới cả nhân viên và các cơ quan hữu quan tại Campuchia rằng, nỗ lực của chúng ta đã được cả hai dân tộc cùng công nhận. Danh hiệu Anh hùng không chỉ là phần thưởng, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm và sự nỗ lực tự thân để luôn xứng đáng với danh hiệu.

Vậy tình hình kinh doanh của Metfone trong năm vừa qua ra sao, thưa ông?

Trong bối cảnh Campuchia gặp sự cố biên giới khiến kinh tế và đời sống người dân, cũng như các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, Metfone đã có một năm 2025 kinh doanh hiệu quả. Các chỉ tiêu được giao, Metfone đều đạt và vượt giúp duy trì vị thế dẫn đầu thị trường. Chúng tôi đóng góp vào ngân sách Chính phủ Hoàng gia Campuchia đạt mốc lịch sử trên 180 triệu USD trong năm 2025.

Metfone cũng đồng hành cùng Chính phủ hỗ trợ người dân, đặc biệt là khoảng 600.000 người phải di dời trong giai đoạn xung đột biên giới gia tăng. Ngoài ra, chúng tôi đã xin cấp thêm được tần số để nâng cao chất lượng mạng lưới. Có thể nói, 2025 là năm đạt dấu mốc lớn, kết quả tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Khi mở rộng ra nhiều lĩnh vực ngoài viễn thông, đâu là lĩnh vực mà ông đánh giá Metfone đạt kết quả tốt nhất và lĩnh vực nào cần cố gắng hơn?

Metfone hiện giữ vị trí dẫn đầu thị trường viễn thông Campuchia ở cả hai mảng di động và Internet cố định băng rộng. Đặc biệt, trong lĩnh vực cố định băng rộng, Metfone đang chiếm hơn 60% thị phần, dù việc triển khai hạ tầng cáp quang tại Campuchia gặp nhiều thách thức do mật độ dân cư thưa thớt và chi phí đầu tư lớn.

Trước bối cảnh thị trường viễn thông truyền thống dần bão hòa, Metfone đã chủ động mở rộng hoạt động sang lĩnh vực chuyển đổi số, cung cấp các giải pháp công nghệ cho Chính phủ, các bộ ngành, doanh nghiệp và người dân. Hướng đi này không chỉ góp phần hỗ trợ Campuchia trong quá trình số hóa mà còn tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ mô hình doanh nghiệp viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ.

Bên cạnh đó, Metfone cũng đang chuẩn bị mở rộng sang lĩnh vực logistics với dịch vụ Metfone Express, dự kiến ra mắt vào cuối quý I hoặc đầu quý II năm 2026. Trong khi đó, mạng 5G tại Campuchia đã bắt đầu được triển khai, mở ra nhiều cơ hội để Metfone nâng cao chất lượng kết nối, gia tăng tốc độ Internet và tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên quy mô toàn quốc.

Với 5G, Metfone đã chuẩn bị những gì để tạo ra sự khác biệt thực sự về trải nghiệm?

Metfone có một lợi thế đặc biệt đó là sự hậu thuẫn toàn diện từ Tập đoàn Viettel. Việc Viettel triển khai thành công mạng 5G tại Việt Nam với hơn 20.000 trạm trong hơn một năm qua đã mang lại cho chúng tôi một 'kho báu' về kinh nghiệm, từ thiết kế kỹ thuật, tối ưu mạng lưới cho đến chiến lược kinh doanh thực chiến.

Chính phủ Campuchia đã cấp phép triển khai 5G vào cuối năm 2025 và chính thức đưa vào kinh doanh năm 2026. Hiện tại, chúng tôi đã hoàn tất triển khai hạ tầng 5G tại toàn bộ 25/25 tỉnh, thành phố. Trong khi các nhà mạng khác vẫn đang tập trung nguồn lực tại Thủ đô Phnom Penh và các vùng phụ cận, Metfone kiên định với triết lý: Phải mang dịch vụ công nghệ tốt nhất đến mọi người dân, kể cả ở những vùng sâu, vùng xa nhất.

Trong giai đoạn 3 tháng cho khách hàng trải nghiệm thực tế theo sự cho phép của Chính phủ, Metfone đã nhận về những phản hồi rất tích cực. Với nền tảng kỹ thuật, hạ tầng và nguồn lực đã được chuẩn bị đầy đủ, Metfone sẵn sàng cho việc chính thức khai trương 5G.

Trong năm 2026, chúng tôi sẽ tổ chức các giai đoạn tiếp theo hướng đến doanh nghiệp và chuyển đổi số, bởi vì 5G là công nghệ phục vụ tích cực cho kết nối máy với máy (IoT), đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và các khu công nghiệp.

Về lĩnh vực Logistics, ông đánh giá đâu là cơ hội và thách thức khi Metfone tham gia thị trường này?

Logistics là một trong những hạ tầng then chốt của nền kinh tế. Tại Campuchia, chi phí logistics hiện vẫn ở mức cao so với khu vực, trong khi thị trường chưa có nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quy mô lớn và đồng bộ. Đây được xem là cơ hội để Metfone tham gia, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chúng tôi hợp tác với Viettel Post, đây là đơn vị đã rất thành công tại Việt Nam, để tận dụng kinh nghiệm và công nghệ. Tuy nhiên, khó khăn ở Campuchia là tập quán sinh hoạt khác biệt do nhà cửa thưa thớt, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ và chi phí đầu tư cao. Mô hình tại đây chủ yếu là giao nhận tại điểm bưu cục thay vì giao tận nhà. Dù vậy, với tinh thần người lính, chúng tôi tự tin sẽ xây dựng được hạ tầng Logistics hiện đại cho Campuchia.

Sự quyết liệt của người Việt Nam tại Viettel không phải là điều lạ, nhưng làm thế nào để duy trì được "bộ gen" quyết liệt của người lính Viettel trong đội ngũ nhân viên người Campuchia?

Tôi nghĩ đó là sự "ngấm" dần qua từng ngày, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tại đây, tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự sẵn sàng đồng hành của nhân viên Campuchia thể hiện rõ trong cách họ luôn nỗ lực hoàn thành công việc và hỗ trợ lẫn nhau mỗi khi tập thể cần. Chính cách điều hành và văn hóa làm việc cởi mở, gắn kết đã tạo nên một tập thể như vậy. Nhờ đó, nhân sự mới chỉ sau một thời gian ngắn đã có thể nhanh chóng hòa nhập và bắt nhịp với công việc. Mỗi người đều coi sự đóng góp cho tập thể là một phần tự nhiên trong tinh thần làm việc chung.

Vậy ngược lại, Metfone đã làm gì để trở thành thương hiệu của người dân Campuchia?

Đầu tư nước ngoài còn là sự giao lưu văn hóa. Chúng tôi phải thấu hiểu và thấm nhuần văn hóa Campuchia: tôn trọng, nhẹ nhàng. Chúng tôi tham gia các ngày lễ của họ, khuyến khích cán bộ về thăm nhà nhân viên, xây dựng quỹ "Metfone Family Fund" để hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.

Bản chất của văn hóa là sự thấu hiểu, tử tế và trách nhiệm. Khi mình đến với họ bằng sự tử tế, mong muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người, thì sẽ nhận lại được tình cảm và sự đón nhận của người dân sở tại.

Nếu dùng 3 từ để định nghĩa về 17 năm qua của Metfone, ông sẽ chọn những từ nào?

Ba từ đó là Tử tế, Quyết liệt và Kết nối.

Đầu tiên là Tử tế. Không chỉ là doanh nghiệp đóng góp ngân sách hàng đầu, chúng tôi đã dành hơn 100 triệu USD cho các hoạt động an sinh xã hội – một cam kết dài hạn mà không nhiều doanh nghiệp tại đây theo đuổi. Chúng tôi tin rằng, đầu tư bằng sự tử tế là con đường duy nhất để một doanh nghiệp nước ngoài thực sự chạm được vào trái tim của người dân.

Thứ hai là Kết nối. Chúng tôi không chỉ xây dựng các trạm phát sóng mà là xây dựng cầu nối cho sự phát triển. Bằng việc đưa sóng đến tận những vùng sâu, vùng xa nhất, Metfone đã kết nối người dân Campuchia với thế giới hiện đại, rút ngắn khoảng cách số và tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Cuối cùng là Quyết liệt. Đó là 'chất lính' của mỗi người Metfone, giúp chúng tôi luôn tiên phong xông pha vào những nơi khó khăn nhất. Trong quá khứ, khi các đối thủ rời bỏ thị trường vì biến động, chúng tôi vẫn ở lại bám trụ để đảm bảo huyết mạch thông tin. Với chúng tôi, 'trong khó khăn luôn có cơ hội', và chính sự quyết liệt, không bỏ cuộc đó đã tạo nên nền tảng thành công hôm nay.

Chiến lược của Metfone là chuyển dịch từ Telco thành Techco. Nhưng thực sự, thị trường đã nhìn nhận Metfone là một Techco chưa, thưa ông?

Thực tế, không có một thước đo tuyệt đối nào để định nghĩa khi nào một doanh nghiệp chính thức trở thành Techco. Tuy nhiên, lộ trình chuyển dịch của Metfone đang diễn ra rất rõ nét.

Trong bối cảnh nguồn lực cho chuyển đổi số của Chính phủ được phân bổ theo nhiều ưu tiên khác nhau, Metfone vẫn kiên trì đồng hành và thúc đẩy các sáng kiến công nghệ. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở các dịch vụ kết nối cơ bản mà đang đẩy mạnh giải pháp số cho các bộ ngành, đặc biệt là Y tế và Giáo dục.

Hiện nay, Metfone đang bước vào giai đoạn Metfone 2.0 – giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ từ doanh nghiệp viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ. Ở nội bộ, Metfone đẩy nhanh quá trình số hóa, ứng dụng AI vào các hoạt động cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Ra bên ngoài, chúng tôi đóng vai trò là "người dẫn dắt" khi đều đặn tổ chức hai workshop mỗi tháng để kết nối và tư vấn giải pháp số cho cộng đồng doanh nghiệp theo từng ngành đặc thù. Tôi tin rằng chỉ khoảng 1-2 năm nữa, sự cảm nhận của thị trường sẽ rõ rệt hơn: Nhắc đến Metfone không chỉ là nói đến viễn thông, mà là nhắc đến một đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu.

Câu hỏi cuối cùng, ông muốn chuyển giao giá trị cốt lõi nào cho thế hệ Metfone tiếp theo?

Tôi muốn truyền lại cho thế hệ sau "bộ gen" của Metfone. Thứ nhất là Lòng tử tế và Khát vọng phụng sự. Metfone không chỉ kinh doanh đơn thuần mà còn mang sứ mệnh kết nối ngoại giao, quốc phòng. Nhắc đến Metfone là lãnh đạo hai nước đều thấy tự hào. Những đóng góp của chúng tôi được nước bạn ghi nhận là "Cảm ơn Việt Nam". Thứ hai là Tinh thần học hỏi cái mới. Công nghệ thay đổi rất nhanh, nếu không cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới thì sẽ tụt hậu. Thế hệ tiếp theo phải sắc bén để tiếp tục duy trì thành công trong giai đoạn chuyển dịch sang Techco,.

Xin cảm ơn ông!