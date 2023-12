Hành trình 10 năm 'Kiến tạo nhịp cầu - Kiến tạo ước mơ' của quỹ Nam Phương

Cơn ác mộng với nhiều em nhỏ và ước mơ không còn cảnh đuối nước

Ý tưởng của Quỹ Nam Phương (Nam Phuong Foundation) đến từ một ngày đầu năm 2013, khi chị Đinh Thị Nam Phương (người sáng lập quỹ) có cuộc nói chuyện với gia đình về cuộc sống khó khăn của người dân ở vùng nông thôn, nơi các bạn nhỏ hàng ngày phải đối mặt với những nguy hiểm trên đường đến trường. Thực tế, có những trường hợp chết đuối khi băng qua sông đi học vô cùng thương tâm.



Không có cầu, đường hay phương tiện an toàn, dường như hành trình đến trường trở thành một cơn ác mộng với nhiều em nhỏ. "Nếu có một chiếc cầu kiên cố, người dân sẽ không còn phải lo lắng khi di chuyển hàng ngày, giảm tai nạn sông nước. Đồng thời, đường đi an toàn sẽ thúc đẩy giao thương thuận lợi, đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương", suy nghĩ đó đã khiến Nam Phương muốn thử kết nối các bạn học sinh trên toàn thế giới để thành lập nên Quỹ Nam Phương.

Trước khi cầu Khang An (Lâm Đồng) hoàn thành, các em học sinh xã Lộc Ngãi phải bấu víu trên chiếc cầu cũ để đến trường

Mục tiêu quan trọng của Nam Phuong Foundation là thay thế những chiếc cầu cũ kỹ bằng những công trình vững chắc, mang lại sự an tâm cho trẻ em đến trường và sự thuận tiện cho người dân trong việc di chuyển. Bằng cách cải thiện hạ tầng giao thông, quỹ có thể góp phần vào sự phát triển giáo dục, đồng thời thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương.

Với thông điệp 1+1>2, khuyến khích mọi người cùng chung tay lan tỏa giá trị tích cực, Nam Phuong Foundation cũng muốn kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng để mở rộng quy mô và duy trì sự bền vững của dự án. Thông qua các chương trình nhân văn, quỹ đã xây dựng thành công một cộng đồng thiện nguyện minh bạch thông tin, đa dạng thành phần, bao gồm: doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nghệ sĩ, người nổi tiếng, đại sứ sinh viên học sinh và tình nguyện viên.

Trong 10 năm qua, đã có tới 36 cây cầu được xây dựng tại 11 tỉnh thành trên khắp cả nước góp phần hiện thực hóa những ước mơ nhân văn.

Hành trình bền bỉ - Kiến Tạo Nhịp Cầu

Trong hành trình Kiến Tạo Nhịp Cầu, Nam Phuong Foundation đã tìm hiểu, trải nghiệm thực tế khó khăn của người dân địa phương khi họ thiếu đi một cây cầu an toàn, vững chắc. Việc di chuyển trên những cây cầu hỏng, bề mặt bể nát và không có lan can ẩn chứa nhiều nguy cơ, đặc biệt là trong những ngày mưa lũ hay đêm khuya.

Những chiếc cầu rung lắc, trơn trượt không chỉ mang đến nỗi lo sợ cho trẻ nhỏ mà còn gây ra thương tích, thậm chí đe dọa tính mạng của các em nếu không may ngã xuống nước. Mặt khác, việc vận chuyển nông sản địa phương phải thông qua xuồng ghe hoặc đường vòng cũng dẫn đến tình trạng thương lái ép giá khi thu mua, được mùa thì mất giá.

Đồng cảm sâu sắc với những câu chuyện cùng mong ước của người dân, đội ngũ Nam Phuong Foundation đã quyết tâm xây dựng những chiếc cầu kết nối yêu thương trong suốt 10 năm qua, mang lại sự an toàn và thuận lợi cho cộng đồng.

Nụ cười hạnh phúc của người dân khi đi trên những cây cầu mới do quỹ Nam Phương xây dựng.

Từ công trình đầu tiên - cầu Một Thước, Tiền Giang khánh thành tháng 1/2015, lần lượt những chiếc cầu mới được xây dựng tại Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Hậu Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang. Tính đến tháng 9, Quỹ đã thực hiện 36 dự án cầu (trị giá gần 35,9 tỷ đồng), giúp hơn 45 triệu lượt đi lại an toàn.

Mỗi chiếc cầu không chỉ nối mạch lưu thông đôi bờ, mà còn ẩn chứa câu chuyện nhân văn. Điển hình, cầu Hạnh Phúc (Cần Thơ) "viết tiếp" ước mơ dang dở của Abel Adam - qua đời sau tai nạn bất ngờ năm 26 tuổi. Sau thời gian theo dõi hành trình Kiến tạo nhịp cầu, gia đình Adam quyết định đồng hành Quỹ, thay con trai hoàn thành ước nguyện: mang giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.



Tròn một thập kỷ, Quỹ góp phần hiện thực hóa những ước mơ bình dị. Nếu người lớn mong giao thương thuận tiện, cải thiện cuộc sống, thì với con trẻ, ước muốn ấy có phần giản đơn: con đường đến trường mỗi ngày gần hơn, an toàn.

Kiên định với sứ mệnh của mình, bước sang thập kỉ mới, Quỹ Nam Phương sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động đến nhiều địa phương, xây dựng thêm nhiều nhịp cầu yêu thương và mang đến sự an toàn, cải thiện đời sống kinh tế cho người dân trên khắp mọi nơi.

