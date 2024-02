Hành trang ăn Tết của người trẻ: Laptop cùng 'một rổ deadlines' từ giao thừa tới ngày hoá vàng tiễn các cụ

Trong khi phần lớn mọi người đã dẹp hết công việc sang 1 bên để xắn tay, xắn áo tham gia "đại hội" dọn nhà, cuốn nem, gói bánh chưng,... thì đâu đó vẫn có những bạn trẻ phải ngồi "ôm" laptop nguyên 7 ngày nghỉ Tết. Thu Phương và Ánh Nguyệt là 2 trong số đó.

Đã từng tuyệt vọng đến mức vừa làm, vừa khóc

Hiện tại, Thu Phương (26 tuổi) đang làm việc trong lĩnh vực Báo chí. Nói thế là đủ hiểu vì sao cô bạn này không thể bứt mình khỏi guồng quay công việc trong kỳ nghỉ Tết.

"Tính chất công việc của mình là phải cập nhật mọi thông tin mới nhất, ví dụ như mùng 1 Tết thì mọi người đi chơi những đâu, tình hường đường phố, quán xá đông đúc hay vắng vẻ,... Nói chung là ngày nào có deadlines riêng của ngày ấy, nên muốn tăng tốc để làm cuốn chiếu cho xong cũng không được" - Thu Phương chia sẻ.

Thu Phương

Hơn 3 năm làm việc trong ngành Báo chí, Thu Phương cho biết cô đã quen với việc mọi kỳ nghỉ trong năm đều chỉ là thay đổi địa điểm làm việc. Năm đầu tiên, Thu Phương vừa ngồi làm vừa khóc, vừa nghe tiếng kêu than rền rĩ của bố mẹ "gớm chẳng biết nó làm công to việc lớn gì mà cả năm có cái Tết cũng không dứt cái máy tính ra được".

Còn giờ, khi đã quen với guồng quay công việc và cũng đã giải thích cho bố mẹ hiểu được tính chất công việc của mình, Thu Phương chẳng còn cảm thấy hề hấn gì nữa.

"Bố mẹ mình quen với việc con gái về nghỉ Tết là ngồi ru rú trong phòng để làm việc rồi, cũng chẳng mắng nữa. Còn mình thì đương nhiên là quen rồi,thế nên 4 năm qua, Tết với mình tiết kiệm lắm. Chẳng tốn tiền làm tóc hay làm móng làm gì, vì chủ yếu chỉ du xuân qua laptop chứ cũng không đi đâu" - Thu Phương kể.

Không làm việc trong ngành Báo chí như Thu Phương nhưng Ánh Nguyệt (29 tuổi) cũng vẫn phải làm việc xuyên Tết, vì ngoài công việc chính, Ánh Nguyệt còn đang làm từ xa cho một công ty ở nước ngoài.

"Mình làm Data Analyst (phân tích dữ liệu) cho một công ty công nghệ ở Đức. Mà bạn biết đấy, họ có nghỉ Tết Nguyên đán đâu. Thế nên mình cũng không được nghỉ. Tuy nhiên việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động của mình và gia đình trong ngày Tết, vì lệch múi giờ nên mình phải làm đêm. Bất lợi duy nhất là hơi thiếu ngủ một chút thôi, chứ cũng không đến mức chẳng có thời gian phụ giúp bố mẹ việc nhà" - Ánh Nguyệt chia sẻ.

Ánh Nguyệt

Không bị bố mẹ mắng vì nghỉ Tết cứ "cắm mặt" vào laptop cả ngày như Thu Phương, nhưng Ánh Nguyệt lại luôn bị "nhắc nhở" chuyện chồng con.

"Mình cũng sắp thành U40 rồi nên phụ huynh cũng sốt ruột lắm, lúc nào cũng bảo mình là con gái đừng có ham kiếm tiền quá làm gì, rồi lại ế ra. Mình cũng chỉ vâng dạ cho qua chuyện thôi, chứ cũng chẳng dám hứa hẹn gì" - Ánh Nguyệt bộc bạch.

Làm việc xuyên Tết không chỉ vì mục đích kiếm tiền

Khi được hỏi động lực nào khiến bạn quyết định "gánh deadlines" xuyên Tết, cả Ngọc Linh và Ánh Nguyệt đều không thể ngay lập tức đưa ra một câu trả lời.

"Nếu làm việc cho doanh nghiệp Việt Nam, thì còn được trả thêm tiền khi làm trong Tết, nhưng mình thì không có chuyện đó vì mình làm từ xa cho công ty ở nước ngoài mà.

Thế nên nếu bảo làm việc cả Tết vì tiền thì cũng không đúng với mình. Mình cũng không rõ vì sao mình lại cứ làm nữa. Bỏ công việc từ xa với mức lương tốt, chỉ để có một tuần nghỉ Tết thảnh thơi, mình thấy không đáng lắm, nên cứ cố thôi" - Ánh Nguyệt chia sẻ và cho biết thêm công việc từ xa này mang lại cho cô mức thu nhập tương đương công việc chính.

Cả Thu Phương và Ánh Nguyệt đều khẳng định bản thân làm xuyên Tết không phải vì tiền

Còn với Thu Phương, việc đưa ra câu trả lời cho thắc mắc của chúng tôi có phần đơn giản và dễ hiểu hơn.

"Mình coi chuyện phải làm việc xuyên Tết hay trong các kỳ nghỉ khác là tính chất công việc của mình rồi. Các đồng nghiệp hay sếp của mình cũng thế, có người thậm chí còn phải chạy chỗ này chỗ kia chụp ảnh từ đêm giao thừa đến hết mùng 3 Tết. Mình còn được ngồi ở nhà làm việc là còn nhẹ nhàng chán" - Thu Phương chia sẻ và khẳng định chắc nịch bản thân làm việc xuyên Tết không phải vì mục đích kiếm tiền.

"Chúng mình có được tính thêm tiền nhuận bút và tiền trực Tết, nhưng nếu để so sánh thì thú thật là nó không thấm vào đâu so với việc không được thảnh thơi đón Tết. Bản thân mình vẫn làm vì trách nhiệm và cũng ngại nhờ người này người kia. Chắc do mình vẫn còn độc thân, chưa chồng con nên Tết cũng rảnh rang hơn mọi người, chứ giả sử có gia đình rồi thì chắc mình cũng không sẵn sàng làm xuyên Tết như bây giờ" - Thu Phương bộc bạch.