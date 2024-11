Hạnh phúc trong giáo dục: Vun dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam chủ động, tự tin vươn ra biển lớn

Triết lý hạnh phúc trong giáo dục

Hạnh phúc trong giáo dục là gì và vì sao chủ đề này lại được các nhà giáo dục tiến bộ đánh giá là đích đến của giáo dục? Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực (EDI), thầy Stephen West nhận định: "Triết lý hạnh phúc trong giáo dục là yếu tố then chốt trong việc xây dựng một tương lai, nơi mà mọi trẻ em không chỉ đạt được thành công học thuật mà còn phát triển như những cá nhân hạnh phúc và toàn diện". Cũng theo ông Stephen West, Viện đang nỗ lực trong việc thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực giáo dục thấm nhuần triết lý hạnh phúc, từ đó, đồng hành và nuôi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam hạnh phúc hơn.

Thầy Stephen West - Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực (EDI)

Cụ thể, khi được thụ hưởng triết lý hạnh phúc trong giáo dục, học sinh sẽ được khuyến khích phát triển sự thông minh về cảm xúc, sự kiên trì, và cảm giác gắn kết. Đây là những yếu tố góp phần vào hạnh phúc, sự hài lòng cá nhân và thành công trong học tập. Trong đó, để đạt hạnh phúc trong giáo dục, cần giải quyết được 3 vấn đề: sức khỏe tinh thần và cảm xúc của học sinh và giáo viên; sự gắn kết được hình thành từ môi trường học tập thú vị, khuyến khích sự sáng tạo, tò mò và niềm đam mê học hỏi; và một cộng đồng có những mối quan hệ xã hội bền chặt giữa các học sinh để thúc đẩy sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.

Thực hành triết lý giáo dục hạnh phúc tại Việt Nam

Tại Việt Nam, từ năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động kế hoạch vì một trường học hạnh phúc. Thực tế, thực hành triết lý hạnh phúc trong giáo dục đang trở thành xu hướng không chỉ riêng Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới, và là một dự án được UNESCO khởi xướng. Tuy nhiên, việc thực hành triết lý hạnh phúc trong giáo dục này tại Việt Nam còn nhiều thách thức khi nguồn lực còn hạn chế, nhận thức của nhiều giáo viên và phụ huynh còn mang nặng tư duy cũ cùng nếp giáo dục giao hết trách nhiệm cho nhà trường mà quên đi vai trò của phụ huynh và cộng đồng. Hệ quả của những thiếu sót trên dẫn đến sự thiếu kết nối, đồng bộ giữa những đối tượng có tác động lớn nhất nhà trường - gia đình - cộng đồng đến quá trình hình thành nhân cách, nhân sinh quan của trẻ.

Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực (EDI) là cơ sở uy tín đào tạo nâng cao năng lực giảng dạy và quản lý cho giáo viên trên tinh thần triết lý hạnh phúc trong giáo dục.

Thêm vào đó, xã hội hiện đại ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc áp lực càng lớn đặt lên vai nhiều thế hệ. Càng ngày, sức khỏe tinh thần càng trở nên quan trọng hơn trong mọi mặt của cuộc sống. Đặc biệt, trong giáo dục, yếu tố cân bằng về tâm lý và ổn định về cảm xúc ngày càng được chú trọng hơn, ngay từ cấp mẫu giáo.

Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức song mô hình Trường học hạnh phúc được kỳ vọng sẽ đóng góp những thay đổi tích cực trong giáo dục, tạo dựng thế hệ học sinh mới không chỉ thành công trong học tập mà còn phát triển tốt cả cảm xúc và tinh thần.

TH School – Tiên phong thực hành triết lý giáo dục hạnh phúc

Lãnh đạo nhà trường chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng vì đã có đội ngũ giáo viên được đào tạo chuyên sâu từ EDI, thấm nhuần triết lý hạnh phúc trong giáo dục. Thành quả lớn nhất mà chúng tôi đạt được đó chính là sự hạnh phúc thật sự khi được học tập và tự do phát triển khả năng tối đa của những học sinh của mình, từ cấp mầm non đến trung học".

Chia sẻ về sứ mệnh của nhà trường, Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà Sáng Lập TH School cho biết, trường TH School được thành lập với sứ mệnh kiến tạo giáo dục hạnh phúc, xem hạnh phúc đích thực là mục tiêu quan trọng bên cạnh những giá trị cốt lõi: Phát triển toàn diện; Tận tâm, Lòng biết ơn và nhân văn; Tư duy toàn cầu; Tự hào Việt Nam. Cụ thể, trường TH School mang đến hạnh phúc đích thực cho trẻ em: được học tập, vui chơi, kết bạn và phát triển trong môi trường tự do và đầy đủ, được tạo điều kiện thể hiện những khát khao, ước mơ của mình.

Các học sinh tại TH School tham gia tích cực vào bài học với niềm say mê, hạnh phúc.

Triển khai cụ thể các hoạt động nhằm thực hành triết lý giáo dục hạnh phúc, trường TH School xây dựng các tiết học, bài giảng trên cơ sở thúc đẩy kỹ năng cảm xúc và xã hội nhằm đem đến cho học sinh chương trình học hỗ trợ phát triển toàn diện. Trường TH School đặc biệt chú trọng đến việc giúp học sinh các cấp phát triển kỹ năng sống, khả năng nghệ thuật, thể thao.

Những tiết học phát triển kỹ năng luôn thu hút được sự quan tâm, yêu thích của học sinh trường TH School nhờ tinh thần giáo dục hạnh phúc.

Là trường học tiên phong thực hành triết lý giáo dục hạnh phúc tại Việt Nam, trường TH School còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm khích lệ học sinh có nhiều trải nghiệm phong phú và phát huy năng lực, thế mạnh . Trong đó, Ngày Hạnh Phúc truyền thống hàng năm như một dịp để không chỉ học sinh, giáo viên mả cả phụ huynh thêm gắn kết, thấu hiểu để tất cả đều hạnh phúc hơn.

Ngày Hạnh Phúc với nhiều trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trò chơi trí tuệ, ẩm thực góp phần thúc đẩy niềm vui, sự kết nối và an lành.

Không thể tính toán, đong đếm chính xác bằng số liệu cụ thể về thành quả giáo dục hạnh phúc mà trường TH School đã và đang làm được, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt, cảm nhận bằng tim những nụ cười, những niềm vui của trẻ em khi đến trường, sự vui vẻ, hài lòng của phụ huynh trong những giờ đón con, trong từng chia sẻ chân tình với thầy cô giáo. Soi chiếu lại, để có được môi trường giáo dục hạnh phúc tại trường TH School, không thể không nhìn nhận vai trò quan trọng của EDI trong định hướng, huấn luyện và đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ giáo dục - Những nhân tố quan trọng góp phần định hướng, dìu dắt thế hệ học sinh hạnh phúc.