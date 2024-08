Hạnh phúc đích thực và những nụ cười rạng rỡ cho người nông dân

"Trong nông nghiệp mà tăng trưởng cao như vậy là rất khó, thế nhưng Tập đoàn TH và người dân nơi đây đã làm được, đó là điều rất đáng quý" - ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An nhận định về sự đóng góp của đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK.



Ngày 15/8/2024, trong khuôn khổ chuyến nghiên cứu, khảo sát thực tế tại tỉnh Nghệ An, các thành viên lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tới thăm dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH tại Nghĩa Đàn, huyện miền Tây Nghệ An.

Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tới thăm những điểm tiêu biểu trong chuỗi sản xuất xanh, khép kín, tuần hoàn của dự án TH true MILK, gồm: cánh đồng ứng dụng công nghệ cao tại Đông Hiếu, trang trại chăn nuôi bò sữa số 3 và dây chuyền vắt sữa tự động, Nhà máy sữa tươi sạch, Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên, khu xử lý nước thải.

Một trong những điểm đến ấn tượng đối với nhiều thành viên đoàn công tác là nhà máy xử lý nước thải của trang trại bò sữa TH.

Ông Phạm Vinh Sơn, Giám đốc bộ phận bảo trì công ty CP Thực phẩm Sữa TH giới thiệu: hệ thống xử lý nước thải mà đoàn đến thăm là một trong các hệ thống phục vụ riêng cho khoảng 22.000 bò sữa của Cụm trại 1, với công suất 2.500m3/ngày đêm, ứng dụng công nghệ Hà Lan và do tổng thầu uy tín Koastal – Singapore thi công.

Bên cạnh các mô hình tuần hoàn, giảm phát thải hướng tới Net Zero, các công nghệ hàng đầu thế giới ứng dụng tại trang trại, nhà máy TH cũng gây ấn tượng mạnh đối với các đại biểu.

Tại trang trại, có thể kể đến quy trình quản lý đàn Afifarm - Israel tiên tiến nhất thế giới; quy trình quản lý dịch bệnh và thú y của New Zealand, quy trình và thiết bị xử lý nước sạch của Hà Lan; quy trình và thiết bị xử lý nước thải và chất thải Nhật Bản, Israel, Hà Lan; hệ thống vắt sữa tự động khép kín…

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Nghĩa Hiếu nhận định: Trong khoảng 5 năm trở lại đây, tăng trưởng nông nghiệp của Nghệ An cao gấp 1,5 lần bình quân tăng trưởng của cả nước trong đó sản xuất công nghệ cao chiếm gần 10%. Và trong các doanh nghiệp công nghệ cao đóng góp vào sự tăng trưởng của Nghệ An, ông nhấn mạnh vai trò của Tập đoàn TH "là doanh nghiệp đi đầu không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn trên cả nước".

Là người đã chứng kiến sự phát triển của Tập đoàn TH, ông Hoàng Nghĩa Hiếu nhắc lại câu chuyện TH từng gặp khó khăn trong những giai đoạn đầu khởi dựng nhất là về khâu tích tụ đất để thực hiện dự án. "Với sự vào cuộc mãnh liệt của chính quyền địa phương, hiện đã bàn giao cho Tập đoàn TH khoảng 3.200 ha đất, song vẫn chưa đủ so với quy hoạch lúc đầu. Tuy nhiên chúng tôi đổi phương thức: bên cạnh diện tích đất sử dụng trực tiếp cho dự án, TH sẽ liên kết với người dân trồng nguyên liệu trên khoảng 5.000 ha nữa.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đánh giá, tăng trưởng nông nghiệp Nghệ An đạt mức 4,7% liên tục những năm gần đây, cao gấp 1,5 lần bình quân tăng trưởng của cả nước – làm được điều này là rất khó, thế nhưng ở Nghĩa Đàn, TH và người dân đã góp phần thực hiện được.

Trên thực tế, với nhiều dự án mở rộng ở nhiều lĩnh vực từ chăn nuôi, chế biến sữa tới sản xuất gỗ, mía đường, Tập đoàn TH nhiều năm nay đã đưa người nông dân địa phương tham gia vào chuỗi liên kết ở "mắt xích" đầu tiên: cung cấp nguyên liệu.

Hơn 20.000 nông dân cung cấp rơm, ngô, mùn cưa cho các trang trại bò sữa TH tại Nghệ An. Gần 19.000 nông dân cung cấp mía cho Nhà máy Mía đường Nghệ An - NASU. Hơn 15.000 nông dân cung cấp gỗ nguyên liệu cho Nhà máy chế biến gỗ trực thuộc TH. Gần 1.000 hộ gia đình liên kết cung cấp sữa tươi và các nguyên liệu khác cho TH tại Đà Lạt – Lâm Đồng,… Ông Hoàng Nghĩa Hiếu cho hay, tỉnh Nghệ An đang đề xuất TH liên kết với nông dân địa phương mở rộng vùng nguyên liệu trái cây tươi phục vụ cho nhà máy Núi Tiên thuộc Tập đoàn.

Nhà sáng lập Tập đoàn TH, Anh hùng Lao động Thái Hương, cũng luôn trăn trở với việc thành lập các hợp tác xã liên kết sản xuất, chăn nuôi tại Nghệ An cũng như các vùng mà TH có dự án, đó cũng thường là các vùng phên dậu của Tổ quốc, nơi cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn.

Đại diện cho 50 cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu cảm nhận sau chuyến thăm, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc nói rằng hơn 10 năm qua đã biết đến TH là một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu về nông nghiệp. Chuyến thăm và nghiên cứu vừa qua càng giúp họ hiểu và khâm phục về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển, tầm nhìn và tương lai của Tập đoàn.