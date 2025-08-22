Hành động lãng mạn với bạn gái của sĩ quan khối An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Những khoảnh khắc đẹp trong buổi Tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9) vẫn đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Bên cạnh những màn diễu binh, diễu hành hoàng tráng, đẹp mắt bậc nhất thì những giây phút các chiến sĩ giao lưu cùng người dân, gặp gỡ lại gia đình, người yêu sau nhiều tháng xa cách để làm nhiệm vụ gây xúc động không kém.

Chiến sĩ thuộc Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thể hiện tình cảm với bạn gái. Clip: Quân.

Trong đó, khoảnh khắc một chiến sĩ thuộc khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trao nụ hôn, cái ôm đầy tình cảm cho bạn gái, gây chú ý.

Khoảnh khắc "tình bể bình" này nhận được những cái vỗ tay, tiếng reo hò từ đông đảo các chiến sĩ khác, những người tham gia buổi Tổng hợp luyện lần thứ nhất. Nhiều người nhanh chóng lấy điện thoại, quay lại khoảnh khắc đẹp này và cũng không quên dành những lời khen ngợi, xuýt xoa ngưỡng mộ vì quá đáng yêu và ngọt ngào.

Hình ảnh một số chiến sĩ Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Viết Thanh.



Hình ảnh Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại buổi Tổng hợp luyện lần thứ nhất này cũng nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người tham gia. Hình ảnh bộ quân phục mới này cũng khiến các chiến sĩ khối nam sĩ quan này nổi bật giữa đám đông.

Các chiến sĩ khối An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại buổi Tổng hợp luyện lần thứ nhất.

Bên cạnh khoảnh khắc bùng nổ, người tham dự sự kiện Tổng sơ duyệt lần 1 cũng ấn tượng mạnh với từng động tác điều lệnh của Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Họ đi mạnh và dứt khoát; sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân, tạo nên một đội hình chỉnh tề, uy nghiêm.

Đây là kết quả của những giờ phút hăng say luyện tập, không quản ngại khó khăn để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ A80 lần này.

Các chiến sĩ đi giữa vòng tay nhân dân. Ảnh: Viết Thanh.

Khối An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được giới thiệu là lực lượng chính quy, tinh nhuệ, đi đầu trong hiện đại, được thành lập nhằm đáp ứng kịp thời với sự phát triển của đất nước.

"Lực lượng đã chủ động trực tiếp làm công tác phòng ngừa, phát hiện, đống tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", theo lời MC đọc thuyết minh tại buổi Tổng hợp luyện lần đầu tiên.