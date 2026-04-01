Hành động "lạ" của người đàn ông trúng 5 vé độc đắc xổ số miền Nam

Thu Tâm |

Sau khi may mắn trúng giải độc đắc 5 vé của một đài thuộc xổ số miền Nam, người đàn ông ở tỉnh Vĩnh Long có hành động "lạ" gây bất ngờ.

Chiều 31-3, liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng cho một nam khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 470871) 5 vé Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 23-3.

Hành động lạ của người đàn ông trúng giải độc đắc xổ số miền Nam 2026 - Ảnh 1.

Nam khách hàng giữ 3 vé Cà Mau suốt một tuần sau khi trúng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Duy

"Khách hàng nhận toàn bộ giải thưởng 5,4 tỉ đồng (sau khi trừ thuế) thông qua chuyển khoản" – anh Duy tiết lộ với phóng viên Báo Người Lao Động.

Nói về lý do khách hàng trúng giải độc đắc nhưng sau 9 ngày mới lãnh thưởng, anh Duy cho biết nam khách hàng này biết mình trúng giải độc đắc 5 vé Cà Mau vào ngày 23-3. Tuy nhiên, người này cho con gái 2 vé để đem đến đại lý vé số Duy đổi thưởng 3,6 tỉ đồng vào ngày 25-3.

Còn lại 3 vé, người này "để dành" hơn một tuần sau mới đem đi đổi thưởng vì đổi sớm sợ… mọi người biết.

Hành động lạ của người đàn ông trúng giải độc đắc xổ số miền Nam 2026 - Ảnh 2.

Trúng giải độc đắc 5 vé Cà Mau, người đàn ông cho con gái 2 vé đem đi đổi thưởng trước. Ảnh: ĐLVS Duy

Trước đó, vào ngày 20-11-2025, anh Duy cũng đã di chuyển từ phường Trà Vinh đến phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc (dãy số 627072) 4 vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 11-11.

"Anh khách làm nghề mua bán. Do trúng giải độc đắc lần thứ 2 nên anh khách không vội đổi thưởng liền mà chọn ngày lành tháng tốt mới đổi thưởng" – anh Duy thông tin.

Cảnh choáng ngợp tại công trường 'khủng' của sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

01:25
01:24
00:48
01:18
00:42
01:12
00:56
01:31
