Hành động kỳ lạ của Tự Long

Tối 29/10/2025 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), NSND Tự Long cùng 25 Anh Tài đã cùng nhau tổ chức đêm nhạc thiện nguyện mang tên Tôi! Người Việt Nam. Toàn bộ doanh thu từ bán vé cùng các khoản ủng hộ của mạnh thường quân sẽ được gửi đến người dân vùng bão lũ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm góp phần san sẻ những mất mát của đồng bào.

Nhà Cá Lớn biểu diễn Chiếc Khăn Piêu

Sự kiện nhanh chóng thu hút hàng nghìn khán giả, trong đó đông đảo nhất là các Gai Con - cộng đồng người hâm mộ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Dù nhiều Anh Tài bận lịch trình riêng và không thể có mặt, nhưng loạt tiết mục từng gây bão trong chương trình vẫn được tái hiện đầy cảm xúc và bùng nổ.

Chiếc Khăn Piêu của Nhà Cá Lớn gồm NSND Tự Long, Đăng Khôi, Jun Phạm và Thanh Duy (thiếu Tuấn Hưng, SOOBIN và STRONG) trở thành một trong những màn trình diễn được mong chờ nhất. Sự kết hợp giữa những giọng hát quen thuộc cùng năng lượng sân khấu dồi dào khiến cả khán đài vỡ òa. Dù thiếu ba thành viên, phần trình diễn vẫn cực kỳ đỉnh cao, đặc biệt là những nốt cao khiến khán giả nổi da gà.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất đêm diễn chính là màn biểu diễn Phai của NSND Tự Long. Dù đây là một bản ballad buồn, nam nghệ sĩ lại mang đến một tiết mục khiến khán giả vừa xúc động vừa bật cười. NSND Tự Long “quẩy” cực sung, tự sáng tạo vũ đạo riêng với loạt động tác kì lạ không giống ai, biến tiết mục vốn dĩ trầm buồn trở thành một điểm nhấn đầy dí dỏm, đáng nhớ.

Bài Phai có thêm điểm nhấn cực độc đáo nhờ vũ đạo kì lạ của NSND Tự Long

Màn ngẫu hứng của NSND Tự Long khiến fan "cười bò"

Đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam quy tụ dàn nghệ sĩ “khủng” gồm Tự Long, Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Rhymastic, Tăng Phúc, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, BB Trần, Cường Seven, Thanh Duy, Đỗ Hoàng Hiệp, Kiên Ứng, Huy R, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn. Đặc biệt, toàn bộ nghệ sĩ đều không nhận cát-xê, coi đây là một hành động xuất phát từ trái tim - một cách để lan tỏa tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của người Việt.

NSND Tự Long gần gũi fan nhất có thể

Hơn 20 Anh Tài tổ chức đêm nhạc vì đồng bào vùng lũ

Được quyết định tổ chức trong thời gian ngắn, ê-kíp phải chạy đua với thời gian để hoàn thiện mọi khâu chuẩn bị. Tuy số lượng vé giới hạn, nhưng ý nghĩa của mỗi tấm vé lại vô cùng lớn, bởi đó là sự đóng góp thiết thực hướng về đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.