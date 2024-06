Hành động khó hiểu của Xemesis và Xoài Non: Vợ miệt mài đăng tin PR, chồng đi "combat" khắp nơi về chuyện hôn nhân

Giữa rất nhiều những tin đồn rạn nứt tình cảm vừa qua, Xoài Non (Phạm Trang, SN 2002) và Xemesis (Nghiêm Hiếu, SN 1989) vẫn nhất quyết giữ im lặng, không lên tiếng đính chính về mối quan hệ hiện tại của cả hai. Thay vào đó, cặp đôi dành thời gian cho cuộc sống riêng với công việc kinh doanh của mỗi người.

Đáng chú ý mới đây, Xoài Non bất ngờ chia sẻ hình ảnh quảng bá cho MV mới của ca sĩ Lou Hoàng do cô làm nữ chính. Điều này khiến nhiều người cho rằng chuyện lục đục của Xoài Non và ông xã Xemesis chỉ là chiêu trò PR, “tạo nhiệt” cho sản phẩm mới. Tuy nhiên, mặc cho netizen bày tỏ mong muốn Xoài Non nên đính chính rõ ràng thì người đẹp cũng đáp trả rằng không có trách nhiệm thông báo cuộc sống cá nhân với ai.

Xoài Non đăng tải hình ảnh làm nữ chính trong một MV mới khiến nhiều người nghĩ chuyện "lục đục" gia đình chỉ là chiêu trò PR

Về phía Xemesis, anh hoàn toàn im lặng từ sau khi khai trương quán ăn vào ngày 31/5, cũng không hề có động thái lên tiếng giữa nghi vấn lấy chuyện hôn nhân ra để PR. Tuy nhiên mới nhất, cộng đồng mạng “soi” ra Xemesis vẫn đang “nằm vùng” ở nhiều fanpage trên MXH và không ngại bình luận đối chất, cãi tay đôi với netizen.

Cụ thể, trong một bài đăng lật lại những post cũ của Xemesis và Xoài Non từ ngày mới quen nhau để phân tích về ngày cả hai gặp gỡ, nam streamer đã thẳng thắn phản pháo ngay phía dưới phần bình luận. Xemesis tỏ rõ sự bất bình vì cho rằng trang fanpage này đưa thông tin có phần sai lệch. Song, động thái này của “nam streamer giàu nhất Việt Nam” càng khiến dân tình khó hiểu hơn khi anh luôn sẵn sàng đáp trả những thông tin khác rất nhanh nhạy, chỉ riêng vấn đề chính liên quan đến vợ và hôn nhân thì lại tuyệt đối im lặng.

Giữa lúc nghi vấn chồng nghi vấn, Xemesis vẫn đang đi "combat" với cộng đồng mạng

Vợ chồng Xoài Non - Xemesis đều không ai lên tiếng về tin đồn rạn nứt lẫn nghi vấn chiêu trò PR

Từ khoảng giữa tháng 5, những dấu hiệu khác lạ trong mối quan hệ của Xoài Non và Xemesis bắt đầu được nhiều người chú ý. Mở đầu bằng việc dân tình phát hiện Xemesis không follow bà xã trên Instagram rồi liên tiếp là những biểu hiện mệt mỏi, buồn bã, thậm chí không sống chung nhà của Xoài Non khiến netizen đặt nghi vấn vấn cả hai trục trặc hôn nhân.

Tuy nhiên, thay vì lên tiếng đính chính hay giải thích rõ ràng, Xoài Non và Xemesis đều chọn cách im lặng, không phản hồi. Ngoài ra, cả hai cũng thường đáp trả những thông tin bên lề nhưng lại không ai đề cập đến vấn đề chính mà cộng đồng mạng đang thắc mắc rằng: “Tin đồn rạn nứt là đúng hay sai?”.

Thời điểm nổ ra nghi vấn, Xoài Non dường như hạn chế sử dụng MXH. Cô chỉ tập trung vào các phiên livestream hay gắn link bán hàng trên trang cá nhân. Thế nhưng gần đây, người đẹp sinh năm 2002 bắt đầu trở lại MXH nhiều hơn khi livestream trò chuyện với người hâm mộ. Cô tiết lộ bị ốm, nhập viện và cũng không ngần ngại công khai những dự án mới của bản thân.

Dẫu vậy, điều mà đông đảo cư dân mạng mong muốn nhất lúc này là Xoài Non và Xemesis có thể lên tiếng rõ ràng, trả lời những nghi vấn về hôn nhân. Bởi, cả hai từng là cặp đôi được rất nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ nên từ khi rộ nghi vấn rạn nứt, không ít người bày tỏ sự lo lắng và tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp.