Hành động đặc biệt giúp HLV Kim Sang-sik gây sốt ở Hàn Quốc

"Cử chỉ nhỏ bé của HLV Kim Sang-sik đã lay động người hâm mộ” – đây là tiêu đề một bài bình luận mới được trang báo STN News của Hàn Quốc đăng tải trưa 26/1.

Phóng viên Ban Jin-hyeok nói về hành động HLV Kim Sang-sik đẩy xe lăn cho Hiểu Minh khi U23 Việt Nam đáp chuyến bay về Hà Nội, rồi hết lời ca ngợi vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam.

“Khi đội tuyển U23 Việt Nam trở về nước, những hành động tưởng chừng rất nhỏ của HLV Kim Sang-sik đã lay động người hâm mộ. Cảnh ông ấy đẩy xe lăn cho cầu thủ đang gặp chấn thương Hiểu Minh, có vẻ đơn giản, nhưng đó là một khoảnh khắc đầy xúc động đã chạm đến trái tim của nhiều người.

Hành động của HLV Kim Sang-sik đã thể hiện trọn vẹn nhất tinh thần đoàn kết, sự gắn bó đặc biệt của U23 Việt Nam” - STN News bình luận.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng đây là hình ảnh mang tính biểu tượng của HLV Kim Sang-sik.

Ngoài việc nói về hành động đẩy xe lăn của HLV Kim Sang-sik, phóng viên Ban Jin-hyeok của STN News cũng tán dương hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam ở giải châu Á năm nay.

“Không ngoa khi nói rằng kỷ nguyên của HLV Kim Sang-sik đã đến với nền bóng đá Việt Nam, với những màn trình diễn xuất sắc đến khó tin”.

Chiều 26/1, hãng truyền thông nổi tiếng News1 của Hàn Quốc cũng đăng một bài viết có tiêu đề: “Cả Việt Nam đều bị cuốn hút bởi phép màu của HLV Kim Sang-sik. Chỉ cần nhìn thấy ông đẩy xe lăn cho cậu học trò chấn thương, cũng đủ khiến mọi người xúc động”.

Phóng viên Ahn Young-jun của News1 ca ngợi: “Hình ảnh HLV đội tuyển U23 Việt Nam, ông Kim Sang-sik đích thân đẩy xe lăn cho học trò bị thương của mình khi trở về nước, đang trở thành một chủ đề rất nóng.

Ngay cả một tờ báo Thái Lan cũng phải bình luận rằng HLV Kim Sang-sik đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh tinh thần và phẩm chất đạo đức đối với các cầu thủ, và chính HLV trưởng cũng đang giữ cững điều này.

Hình ảnh của HLV Kim Sang-sik mang tính biểu tượng. Hai điều mà HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh cũng đã trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.