Hành động của Trường Giang với Jack trên thảm đỏ gây xôn xao cõi mạng

Tối 13/2, sự kiện ra mắt phim Nhà Ba Tôi Một Phòng diễn ra tại TP.HCM đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và khán giả. Dự án lần này đặc biệt khi đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Trường Giang trong vai trò diễn viên, đồng thời cũng là cột mốc đầu tiên anh đảm nhận vị trí đạo diễn kiêm nhà sản xuất. Chính vì vậy, bộ phim được đặt nhiều kỳ vọng khi nhập cuộc đường đua phim Tết Việt năm nay.

Thảm đỏ sự kiện quy tụ dàn sao quen thuộc của Vbiz như Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Lê Khánh, Thúy Ngân, Trương Quỳnh Anh, Diệu Nhi, Kiều Minh Tuấn và HIEUTHUHAI, tạo nên không khí sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Đặc biệt, Jack, nhân vật hút nhiều tranh luận nhất nhì vài ngày qua, cũng có mặt để ủng hộ đàn anh Trường Giang.

Vài giây ngó nghiêng, nhìn ngang xoay dọc, Jack cũng đã hội ngộ với Truờng Giang trên thảm đỏ. Trường Giang còn phải nói với lại: "Tôi ở đây này". 2 người tương tác vui vẻ, bắt tay và ôm nhau thoải mái trước hàng chục ống kính. Jack và Trường Giang tạo dáng chụp ảnh, chứng minh mối quan hệ thân thiết của 2 anh em sau gameshow ăn khách 2 Ngày 1 Đêm, không ngại thị phi.

Trên mạng xã hội, phản ứng về sự xuất hiện của Jack khá đa chiều. Tuy nhiên, phần đông đều thừa nhận khoảnh khắc anh và Trường Giang đứng chung khung hình đã tạo thêm điểm nhấn cho thảm đỏ.

Một số bình luận của netizen:

- Lâu rồi mới thấy Jack đi thảm đỏ

- Thấy 2 anh em gặp nhau vui ghê, đúng tình nghĩa sau 2 Ngày 1 Đêm.

- Trường Giang nâng đỡ đàn em nhỉ, không ngại thị phi.

- Đây có phải lần đầu Jack đi thảm đỏ sau drama không.

- Tương tác cũng dễ thương đó.

Vài ngày trước, Trường Giang chính thức thông báo Jack sẽ đảm nhận phần thể hiện ca khúc chủ đề cho bộ phim Tết 2026 Nhà Ba Tôi Một Phòng. Thông tin được nam nghệ sĩ chia sẻ trên trang cá nhân kèm poster giới thiệu bài hát mang tên Đứa Trẻ Mùa Đông Chí, trong đó Jack xuất hiện với vai trò ca sĩ thể hiện, đánh dấu lần đầu hai nghệ sĩ hợp tác trong một dự án điện ảnh chiếu rạp. Đây cũng là lần đầu Jack góp giọng cho một nhạc phim Tết.

Ngay sau khi công bố, bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn với hàng trăm nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận. Tuy nhiên, song song với sự tò mò và chờ đợi, quyết định này cũng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự hào hứng trước màn kết hợp mới mẻ, trong khi không ít người lo ngại những lùm xùm từng gắn với Jack có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và sức hút của bộ phim. Chính vì vậy, sự góp mặt của nam ca sĩ trong dự án Tết năm nay trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.