Hành động của Diệp Lâm Anh gây bất bình

Chương trình Street Woman Fighter bản Việt (Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố ) lên sóng từ cuối tháng 7 và gây chú ý với tràn ngập những tranh cãi. Không chỉ drama xoay quanh các thí sinh mà giám khảo trong chương trình cũng vấp phải phản ứng trái chiều. Sau khi Hari Won bị chê bai không biết nhảy nhưng vẫn ngồi chấm thi, đến lượt Diệp Lâm Anh khiến các thí sinh bất bình. Những nhận xét và cách chấm thi của Diệp Lâm Anh không làm hài lòng, khiến các thí sinh tâm phục khẩu phục. Họ cho rằng Diệp Lâm Anh chấm thi còn cảm tính, chưa công tâm đánh giá đúng chuyên môn và kỹ năng vũ đạo của thí sinh.

Cụ thể, ở tập 2 của Street Woman Fighter bản Việt, trong trận battle giữa Lu thuộc F.E.D và Kyy thuộc nhóm HANOI X GIRLS, Diệp Lâm Anh cho rằng phần thi của Kyy có màu sắc khác biệt, làm thay đổi không khí chương trình. Vì vậy, cô mới quyết định chọn Kyy. Sau khi Diệp Lâm Anh đưa ra nhận xét, các thí sinh của đội thua cuộc F.E.D đồng thanh thắc mắc: "Kyy khác màu?" . Trong khi đó, Lu - người không được Diệp Lâm Anh chọn - nói thẳng cô không phục với cách chấm thi của đàn chị: "Chị Diệp Lâm Anh chấm thắng 1 điểm cho Kyy chỉ vì bạn ấy có màu sắc mới khi biểu diễn, mình không phục lắm".

Các thí sinh phản ứng trước đánh giá của Diệp Lâm Anh

Ở một trận đấu khác giữa Linh PC (đội F.E.D) và Rosie (nhóm SALAD), Diệp Lâm Anh lại tiếp tục khiến Rosie không phục. Nguyên nhân là Diệp Lâm Anh lật thẻ cho Linh PC chỉ vì nữ vũ công này có sự điềm tĩnh hơn đối thủ: "Rosie nhảy cũng ghê đó. 30% đầu bài chị thấy Rosie áp đảo Linh PC. Nhưng lúc sau chị thấy được sự điềm tĩnh của Linh PC. Đây là yếu tố giúp Linh ăn điểm. Khi nhảy bạn ấy vừa thể hiện được thái độ, vừa cho thấy sự điềm tĩnh, vừa làm kỹ thuật khó, vừa bắt chuẩn nhịp. Vì thế, chị thấy Linh PC nhỉnh hơn Rosie một tí". Đánh giá của Diệp Lâm Anh khiến Rosie thốt lên 3 chữ: "Tôi không phục".

Rosie không phục trước quyết định của Diệp Lâm Anh

Street Woman Fighter bản Việt lên sóng cùng thời điểm với 3 show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Anh Trai Say Hi, Đảo Thiên Đường. Do đó, hiệu ứng của chương trình chưa bùng nổ như mong đợi trên MXH. Street Woman Fighter bản Việt được đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp về bối cảnh và sân khấu. Kỹ năng của các nhóm cũng ấn tượng, “máu lửa”. Tuy nhiên, các nữ vũ công thường xuyên có những lời chê bai nặng nề, vạch trần khuyết điểm người khác gây khó chịu.